Munguía, en riesgo de perder su título AMB: no aprueba la pelea contra Zon

El organismo había ordenado una defensa obligatoria ante Bektemir Melikuziev, mientras la promotora del mexicano buscó cerrar un acuerdo que evite un conflicto por el cinturón

Munguía ya contaría con el aval de la AMB / Steve Marcus / Getty Images via AFP

Jaime Munguía está a pocos días de subir al ring en Arabia Saudita, pero su primera defensa del campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) estuvo marcada por la incertidumbre. El organismo no había confirmado que el cinturón estuviera en juego ante Nikita Zon, una situación que abrió dudas sobre el futuro del mexicano como campeón de las 168 libras.

La pelea está programada para el sábado 31 de octubre en el Kingdom Arena de Riad, dentro de la función México contra el mundo, encabezada por el combate entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli. Aunque Munguía ya se encuentra en territorio saudí, la discusión reglamentaria giró en torno a una cuestión clave, ya que la AMB había ordenado que su siguiente defensa obligatoria fuera ante el uzbeko Bektemir Melikuziev.

Promotora confirma autorización para la defensa de Munguía

Guillermo Brito, director operativo de Zanfer, confirmó que sí realizará la primera defensa de su título supermediano ante Zon. El directivo aseguró que la promotora alcanzó un acuerdo con la AMB para sacar adelante el combate, aunque dejó claro que el mexicano deberá cumplir después con la pelea mandatoria.

“Con la AMB (estamos) bien porque se autorizó el rival que ellos autorizaron”, declaró Brito al sitio web especializado de boxeo Izquierdazo, al término de la conferencia semanal del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). “Pero al final, tenemos que hacer la pelea mandatoria cuando llegue el momento”, agregó, en referencia al compromiso pendiente con Melikuziev.

Brito también sostuvo que la contraparte aceptó el arreglo y expresó confianza en el desenlace de las negociaciones. “Al final, nos dieron la autorización ellos, la contraparte también accedió, así que estamos bien”, reiteró. “Vamos por buen camino y la próxima pelea de Jaime será la mandatoria”, sentenció.

¿Por qué estaba en riesgo el título de la AMB?

La controversia comenzó cuando la AMB dejó claro que no había aprobado inicialmente el combate contra Zon como una disputa titular. El organismo, presidido por Gilberto Jesús Mendoza, había señalado a Bektemir Melikuziev como el contendiente oficial de la división supermediana y esperaba que Munguía atendiera esa obligación.

El problema no era únicamente el cambio de rival. Una defensa sin la autorización correspondiente podía poner en riesgo la situación del cinturón, aunque no existía una confirmación de que el mexicano ya hubiera sido despojado del campeonato. La diferencia entre anunciar una pelea y contar con el aval reglamentario fue el centro de la disputa.

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Con las declaraciones más recientes de Brito, el panorama parece favorable para Munguía. Sin embargo, conviene distinguir entre la autorización que asegura haber obtenido Zanfer y una resolución formal publicada por la AMB. La promotora sostiene que el acuerdo está encaminado y que la siguiente pelea será la obligatoria, pero el organismo debe respaldar oficialmente esa situación para despejar cualquier duda.

Nikita Zon, un rival invicto para la primera defensa

Zon es un boxeador ruso que pelea en guardia zurda y llega invicto. Su récord es de 12 victorias, ninguna derrota y un empate, con diez triunfos por nocaut. Su pegada y su estilo zurdo representan factores que Munguía deberá controlar.

El mexicano, por su parte, cuenta con una experiencia profesional considerablemente mayor, con 46 victorias, dos derrotas y 35 nocauts en su historial. Conquistó el campeonato supermediano de la AMB en mayo, al vencer a Armando Reséndiz, y ahora busca comenzar su etapa como campeón con una defensa exitosa.

Munguía podrá concentrarse en superar a Zon antes de afrontar el compromiso que exige el organismo. Melikuziev, ubicado en el primer puesto del ranking y reconocido como retador obligatorio, tendría que ser su siguiente adversario. La pelea en Riad no solo representa una oportunidad para consolidar el reinado del mexicano; también marca el inicio de una cuenta regresiva para resolver la obligación que mantiene pendiente con la AMB.

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