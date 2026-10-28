Camino a MVP de la Serie Mundial: Jackson Chourio iguala a Babe Ruth con 10 hits

Chourio suma 10 hits en la Serie Mundial y está cerca de alcanzar la marca absoluta de imparables en un Clásico de Otoño

Jackson Chourio es candidato al MVP | JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES VIA AFP

Jackson Chourio igualó el récord de Babe Ruth de más hits en los primeros cuatro juegos de una Serie Mundial. El venezolano de los Cerveceros de Milwaukee llegó a 10 imparables este martes ante los Rays de Tampa Bay, en el Tropicana Field, y empató la marca que el Bambino estableció en 1928.

El jardinero alcanzó la cifra con un doble frente al zurdo Ian Seymour en la parte alta de la entrada 12 del Juego 4. Chourio terminó la noche con dos hits en seis turnos, aunque Milwaukee perdió 4-3 y dejó escapar su primera oportunidad de conquistar el campeonato.

JACKSON CHOURIO TIES A 98-YEAR-OLD RECORD 😳



Chourio's 10th hit this #WorldSeries ties Babe Ruth (1928) for most through the first four games of a Fall Classic! pic.twitter.com/v5FDPeR35H — MLB (@MLB) October 28, 2026

Este miércoles 28 de octubre, el venezolano tendrá otra ocasión para ampliar sus números en el Juego 5. Los Cerveceros conservan una ventaja de 3-1 en la final y Chourio figura entre los principales candidatos al premio al Jugador Más Valioso, conocido como MVP por sus siglas en inglés.

¿Qué récord de Babe Ruth igualó Jackson Chourio?

Jackson Chourio empató los 10 imparables que Babe Ruth conectó durante los primeros cuatro partidos de la Serie Mundial de 1928. El histórico bateador consiguió esa cifra con los Yankees de Nueva York ante los Cardenales de San Luis, en una final que el equipo neoyorquino resolvió por barrida.

El récord permaneció durante 98 años sin que otro jugador alcanzara a Ruth. Chourio llegó a esa cantidad gracias a una producción constante ante Tampa Bay, con al menos dos hits en cada uno de los cuatro encuentros.

Su recorrido ofensivo en esta Serie Mundial incluye dos imparables en el Juego 1, dos en el segundo, cuatro en el tercero y dos en el cuarto. Tras esa secuencia, el venezolano acumula 10 hits en 20 turnos oficiales, para un promedio de bateo de .500.

Ese promedio significa que Chourio consiguió un imparable en la mitad de sus turnos oficiales. Su actuación del tercer partido, con cuatro hits, representa hasta ahora su mayor aporte en un solo encuentro de esta final.

Los hits que necesita Chourio para establecer otro récord

Chourio necesita tres hits para igualar el récord absoluto de imparables en una misma Serie Mundial y cuatro para superarlo. Bobby Richardson, Lou Brock y Marty Barrett comparten esa marca, con 13 cada uno. El venezolano comenzará el Juego 5 a tres de esa cifra.

La diferencia entre ambos registros resulta importante. El récord que comparte con Ruth corresponde únicamente a los primeros cuatro encuentros. Por eso, un hit este miércoles elevaría su cuenta a 11, pero no modificaría la marca de ese tramo inicial.

La oportunidad de establecer un nuevo récord pasa por el total de imparables en toda la final. Si Chourio repite los cuatro hits que conectó en el Juego 3, alcanzará 14 y superará el registro absoluto. Tres le permitirán compartir el primer lugar.

Milwaukee necesita una victoria más para cerrar la serie. Si Tampa Bay vuelve a ganar, la final ofrecerá al venezolano otro partido para sumar turnos e intentar alcanzar esa marca.

¿Quién fue el último latino que ganó el MVP de la Serie Mundial?

El dominicano Jeremy Peña fue el último latino que ganó el MVP de la Serie Mundial. El campocorto recibió el reconocimiento en 2022, cuando los Astros de Houston conquistaron el título ante los Filis de Filadelfia.

Peña terminó aquella final con promedio de .400, producto de 10 hits en 25 turnos. También aportó dos dobles, un jonrón y tres carreras impulsadas. Después ganaron el premio Corey Seager en 2023, Freddie Freeman en 2024 y Yoshinobu Yamamoto en 2025.

Chourio presenta argumentos para entrar en esa lista. Sus 10 imparables y su promedio de .500 lo colocan entre los protagonistas ofensivos de esta Serie Mundial. Su compañero William Contreras también aparece en la disputa por el MVP, un reconocimiento que todavía no tiene dueño.

El desempeño del venezolano en el Juego 5 puede reforzar su candidatura. El premio reconoce la actuación en el conjunto de la final, por lo que sus números actuales aún no garantizan la elección.

Horario del Juego 5 entre Cerveceros y Rays este miércoles

El Juego 5 de la Serie Mundial entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay comenzará este miércoles 28 de octubre a las 8 p. m., hora del Este de Estados Unidos. El Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida, recibirá el encuentro que puede definir el campeonato.

Tampa Bay evitó la barrida con su victoria por 4-3 en 12 entradas durante el cuarto partido. Ese resultado extendió la final y obligó a Milwaukee a buscar este miércoles el triunfo que necesita para cerrar la serie.

Chourio llegará al encuentro con dos objetivos concretos, contribuir al campeonato de los Cerveceros y acercarse al récord de 13 imparables. Ya comparte con Babe Ruth la mejor producción de hits en los primeros cuatro juegos; ahora dispone de otra oportunidad para ampliar su actuación en la Serie Mundial.

Te puede interesar: