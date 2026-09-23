Curazao llega con 18 mundialistas: el reto que espera a Costa Rica sin Keylor Navas en la Concacaf Nations League

La Sele inicia una nueva etapa bajo Fernando Batista, con una plantilla renovada y el desafío de enfrentar a un rival con reciente experiencia en la máxima competencia internacional

Costa Rica inicia una nueva era sin Navas / Stephen Maturen / Getty Images via AFP

Curazao no llegará a San José para cumplir con el calendario. La selección caribeña pondrá frente a Costa Rica una generación que acaba de disputar el primer Mundial de su historia: 18 de sus 23 convocados estuvieron en la Copa del Mundo de 2026. El desafío adquiere otra dimensión para la escuadra tica, que comenzará su camino en la Concacaf Nations League con un proceso renovado y sin Keylor Navas.

El primer partido de estas selecciones en el arranque de la Concacaf Nations League 2026/27 se disputará este jueves 24 de septiembre en el Estadio Ricardo Saprissa, donde Costa Rica estrenará oficialmente el ciclo encabezado por el argentino Fernando ‘Bocha’ Batista. Del otro lado, estará un Curazao dirigido por el experimentado Dick Advocaat y con una plantilla que conserva buena parte del grupo que compitió ante Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.

Costa Rica vs Curazao en la Concacaf Nations League: horario y dónde ver en EE.UU.

Partido: Costa Rica vs. Curazao

Costa Rica vs. Curazao Competencia: Concacaf Nations League 2026/27

Concacaf Nations League 2026/27 Fecha: jueves 24 de septiembre de 2026

jueves 24 de septiembre de 2026 Hora: 6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT

6:00 p. m. ET / 5:00 p. m. CT / 3:00 p. m. PT Estadio: Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica

Ricardo Saprissa Aymá, San José, Costa Rica Transmisión en EE.UU.: ViX, en español; FOX Sports, en inglés

Curazao lleva experiencia mundialista a San José

La convocatoria de Curazao reúne nombres con trayectoria internacional. Entre ellos aparecen el arquero Eloy Room, los defensores Joshua Brenet y Armando Obispo, los hermanos Juninho y Leandro Bacuna, además de futbolistas ofensivos como Tyrese Noslin, Tahith Chong, Jürgen Locadia, Kenji Gorré y Jeremy Antonisse. La lista de los 18 mundialistas muestra hasta qué punto el conjunto caribeño mantiene la estructura que lo llevó hasta la máxima cita del fútbol.

Más allá de los nombres, ese rodaje puede pesar durante el partido. Curazao cuenta con jugadores acostumbrados recientemente a enfrentar a selecciones de alto nivel, mientras Costa Rica encara una etapa de reconstrucción. Para los locales, controlar el ritmo, reducir las transiciones y evitar duelos desfavorables será parte central del examen.

Costa Rica comienza una nueva etapa

Batista inicia su primer torneo oficial al frente de Costa Rica con una convocatoria marcada por la renovación. De los 30 futbolistas considerados, 13 tienen 23 años o menos, 24 pertenecen a clubes de la liga local y el promedio de edad se sitúa en 24.4 años. La apuesta abre espacio a nuevos nombres, pero también eleva la exigencia sobre un grupo que deberá responder ante un adversario con mayor continuidad reciente.

La ausencia que más atención concentra es la de Keylor Navas. El histórico arquero no fue convocado para esta fecha FIFA después de que Batista señalara que intentó comunicarse con él sin obtener respuesta. Navas reaccionó posteriormente en redes sociales, en un episodio que dejó abierta la discusión sobre su continuidad en la selección costarricense. Patrick Sequeira aparece como una de las principales alternativas para ocupar el arco.

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Los ticos también afrontarán el debut sin Manfred Ugalde, quien debe cumplir una sanción pendiente. La baja reduce las opciones ofensivas de un equipo que tendrá que encontrar soluciones con una plantilla joven y una importante presencia de futbolistas del campeonato local.

Un debut con presión para ambos

El escenario plantea dos historias distintas. Costa Rica busca darle forma a un nuevo proyecto y convertir la localía en un factor determinante; Curazao pretende demostrar que la experiencia adquirida en el Mundial puede trasladarse a la competencia regional. El duelo, por ello, será también una primera medición del rumbo que pueden tomar ambas selecciones en esta edición de la Nations League.

Para los costarricenses, uno de los grandes interrogantes estará bajo los tres postes. Sin Navas, el equipo deberá responder ante un ataque que tiene velocidad y movilidad por las bandas. Chong, Noslin y Antonisse forman parte de las opciones ofensivas de Curazao, mientras los Bacuna y Comenencia aportan recorrido en el mediocampo.

Para Costa Rica, el reto no será únicamente superar a Curazao. Será el inicio de un nuevo ciclo competitivo frente a una selección que llega con una buena parte de la experiencia acumulada en el Mundial 2026. Y todo ello, además, con la mirada puesta sobre un arco que durante años tuvo a Navas como titular indiscutible.

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