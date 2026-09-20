La convocatoria de Costa Rica para la Liga de Naciones: 30 jugadores y una baja destacada

El debut será el jueves 24 de septiembre contra Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa.

Los convocados de Fernando Batista | ALEX MENENDEZ / GETTY IMAGES VIA AFP

La Selección de Costa Rica definió su convocatoria para comenzar una nueva participación en la Liga de Naciones de Concacaf. Fernando Batista seleccionó a 30 futbolistas para afrontar los próximos cuatro compromisos, con el debut programado frente a Curazao. La concentración del plantel comenzará este domingo 20 de septiembre.

La lista presenta una importante presencia de futbolistas jóvenes. De los 30 convocados, 13 tienen 23 años o menos, mientras que el promedio de edad del grupo es de 24,4 años. El cuerpo técnico tendrá así diferentes alternativas para comenzar esta etapa de la competición.

Otra característica de la convocatoria es la presencia mayoritaria de jugadores que actúan en Costa Rica. 24 futbolistas pertenecen al campeonato local y seis juegan en el extranjero. Alajuelense, Cartaginés, Saprissa, Herediano, Puntarenas y Sporting FC son los clubes costarricenses representados en la nómina.

Entre las novedades también aparece una ausencia: Joel Campbell no fue convocado para estos cuatro partidos. El atacante queda fuera del grupo elegido por Batista para el comienzo de la Liga de Naciones, mientras otros jugadores tendrán la oportunidad de sumar minutos con la Sele.

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Estos son los convocados del profe Batista para los partidos de Nations League ante Curazao, Haití y Nicaragua. ⚽️



Este jueves 24 de septiembre jugamos en el Ricardo Saprissa a las 8pm ante Curazao🗓️



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Fernando Batista deberá elegir 23 jugadores por partido

La convocatoria de 30 futbolistas no significa que todos podrán formar parte de la nómina oficial en cada encuentro. Batista tendrá que seleccionar 23 jugadores para cada partido, mientras que los otros siete continuarán concentrados y entrenando en las instalaciones de la Federación Costarricense de Fútbol.

Costa Rica comenzará sus trabajos en cancha este lunes. La planificación contempla además dobles sesiones durante martes y miércoles, antes de afrontar el primer compromiso de esta ventana internacional.

El debut será el jueves 24 de septiembre contra Curazao en el Estadio Ricardo Saprissa. Tres días más tarde, el domingo 27, la Sele enfrentará a Haití. Posteriormente visitará a Nicaragua el jueves 1.º de octubre.

El calendario de esta fase concluirá el domingo 4 de octubre, cuando Costa Rica volverá a medirse con Haití, esta vez como local. Los cuatro encuentros determinarán el recorrido del seleccionado de Batista en esta instancia, cuyo objetivo será conseguir la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.

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