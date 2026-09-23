Las estrellas latinas que ya aseguraron su boleto a los playoffs de MLB 2026

La postemporada de la MLB tendrá una amplia presencia latina con más de 30 jugadores clasificados hasta ahora.

Los latinos serán protagonistas en playoffs | ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES VIA AFP

La postemporada de la MLB 2026 ya tiene seis equipos clasificados y las figuras latinas tendrán un peso importante en octubre. Tampa Bay Rays, New York Yankees y Boston Red Sox aseguraron su boleto por la Liga Americana, mientras Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves avanzaron por la Liga Nacional.

La lista combina superestrellas, jugadores jóvenes y peloteros de apoyo que pueden definir una serie con un jonrón, una salida de calidad o un relevo clave. Para facilitar la lectura, estos son los latinos de cada club que ya tiene asegurado su lugar en los playoffs.

Los Rays fueron los primeros clasificados de la Americana, mientras Brewers y Dodgers sellaron sus divisiones en la Nacional. Yankees, Red Sox y Braves completaron el grupo de equipos que ya tiene presencia confirmada en la postemporada.

¿Qué estrellas latinas de Tampa Bay Rays irán a los playoffs?

Tampa Bay construyó una ofensiva con fuerte presencia latina y tendrá varias opciones para marcar diferencia en una serie corta. El dominicano Junior Caminero encabeza la lista por su poder y proyección, pero el club cuenta con más nombres de peso.

Junior Caminero , tercera base dominicano y una de las figuras ofensivas jóvenes más importantes del equipo

, tercera base dominicano y una de las figuras ofensivas jóvenes más importantes del equipo Yandy Díaz , bateador designado cubano, con valor por su contacto y disciplina en el plato

, bateador designado cubano, con valor por su contacto y disciplina en el plato Jonathan Aranda , primera base mexicano, una alternativa de producción para la parte media de la alineación

, primera base mexicano, una alternativa de producción para la parte media de la alineación Jorge Mateo , infielder dominicano, con velocidad y capacidad para cubrir varias posiciones

, infielder dominicano, con velocidad y capacidad para cubrir varias posiciones Víctor Mesa Jr. , jardinero cubano, una opción de profundidad defensiva

, jardinero cubano, una opción de profundidad defensiva Freddy Peralta, lanzador derecho dominicano, con perfil para abrir juegos relevantes de octubre

El roster activo de los Rays confirma la presencia de estos peloteros en un equipo que ya aseguró la División Este de la Liga Americana.

¿Qué jugadores latinos de Yankees y Red Sox ya están en playoffs?

Yankees y Red Sox alcanzaron la postemporada como equipos de comodín, un escenario que podría abrir la puerta a un cruce directo entre ambos clubes desde la primera ronda. Nueva York tiene una base latina más reducida, mientras Boston suma experiencia en el bullpen, la rotación y los jardines.

Latinos de New York Yankees

Luis Gil , abridor dominicano, con la responsabilidad de aportar innings de calidad en la rotación

, abridor dominicano, con la responsabilidad de aportar innings de calidad en la rotación José Caballero , infielder panameño, una pieza flexible por su defensa y velocidad

, infielder panameño, una pieza flexible por su defensa y velocidad Amed Rosario , jugador dominicano de cuadro y jardines, con capacidad para cubrir varios roles

, jugador dominicano de cuadro y jardines, con capacidad para cubrir varios roles Ali Sánchez, receptor venezolano, una opción para la profundidad detrás del plato

Los Yankees sellaron su clasificación el 14 de septiembre y mantienen abierta la pelea por su posición final dentro del cuadro de la Liga Americana.

Latinos de Boston Red Sox

Aroldis Chapman , relevista cubano, con experiencia amplia en juegos de postemporada

, relevista cubano, con experiencia amplia en juegos de postemporada Brayan Bello , abridor dominicano, uno de los brazos jóvenes de mayor peso en la rotación

, abridor dominicano, uno de los brazos jóvenes de mayor peso en la rotación Ranger Suárez , lanzador venezolano, una alternativa zurda con recorrido en escenarios exigentes

, lanzador venezolano, una alternativa zurda con recorrido en escenarios exigentes Wilyer Abreu , jardinero venezolano, con valor defensivo y ofensivo

, jardinero venezolano, con valor defensivo y ofensivo Andruw Monasterio , infielder venezolano, una pieza de apoyo para el cuadro

, infielder venezolano, una pieza de apoyo para el cuadro Willson Contreras , receptor venezolano, una opción de experiencia para la receptoría

, receptor venezolano, una opción de experiencia para la receptoría Jarren Duran, jardinero mexicano-estadounidense, con velocidad y producción desde los jardines

Boston aseguró su boleto el 20 de septiembre, con una plantilla que tendrá varias alternativas latinas en cada zona del campo.

