La Liga MX no se detiene en fecha FIFA: esta es la razón y cuándo volverá a parar

El calendario del Apertura 2026 obliga a la Liga MX a jugar durante septiembre y octubre, incluso con varias de sus figuras convocadas por sus selecciones

La Liga MX tendrá su jornada 10 en plena fecha FIFA | JC Aguilar | AFP

La Liga MX continuará con actividad durante la fecha FIFA de septiembre-octubre de 2026, una situación poco habitual que obligará a varios clubes del fútbol mexicano a disputar partidos con planteles incompletos.

La decisión responde principalmente a un calendario que quedó comprimido después de las modificaciones provocadas por la participación de los equipos mexicanos en la Leagues Cup.

La particularidad de esta ventana internacional es su duración. La FIFA estableció un periodo unificado del 21 de septiembre al 6 de octubre, en lugar de mantener separadas las tradicionales fechas de septiembre y octubre.

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Eso significa que las selecciones tendrán un espacio más amplio para concentraciones y partidos, mientras los clubes mexicanos deberán encontrar la manera de competir en medio de las convocatorias.

¿Por qué la Liga MX decidió seguir jugando durante la Fecha FIFA?

La respuesta está en el calendario. La participación de los clubes mexicanos en la Leagues Cup alteró la programación habitual del Apertura 2026 y redujo los espacios disponibles para completar las jornadas del torneo.

Ante ese escenario, detener completamente la competición durante toda la ventana internacional habría obligado a comprimir todavía más el calendario en las semanas posteriores. Por ello, la Liga MX mantendrá actividad y disputará la jornada 10 entre el viernes 25 y el domingo 27 de septiembre.

La medida tendrá una consecuencia evidente: algunos equipos afrontarán sus partidos sin futbolistas que hayan sido convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

Para los aficionados, esto puede modificar considerablemente el panorama de una jornada que, en circunstancias normales, tendría a todos los clubes con sus planteles completos. Los entrenadores deberán ajustar alineaciones, modificar roles y echar mano de jugadores que habitualmente tienen menos minutos.

También será una prueba para la profundidad de las plantillas. En un torneo donde cada punto puede tener peso en la clasificación, perder a uno o varios titulares durante una fecha clave puede cambiar la manera en que un equipo prepara su partido.

El escenario será especialmente interesante para los clubes que aportan futbolistas a México y a otras selecciones de Concacaf o Sudamérica.

¿Cuándo se detendrá finalmente la Liga MX?

Aunque la fecha FIFA se extenderá hasta el 6 de octubre, la Liga MX sí contempla un descanso, pero será más corto que el periodo establecido para las selecciones.

El campeonato mexicano realizará su pausa durante el primer fin de semana de octubre, después de completar la jornada 10. De esta manera, los equipos tendrán un pequeño respiro antes de entrar en la parte decisiva del calendario.

La actividad del Apertura 2026 regresará el viernes 9 de octubre, cuando comenzará la jornada 11 de la Liga MX.

La diferencia entre ambos calendarios deja una situación particular: mientras las selecciones aprovechan una ventana internacional extendida, los clubes mexicanos tendrán que adaptarse y competir durante una parte importante de ella.

Para los aficionados en Estados Unidos, esta programación también significa que la fecha FIFA no eliminará por completo el fútbol de clubes mexicanos durante esas semanas. Habrá partidos de Liga MX mientras las selecciones concentran a sus principales figuras, un escenario que puede darle protagonismo inesperado a jugadores jóvenes y suplentes.

Más que una pausa tradicional, septiembre y octubre de 2026 representan para la Liga MX un ejercicio de adaptación. El calendario no da demasiado margen y los clubes tendrán que navegar entre convocatorias, viajes y partidos oficiales antes de llegar a la pausa del primer fin de semana de octubre.

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