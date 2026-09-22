EEUU se volvió la sede de los amistosos sudamericanos… menos para Argentina y Brasil: la guía para seguir a tu selección

Consulta cuándo juega tu selección en Estados Unidos, contra quién y cómo seguir sus amistosos durante la ventana FIFA.

Colombia disputará 3 amistosos en Estados Unidos | EYEPIX / NURPHOTO VIA AFP

Estados Unidos volverá a concentrar una parte importante de los amistosos internacionales durante la ventana FIFA que va del 21 de septiembre al 6 de octubre. Varias selecciones sudamericanas tienen partidos programados en territorio estadounidense, con una agenda que incluye duelos ante México, Estados Unidos y otros rivales de Conmebol.

Colombia, Perú, Paraguay, Bolivia y Chile serán los equipos sudamericanos que pasarán por Baltimore, Nueva Jersey, Miami, Orlando y Washington. El calendario ofrece opciones para las comunidades latinas que siguen de cerca a sus selecciones y para quienes buscan ver fútbol internacional en vivo sin salir del país.

Los grandes ausentes serán Argentina y Brasil. La Albiceleste disputará sus tres amistosos en territorio argentino, entre Córdoba y Buenos Aires, dentro de una fecha que tendrá como atractivo la despedida de Lionel Messi ante el público de su país. Brasil, por su parte, jugará sus compromisos en Asia y Oceanía, con partidos previstos en Australia e India.

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Qué partidos de Colombia se jugarán en Estados Unidos

Colombia tendrá también una agenda bastante activa durante la ventana FIFA, con tres amistosos en Estados Unidos. La selección cafetera abrirá su recorrido frente a México el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Después, Colombia viajará al área metropolitana de Nueva York para enfrentar a Paraguay el 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La gira cerrará el 6 de octubre ante Perú en Miami, en el estadio del Inter Miami.

Para los aficionados colombianos que estén en Estados Unidos, el partido ante México cuenta con una transmisión anunciada. Univision y TUDN lo pasarán por televisión en español, mientras ViX ofrecerá la alternativa por streaming. La señal estadounidense de los partidos ante Paraguay y Perú aún no aparece confirmada, por lo que conviene revisar la programación de las cadenas deportivas cerca de cada fecha.

El calendario de Colombia queda así:

26 de septiembre: Colombia vs. México en Baltimore, Maryland. Se jugará a las 9:00 p. m., hora del Este y se podrá ver en Estados Unidos por Univision y TUDN. También estará disponible en ViX

Colombia vs. México en Baltimore, Maryland. Se jugará a las 9:00 p. m., hora del Este y se podrá ver en Estados Unidos por Univision y TUDN. También estará disponible en ViX 2 de octubre: Colombia vs. Paraguay en Nueva Jersey. El partido iniciará a las 7:00 p.m., hora del Este

Colombia vs. Paraguay en Nueva Jersey. El partido iniciará a las 7:00 p.m., hora del Este 6 de octubre: Colombia vs. Perú en Miami, Florida. El pitazo inicial será a las 6:00 p.m. ET

Cuándo y dónde jugará Perú sus amistosos en Estados Unidos

Perú tendrá tres compromisos en Estados Unidos durante la ventana FIFA. La Bicolor abrirá el 26 de septiembre frente a Estados Unidos en el Inter&Co Stadium de Orlando, Florida. El 29 de septiembre jugará ante México en Harrison, Nueva Jersey, y el 6 de octubre cerrará su gira estadounidense contra Colombia en Miami.

El partido entre Perú y Estados Unidos se podrá seguir en español por Telemundo y Universo, con Peacock como opción de streaming. La transmisión en inglés estará disponible mediante TNT, truTV y HBO Max. El encuentro ante México tendrá señal de TUDN y ViX para el público en Estados Unidos.

En el caso del duelo ante Colombia en Miami, todavía no existe un anuncio confirmado sobre el canal de televisión o plataforma de streaming para la audiencia en Estados Unidos.

