Puerto Rico vs Dominica: la selección boricua busca dar otro paso hacia su objetivo en la Nations League

El Huracán Azul llega con una racha positiva y una defensa sólida. La victoria podría acercarlo a la Copa Oro 2027, aunque Guyana todavía ocupa el primer puesto

Puerto Rico quiere terminar líder del Grupo A / Cortesía Concacaf.com

La selección de Puerto Rico se enfrenta a Dominica este viernes 13 de noviembre, en un partido que puede marcar un nuevo impulso para sus aspiraciones en la Concacaf Nations League 2026-2027. El conjunto boricua buscará prolongar su racha ganadora y sumar tres puntos que lo mantengan en la pelea por el liderato del Grupo A de la Liga B.

El compromiso corresponde a la quinta jornada de la fase de grupos y representa una oportunidad importante para el llamado Huracán Azul. Con dos fechas todavía por disputar, Puerto Rico necesita mantener la presión sobre Guyana si quiere terminar en la primera posición y conseguir el boleto directo a la Copa Oro 2027.

Cómo llega Puerto Rico al partido contra Dominica

Puerto Rico ocupa actualmente el segundo lugar del Grupo A con nueve puntos, tres menos que Guyana, que lidera la clasificación con 12 unidades. El balance de los boricuas es de tres victorias y una derrota, con seis goles anotados y apenas uno recibido.

El momento del equipo invita al optimismo. Después de caer en uno de sus primeros compromisos, la selección puertorriqueña consiguió tres triunfos consecutivos y ha mostrado una evolución importante, especialmente en el trabajo defensivo. Mantener esa regularidad será fundamental en el tramo decisivo de la competición.

Además, los antecedentes recientes favorecen al conjunto caribeño. En septiembre pasado, Puerto Rico derrotó 2-0 a Dominica como visitante, gracias a los goles de Rafo Sulia y Wilfredo Rivera. Posteriormente, consiguió dos victorias frente a Islas Caimán para consolidarse en la segunda posición.

La solidez defensiva es otra de las principales cartas de la selección boricua: en cuatro jornadas, apenas ha permitido un gol. Esa diferencia también se refleja en los números de su próximo rival, que llega en el último puesto del grupo con un punto, dos tantos a favor y 15 en contra.

¿Qué se juega Puerto Rico en la Nations League?

Una victoria llevaría a Puerto Rico a 12 puntos, una cifra que le permitiría igualar momentáneamente a Guyana, aunque el liderato dependerá del resultado que consiga el actual puntero. Por eso, el equipo no puede permitirse distracciones si quiere llegar a la última jornada con posibilidades de terminar primero.

La recompensa va más allá de la clasificación dentro del grupo. Los ganadores de los cuatro sectores de la Liga B obtendrán el pase directo a la Copa Oro 2027. Por su parte, los dos mejores segundos lugares tendrán una oportunidad adicional mediante las rondas preliminares.

Aunque el panorama parece favorable para Puerto Rico, Dominica tiene la posibilidad de complicar el encuentro. La selección boricua deberá trasladar su superioridad estadística al terreno de juego y evitar cualquier exceso de confianza. En esta etapa del torneo, cada punto puede resultar determinante.

Puerto Rico vs Dominica en la Concacaf Nations League: horario y dónde ver desde EE.UU.

El encuentro se jugará en Leonora, Guyana, con Puerto Rico como local administrativo. Para los aficionados que quieran seguir al Huracán Azul desde Estados Unidos, estos son los datos principales del compromiso

Fecha: Viernes 13 de noviembre de 2026

Estadio: Leonora, Guyana

Horario: 2:00 p.m. ET / 1:00 p.m. CT / 11:00 a.m. PT

Transmisión: YouTube TV

Te puede interesar: