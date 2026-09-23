Uruguay, Ecuador y Panamá encaran una gira clave por Asia rumbo al nuevo ciclo mundialista

Tres selecciones latinoamericanas estrenan procesos, prueban jugadores y afrontan rivales de Asia y Oceanía durante la fecha FIFA

Panamá apela a la continuidad para el 2030 | Kevin C. Cox | Getty Images vía AFP

La gira de Uruguay, Ecuador y Panamá por Asia y Oceanía representa uno de los primeros grandes laboratorios después del Mundial 2026 que dejó a España como campeón.

La fecha FIFA extendida del 21 de septiembre al 6 de octubre, obliga a las tres selecciones a combinar viajes largos, nuevos planteamientos y oportunidades para futbolistas que buscan ganarse un lugar rumbo a 2030.

Uruguay: Forlán comienza una nueva etapa sin Luis Suárez

Uruguay inicia un proceso diferente con Diego Forlán al frente, después del cierre de la etapa de Marcelo Bielsa. La Celeste mantiene una base de experiencia alrededor de Ronald Araújo, José María Giménez, Rodrigo Bentancur y Darwin Núñez, mientras Luis Suárez quien sigue dando buenas notas en la MLS ya no forma parte del proyecto internacional.

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El estreno será el 24 de septiembre contra Japón, en el Q&A Stadium Miyagi de Rifu, antes de viajar a Seúl para enfrentar a Corea del Sur el 28. La gira terminará el 6 de octubre ante India, en Calcuta. La AUF confirmó que los tres encuentros serán transmitidos por AUF TV.

El panorama cambió además con la baja de Federico Valverde, quien quedó fuera por lesión y fue reemplazado por Emiliano Martínez.

Forlán tendrá así una primera prueba exigente para encontrar equilibrio después de un ciclo marcado por una presión intensa y un desgaste físico considerable.

Ecuador: Gallardo debuta con bajas y caras nuevas

La selección ecuatoriana abre la era de Marcelo Gallardo con un escenario menos cómodo. Moisés Caicedo y Piero Hincapié quedaron fuera por problemas físicos, mientras Enner Valencia tampoco fue incluido para completar su recuperación. Kendry Páez, Joel Ordóñez, Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez también aparecen entre las ausencias señaladas en la convocatoria.

El primer examen será ante Corea del Sur el 24 de septiembre, en el Big Bird Stadium de Suwon. Después llegará la Copa Kirin: Ecuador enfrentará a Japón el 1 de octubre en Yokohama y disputará el 5 de octubre la final o el partido por el tercer lugar, dependiendo de su resultado.

Gallardo aprovechará el contexto para observar alternativas. Entre las novedades aparece Juan Riquelme Angulo, atacante de 18 años recientemente vinculado al Sunderland, además de los regresos de Jeremy Sarmiento y Keny Arroyo.

Panamá: Christiansen busca renovación sin perder competitividad

Panamá llega con mayor continuidad. Thomas Christiansen seguirá al frente hasta 2030 y utilizará la gira para acelerar el relevo generacional sin abandonar la estructura que llevó al equipo al Mundial 2026. La convocatoria incluyó 27 jugadores, con seis aspirantes a sus primeros minutos internacionales.

La Marea Roja debutará el 25 de septiembre ante India, en el Sree Kanteerava Stadium de Bengaluru. Después viajará a Japón para jugar contra Nueva Zelanda el 1 de octubre en Yokohama y cerrar el 5 ante Japón o Ecuador en Tokio.

Las lesiones de Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara obligaron a modificar la defensa, mientras Christiansen señaló que la convocatoria busca observar nuevos talentos sin renunciar a competir.

Horarios y transmisión de los duelos de Uruguay, Ecuador y Panamá

24 de septiembre: Japón vs. Uruguay – 6:05 a.m. ET / 3:05 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo TV.

Japón vs. Uruguay – 6:05 a.m. ET / 3:05 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo TV. 24 de septiembre: Corea del Sur vs. Ecuador – 7:00 a.m. ET / 4:00 a.m. PT – beIN SPORTS, Fanatiz/Fubo.

Corea del Sur vs. Ecuador – 7:00 a.m. ET / 4:00 a.m. PT – beIN SPORTS, Fanatiz/Fubo. 25 de septiembre: India vs. Panamá – 9:30 a.m. ET / 6:30 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo Sports.

India vs. Panamá – 9:30 a.m. ET / 6:30 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo Sports. 28 de septiembre: Corea del Sur vs. Uruguay – 6:00 a.m. ET / 3:00 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo TV.

Corea del Sur vs. Uruguay – 6:00 a.m. ET / 3:00 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo TV. 1 de octubre: Japón vs. Ecuador – 6:10 a.m. ET / 3:10 a.m. PT.

Japón vs. Ecuador – 6:10 a.m. ET / 3:10 a.m. PT. 6 de octubre: India vs. Uruguay – 9:00 a.m. ET / 6:00 a.m. PT – Fanatiz USA y Fubo TV.

Para las tres selecciones, la distancia no será el único desafío: Asia será también el primer escenario para comprobar cuánto han cambiado sus proyectos después del Mundial.

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