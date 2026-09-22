El arco vacío de México: la nueva era de Rafa Márquez empieza bajo los tres palos

El Tricolor inicia un nuevo ciclo rumbo a 2030 con Raúl Rangel, Álex Padilla y Óscar García como opciones para construir una nueva identidad desde el arco

Raúl ‘Tala’ Rangel entrenando con selección mexicana | R. Oropeza | AFP

La selección mexicana de Rafael Márquez comienza una nueva etapa con una pregunta que va mucho más allá de quién será el próximo titular: ¿qué tipo de portero necesita el Tricolor para desarrollar la idea de fútbol que pretende su nuevo entrenador?

Tras el retiro de Guillermo Ochoa, Raúl Rangel, Álex Padilla y Óscar García aparecen en la primera convocatoria de Márquez como las primeras alternativas de una competencia que puede marcar el rumbo del arco mexicano hacia 2030.

La portería dejó de ser una posición aislada del resto del equipo. En el fútbol moderno, el guardameta participa cada vez más en la construcción de las jugadas y debe ofrecer soluciones cuando el rival presiona la salida. Esa transformación encaja con el discurso que Márquez ha planteado desde su presentación: México debe ser protagonista, tener el balón y construir desde atrás.

El cambio resulta especialmente significativo después de varios años con Ochoa como referencia. El histórico guardameta construyó su legado principalmente a partir de sus atajadas, liderazgo y actuaciones en grandes escenarios. Ahora, sin esa figura, el debate comienza prácticamente desde cero.

Rangel, Padilla y García: tres perfiles para una misma portería

Raúl ‘Tala’ Rangel llega con una ventaja evidente: fue el titular de México durante el Mundial 2026. Su experiencia reciente con el Tricolor lo coloca como una referencia inmediata para el nuevo cuerpo técnico. Sin embargo, su presencia no significa que la competencia esté cerrada.

Álex Padilla representa otro camino. El guardameta del Athletic Club conoce el fútbol español y forma parte de una estructura en la que compite con Unai Simón. Su convocatoria resulta especialmente interesante porque Márquez vuelve a abrirle la puerta después de haber sido considerado anteriormente por la selección.

El tercer nombre es Óscar García, una de las novedades de la primera lista de Márquez. El portero del León recibe su primera convocatoria con la selección mayor y tendrá la oportunidad de entrar en una competencia que apenas comienza.

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Más que elegir entre experiencia y juventud, Márquez tendrá que determinar qué características se ajustan mejor a su propuesta.

El portero que México necesita para jugar desde atrás

Aquí aparece uno de los grandes cambios conceptuales. Si el Tricolor pretende asumir el protagonismo con balón, el arquero deberá convertirse en una pieza más durante la salida. Márquez ha explicado que su idea parte de atrás hacia adelante y que busca un equipo ofensivo, pero con una estructura defensiva sólida.

Eso modifica las exigencias. Ya no basta con detener disparos. También cuentan la precisión del pase, la lectura de la presión rival, la capacidad para ofrecer una línea de apoyo a los defensores y la tranquilidad para tomar decisiones con pocos segundos disponibles.

No significa que el juego de pies vaya a sustituir las atajadas. Al contrario: México necesitará ambas capacidades. La diferencia estará en cuánto participa el portero en cada fase del partido.

Los primeros cuatro encuentros de Márquez, ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, servirán para observar si esa idea comienza a trasladarse al campo.

El arco mexicano, en definitiva, ya no tiene un dueño indiscutible. Y quizá esa sea una de las señales más claras de que el ciclo rumbo a 2030 comenzó con una competencia completamente abierta.

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