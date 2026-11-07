Latin Grammy 2026: la guía completa

Los Latin Grammy 2026 se celebrarán el 12 de noviembre en Las Vegas

Habrá homenajes a Willie Colón y a José Alfredo Jiménez | Claro Sports

La música latina tendrá una nueva cita con sus principales reconocimientos el próximo jueves. La edición 2026 de los Latin Grammy se celebrará en Las Vegas, con una programación que reunirá a figuras de distintas generaciones y géneros, desde el pop y la música urbana hasta la salsa y los sonidos regionales.

Entre los nombres que llegan con protagonismo están Karol G, Rosalía, Carín León, Mon Laferte, Silvana Estrada y Jorge Drexler. La competencia también tendrá espacio para nuevas voces: once artistas aparecen entre los nominados a Mejor Nuevo Artista.

La ceremonia no se limitará a entregar premios. El programa incluirá actuaciones musicales y homenajes a dos figuras fundamentales de la música en español: el salsero Willie Colón y el compositor mexicano José Alfredo Jiménez. Aquí puedes consultar lo confirmado hasta ahora y regresar para conocer los resultados.

¿Cuándo son los Latin Grammy 2026?

La 27.ª entrega anual de los Latin Grammy se realizará el jueves 12 de noviembre de 2026, en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

La ceremonia reconocerá grabaciones publicadas durante el periodo de elegibilidad comprendido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. En esta edición se contemplan nominaciones en 60 categorías.

¿A qué hora comienzan los Latin Grammy 2026?

La transmisión principal tendrá una duración prevista de tres horas. Antes se realizará un programa especial de una hora.

Estos son los horarios anunciados para Estados Unidos:

Hora del Este (ET): antesala a las 7:00 p.m. y ceremonia a las 8:00 p.m.

antesala a las 7:00 p.m. y ceremonia a las 8:00 p.m. Hora Central (CT): antesala a las 6:00 p.m. y ceremonia a las 7:00 p.m.

antesala a las 6:00 p.m. y ceremonia a las 7:00 p.m. Hora del Pacífico (PT): antesala a las 7:00 p.m. y ceremonia a las 8:00 p.m.

La Academia Latina de la Grabación también realizará la Latin Grammy Premiere, el evento previo en el que se entrega la mayoría de los reconocimientos. Su transmisión está programada para comenzar a las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia se transmitirá en vivo por Univision, UNIMÁS y Galavisión, además de estar disponible en streaming a través de ViX.

La transmisión principal comenzará a las 8:00 p.m. ET/PT y 7:00 p.m. CT. La antesala arrancará una hora antes.

La Latin Grammy Premiere, en la que se entregará la mayoría de los premios, tendrá una transmisión independiente a través de las plataformas de la Academia Latina de la Grabación. Está prevista para las 3:00 p.m. ET, 2:00 p.m. CT y 12:00 p.m. PT.

¿Quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2026?

La Academia Latina de la Grabación anunció nominaciones en 60 categorías. Estos son los candidatos de cuatro de los apartados principales.

Álbum del Año

Equilibrivm — Anitta

Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá — Jorge Drexler

Vendrán Suaves Lluvias — Silvana Estrada

Tropicoqueta — Karol G

Femme Fatale — Mon Laferte

Muda — Carín León

La Vida Era Más Corta — Milo J

¿Dónde Es El After? — Rawayana

Lux (Complete Works) — Rosalía

Grabación del Año

“Ha Ha” — CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler

“Dime” — Silvana Estrada

“O Amor Nos Encontrou” — Loulu Gilberto

“Coleccionando Heridas” — Karol G y Marco Antonio Solís

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Desde Que Te Tengo” — Carín León

“Niño” — Milo J

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia

“Alma” — Elena Rose

Canción del Año

“Coleccionando Heridas” — Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gómez Castaño y Karol G

“¿Cómo Se Ama?” — Jorge Drexler y Diego López Crespo

“Dime” — Silvana Estrada

“Femme Fatale” — Mon Laferte

“Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día” — CA7RIEL & Paco Amoroso, con Sting, y sus compositores

“Humano” — Juanes y Vivir Quintana, junto con sus compositores

“La Perla” — Rosalía con Yahritza y Su Esencia, junto con sus compositores

“Mi Gran Amor” — Santana con Becky G, junto con sus compositores

“Nilo” — Zanna y Massimo Giovanardi

“Solifican12” — Milo J y sus compositores

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

La lista completa de nominaciones incluye las 60 categorías y puede ampliarse en esta guía conforme se incorporen apartados adicionales de interés para el público.

¿Qué artistas actuarán en los Latin Grammy 2026?

La programación musical reúne a intérpretes de diferentes escenas de la música latina. Entre los artistas confirmados para la ceremonia televisada están Anitta, Bad Gyal, Banda Los Recoditos, Bizarrap, Carín León, Daddy Yankee, Feid, Fonseca, Grupo Frontera, Grupo Niche, Jay Wheeler, Jorge Drexler, Juanes, Kany García, Karol G, Luis Enrique, Mon Laferte, Nathy Peluso, Rawayana, Reik, Rosalía, Silvana Estrada, The Warning, Vivir Quintana y Xavi, entre otros.

La Academia también confirmó la participación de Baby Ranks, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Lil Supa y Ángel “Cucco” Peña.

El homenaje a Willie Colón

Uno de los momentos especiales de la ceremonia estará dedicado a Willie Colón, figura esencial en la historia de la salsa y referente de la música latina en Nueva York.

El homenaje estará bajo la dirección musical de Ennio Gatti, quien trabajó junto a Colón. Para la presentación se reunirá a la banda original de 13 integrantes, con el propósito de reconocer el legado del trombonista, cantante, compositor y productor.

Colón recibió el Premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación en 2004 y tuvo un papel importante en la llegada de los Latin Grammy a Nueva York en 2006.

El tributo a José Alfredo Jiménez

La música mexicana también tendrá un espacio destacado con un homenaje a José Alfredo Jiménez, uno de los compositores fundamentales de la canción ranchera.

El productor y compositor Edgar Barrera estará a cargo de la producción musical de este tributo. Barrera encabeza las nominaciones de esta edición, con diez candidaturas.

¿Quiénes son los artistas más nominados en los Latin Grammy 2026?

Edgar Barrera llega como el principal nombre en el apartado de nominaciones, con diez candidaturas. Entre los intérpretes con mayor presencia en distintas categorías destacan Rosalía, Karol G, Jorge Drexler y CA7RIEL & Paco Amoroso, con siete nominaciones cada uno.

Silvana Estrada y Mon Laferte también figuran entre las artistas con una presencia destacada, con seis candidaturas cada una.

La distribución de nominaciones muestra la variedad de estilos y mercados que conviven en la música latina, desde el pop y la música urbana hasta las propuestas alternativas y regionales.

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