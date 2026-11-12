México vs Jamaica: Juanma Lillo de mentor de Guardiola al Tri de Márquez

El mentor de Pep Guardiola llega al Tri para aportar orden táctico y una idea de juego que tendrá su primera gran prueba

Juanma Lillo integra su experiencia al Tri de Rafa Márquez | Claro Sports

La Selección Mexicana inicia una nueva etapa con Rafael Márquez al frente y tendrá su primer examen oficial en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, pero buena parte de la transformación futbolística que busca el equipo tiene detrás a un estratega español.

Juanma Lillo, el hombre que influyó en Pep Guardiola, uno de los mejores técnicos del mundo y uno de los hombres que busca Estados Unidos ante la inminente salida de Mauricio Pochettino de la selección, ahora trabaja para darle identidad al Tri. La incorporación de Juanma Lillo como primer auxiliar técnico no es un movimiento decorativo.

El entrenador vasco tiene la responsabilidad de construir mecanismos de juego, mejorar la salida desde el fondo y corregir los problemas defensivos que aparecieron en los primeros amistosos del ciclo. Ante Jamaica, en los cuartos de final de la Concacaf Nations League, tendrá una primera oportunidad para demostrar cómo puede trasladar sus ideas al fútbol mexicano.

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La historia de Lillo con México, además, viene de mucho antes de esta convocatoria. Su paso por Dorados de Sinaloa y su relación con Guardiola forman parte de una trayectoria que hoy encuentra un nuevo capítulo en el proyecto de Márquez rumbo al Mundial de 2030.

De Dorados de Sinaloa al Manchester City: la trayectoria de Juanma Lillo

Juan Manuel Lillo es reconocido por su influencia en el desarrollo del juego de posición. A lo largo de su carrera ha trabajado en diferentes países y ha construido una reputación como entrenador y formador de futbolistas, además de convertirse en una referencia para técnicos de distintas generaciones.

Uno de los episodios más llamativos de su trayectoria ocurrió en México. En 2006, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, convenció a Pep Guardiola de continuar su carrera como futbolista en Culiacán. El entonces mediocampista catalán encontró en Lillo una oportunidad para conocer de cerca sus conceptos tácticos y aprender sobre la ocupación racional de los espacios.

Años después, ambos coincidieron en el Manchester City, donde Lillo fue uno de los principales colaboradores de Guardiola durante distintas etapas. Su trabajo estuvo relacionado con la construcción del modelo de juego que acompañó los éxitos del club inglés en la Premier League, la FA Cup y la Champions League.

También fue auxiliar de Jorge Sampaoli en la selección chilena y ha recibido elogios de entrenadores como Juan Carlos Osorio. Ahora, su conocimiento está al servicio de México.

La sociedad con Márquez: liderazgo mexicano y arquitectura táctica

La dupla tiene una distribución de responsabilidades bien definida. Márquez aporta su experiencia como futbolista de élite, su liderazgo en el vestidor y el conocimiento de lo que significa competir en cinco Copas del Mundo. Lillo, por su parte, se concentra en la estructura colectiva, los movimientos sin balón y la coordinación entre líneas.

El cuerpo técnico también cuenta con Andrés Guardado como segundo asistente, además de Vidal Paloma, el entrenador de porteros Xabier Mancisidor y el preparador físico Pol Lorente.

Uno de los primeros objetivos de Lillo ha sido corregir el funcionamiento defensivo. En los amistosos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, México recibió siete goles y mostró desajustes entre centrales y laterales.

Durante la concentración en Mayakoba, el español trabajó específicamente con defensores como Johan Vásquez, César Montes, Israel Reyes y Mateo Chávez. La intención es reducir los espacios, mejorar los perfiles al retroceder y evitar que el bloque se fracture cuando el rival acelera.

Ante Jamaica, la posesión será la primera defensa del Tri

El partido en Kingston plantea un desafío que encaja directamente con las ideas de Lillo. Jamaica suele apostar por la potencia física, los duelos individuales y las transiciones rápidas. Si México pierde el balón en zonas comprometidas, puede conceder espacios que los atacantes caribeños saben aprovechar.

La propuesta del auxiliar español pasa por salir jugando desde atrás, atraer la presión y encontrar a los mediocampistas en mejores condiciones para avanzar. Luis Romo, Erick Sánchez y Obed Vargas pueden ser importantes para conectar la primera línea con los hombres de ataque.

La posesión también tendrá una función defensiva: obligar a Jamaica a perseguir la pelota y reducir sus oportunidades de correr hacia el arco mexicano. Para conseguirlo, el Tri necesitará circular con paciencia, cambiar la orientación del juego y evitar los pelotazos que favorezcan a los defensores locales.

La influencia de Lillo no se medirá únicamente por cuánto tiempo tenga México el balón, sino por la calidad de sus decisiones. Si el equipo consigue mantener el orden y controlar los ritmos, habrá dado un paso importante en la asimilación de una nueva identidad. Para Márquez, el duelo ante Jamaica representa su primer examen oficial; para Lillo, la oportunidad de demostrar que sus ideas pueden funcionar también con la Selección Mexicana.

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