El calendario de Perú queda así:

26 de septiembre: Perú vs. Estados Unidos en Orlando, Florida iniciará a las 4:30 p.m. ET. Será transmitido por TV en español por Telemundo y Universo. Streaming por Peacock. También se podrá ver en TNT, truTV y HBO Max

Perú vs. Estados Unidos en Orlando, Florida iniciará a las 4:30 p.m. ET. Será transmitido por TV en español por Telemundo y Universo. Streaming por Peacock. También se podrá ver en TNT, truTV y HBO Max 29 de septiembre: Perú vs. México en Nueva Jersey empezará a las 9:00 p.m. ET. En TV se podrá disfrutar por TUDN, mientras que en streaming por ViX

Perú vs. México en Nueva Jersey empezará a las 9:00 p.m. ET. En TV se podrá disfrutar por TUDN, mientras que en streaming por ViX 6 de octubre: Perú vs. Colombia en Miami, Florida e iniciará a las 7:00 p.m. ET. La transmisión en Estados Unidos aún está por confirmar

Cuándo jugarán Paraguay, Bolivia y Chile en Estados Unidos

Paraguay tendrá dos amistosos en Estados Unidos. La Albirroja debutará ante Bolivia el 27 de septiembre en Audi Field, Washington, D.C., y luego enfrentará a Colombia el 2 de octubre en Harrison, Nueva Jersey.

Para los seguidores paraguayos y bolivianos en Estados Unidos, no hay una transmisión oficial anunciada para el amistoso de Washington. Tampoco existe, por ahora, una señal confirmada para el duelo de Paraguay frente a Colombia en Nueva Jersey.

El calendario de Paraguay queda así:

27 de septiembre: Paraguay vs. Bolivia en Washington, D.C. El partido está programado para iniciar a las 4:30 p.m. ET

Paraguay vs. Bolivia en Washington, D.C. El partido está programado para iniciar a las 4:30 p.m. ET 2 de octubre: Paraguay vs. Colombia en Nueva Jersey. El choque iniciará a las 7:00 p.m. ET.

Bolivia tendrá una sola presentación en territorio estadounidense. La Verde jugará contra Paraguay el 27 de septiembre en Audi Field, en Washington, D.C., a las 4:30 p. m., hora del Este. La señal de TV y streaming para Estados Unidos continúa pendiente de anuncio oficial.

Chile tendrá dos amistosos en Estados Unidos, aunque sus partidos se disputarán fuera de las cinco sedes que concentran los juegos de Colombia, Perú, Paraguay y Bolivia. La Roja enfrentará a Estados Unidos el 29 de septiembre en el Energizer Park de St. Louis, Misuri, y luego jugará contra México el 6 de octubre en el Los Angeles Memorial Coliseum.

Los chilenos que estén en Estados Unidos podrán seguir el duelo ante la selección anfitriona en español por Universo y Peacock. TNT, truTV y HBO Max tendrán la cobertura en inglés. Para el partido contra México, la transmisión estadounidense estará a cargo de TUDN y ViX.

El calendario de Chile queda así:

29 de septiembre: Estados Unidos vs. Chile en St. Louis, Misuri. El juego iniciará a las 8:00 p.m. y la transmisión de TV en español será por Universo. Streaming por Peacock. También se podrá ver por TNT, truTV y HBO Max

Estados Unidos vs. Chile en St. Louis, Misuri. El juego iniciará a las 8:00 p.m. y la transmisión de TV en español será por Universo. Streaming por Peacock. También se podrá ver por TNT, truTV y HBO Max 6 de octubre: México vs. Chile en Los Ángeles, California. El pitazo inicial será a las 00:30 a.m. ET y será transmitido por TUDN y en Streaming por ViX

Estados Unidos será uno de los grandes puntos de encuentro de esta ventana FIFA, con amistosos que reunirán a cinco selecciones sudamericanas en ciudades con una gran presencia latina como Baltimore, Orlando, Washington, Nueva Jersey y Miami.

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