¿Qué latinos de Braves, Brewers y Dodgers jugarán la postemporada?

Atlanta, Milwaukee y Los Angeles ya aseguraron su lugar en los playoffs de la Liga Nacional. Los Braves llegarán a octubre con Ronald Acuña Jr. como su principal figura; los Brewers confían en una generación joven liderada por Jackson Chourio; y los Dodgers combinan experiencia, profundidad y varias estrellas latinas en su roster.

Latinos de Atlanta Braves

Ronald Acuña Jr. , jardinero venezolano y principal figura ofensiva del equipo

, jardinero venezolano y principal figura ofensiva del equipo Ozzie Albies , segunda base de Curazao, con valor como bateador ambidiestro y defensor del cuadro

, segunda base de Curazao, con valor como bateador ambidiestro y defensor del cuadro Mauricio Dubón , utility venezolano, una alternativa para distintas posiciones defensivas

, utility venezolano, una alternativa para distintas posiciones defensivas Raisel Iglesias , relevista cubano, con experiencia para asumir episodios de alta presión

, relevista cubano, con experiencia para asumir episodios de alta presión Martín Pérez, lanzador venezolano, una opción zurda dentro del staff

Acuña Jr. será el nombre de mayor atención en Atlanta, pero el aporte de Albies, Iglesias y Dubón amplía las opciones del club para octubre.

Latinos de Milwaukee Brewers

Jackson Chourio , jardinero venezolano, con poder, velocidad y alcance defensivo

, jardinero venezolano, con poder, velocidad y alcance defensivo William Contreras , receptor venezolano, una referencia ofensiva y defensiva detrás del plato

, receptor venezolano, una referencia ofensiva y defensiva detrás del plato Gary Sánchez , receptor dominicano, con capacidad para aportar poder desde la banca o la alineación

, receptor dominicano, con capacidad para aportar poder desde la banca o la alineación Abner Uribe , relevista venezolano, una opción de fuerza para el bullpen

, relevista venezolano, una opción de fuerza para el bullpen Antonio Senzatela , lanzador venezolano, parte de la profundidad del cuerpo de pitcheo

, lanzador venezolano, parte de la profundidad del cuerpo de pitcheo Luis Lara , jardinero venezolano, uno de los talentos jóvenes del roster

, jardinero venezolano, uno de los talentos jóvenes del roster JoJo Romero, relevista mexicano-estadounidense, con función de apoyo desde el bullpen

Milwaukee llega a octubre con Chourio y Contreras como dos de sus principales cartas latinas. La presencia de Sánchez, Uribe y Romero también le da al equipo opciones de experiencia y profundidad.

Latinos de Los Angeles Dodgers

Teoscar Hernández , jardinero dominicano, con poder y experiencia en postemporada

, jardinero dominicano, con poder y experiencia en postemporada Edwin Díaz , cerrador puertorriqueño, un brazo clave para los finales de juego

, cerrador puertorriqueño, un brazo clave para los finales de juego Andy Pages , jardinero cubano, con capacidad para producir y defender en los jardines

, jardinero cubano, con capacidad para producir y defender en los jardines Enrique Hernández , utility puertorriqueño, con experiencia y versatilidad para el cuadro y los jardines

, utility puertorriqueño, con experiencia y versatilidad para el cuadro y los jardines Miguel Rojas , infielder venezolano, un defensor de confianza para situaciones puntuales

, infielder venezolano, un defensor de confianza para situaciones puntuales Alex Freeland , infielder cubano-mexicano, una alternativa de profundidad en el cuadro

, infielder cubano-mexicano, una alternativa de profundidad en el cuadro Josue De Paula, bateador designado dominicano, parte de la ofensiva activa del club

Los Dodgers aseguraron el título de la División Oeste y su grupo latino tendrá un papel importante en una plantilla diseñada para competir hasta las últimas instancias de octubre.

Los peloteros latinos tendrán un rol protagónico en estos playoffs de la MLB. Desde el poder de Junior Caminero y Teoscar Hernández hasta la velocidad de Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio, cada equipo clasificado cuenta con figuras capaces de influir en una serie. El pitcheo también tendrá nombres importantes, con relevistas como Edwin Díaz y Aroldis Chapman, además de abridores como Freddy Peralta, Brayan Bello y Luis Gil. El camino hacia la Serie Mundial tendrá una presencia latina determinante.

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