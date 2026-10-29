¡William Contreras hace historia! Primer catcher MVP de la Serie Mundial desde 2015

El venezolano de los Brewers sigue los pasos de su compatriota Salvador Pérez, último receptor que había ganado el premio con Kansas City

William Contreras, el MVP de la Serie Mundial | Claro Sports

William Contreras escribió su nombre en la historia de las Grandes Ligas al conquistar el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la Serie Mundial 2026, después de contribuir al primer campeonato de los Milwaukee Brewers. El receptor venezolano se convirtió en el primer pelotero de su posición que consigue el reconocimiento desde 2015, cuando su compatriota Salvador Pérez fue elegido como la principal figura de los Kansas City Royals.

El reconocimiento de Contreras terminó con una espera de 11 años para los receptores en el Clásico de Otoño. Además, el venezolano ingresó a un grupo reducido de jugadores que han conseguido la distinción desempeñándose detrás del plato, una posición que combina responsabilidades defensivas, manejo de lanzadores y participación ofensiva. Con su elección, son ocho los catchers reconocidos como MVP de la Serie Mundial desde la creación del galardón en 1955.

William Contreras, el venezolano que llevó a Milwaukee a la gloria

Contreras tuvo una participación determinante durante la postemporada de Milwaukee, tanto con el bate como a la defensiva. El receptor de 28 años terminó los playoffs de 2026 con un promedio de bateo de .383, producto de 18 imparables en 47 turnos, además de tres cuadrangulares y ocho carreras impulsadas. Su rendimiento ofensivo estuvo acompañado por su trabajo detrás del plato, donde contribuyó a dirigir el cuerpo de lanzadores de los Cerveceros.

Durante el tercer encuentro frente a Tampa Bay, Contreras consiguió su tercer corredor retirado en intento de robo durante los primeros tres partidos de la Serie Mundial, una marca que ningún receptor alcanzaba en ese tramo del Clásico de Otoño desde Darren Daulton en 1993. Su capacidad para controlar el juego de bases representó un recurso importante para Milwaukee frente a un rival que buscó generar oportunidades mediante su velocidad.

El venezolano también fue protagonista en el Juego 5, cuando conectó un doblete productor durante la sexta entrada y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Cooper Pratt. Su participación permitió ampliar la diferencia sobre los Rays en un encuentro que terminó por entregar a los Brewers el campeonato que habían buscado durante más de cinco décadas.

El título también tiene un significado particular para Contreras, quien ya había formado parte de los Atlanta Braves campeones de la Serie Mundial de 2021. Ahora suma un segundo campeonato de Grandes Ligas a su trayectoria y el reconocimiento individual más importante del Clásico de Otoño, después de consolidarse como una de las principales figuras del equipo de Milwaukee.

Salvador Pérez, el último catcher que había ganado el MVP de la Serie Mundial

Antes de William Contreras, el último receptor elegido MVP de una Serie Mundial había sido Salvador Pérez, también venezolano, en 2015. El jugador de los Kansas City Royals obtuvo el reconocimiento después de contribuir al campeonato que su equipo conquistó frente a los New York Mets en cinco encuentros.

Pérez terminó aquella Serie Mundial con promedio de .364, ocho imparables en 22 turnos, dos dobles y dos carreras impulsadas. Además de su producción ofensiva, tuvo una participación constante detrás del plato y fue una de las figuras del equipo que consiguió el segundo campeonato de su historia, después del obtenido en 1985.

El reconocimiento de 2015 convirtió a Pérez en el séptimo receptor ganador del MVP de una Serie Mundial y en el primer latinoamericano en conseguirlo jugando esa posición. Once años después, Contreras recuperó la presencia de los catchers entre los ganadores y mantuvo la representación venezolana en este reconocimiento.

¿Qué otros catchers han ganado el MVP de la Serie Mundial en la historia de MLB?

El premio al Jugador Más Valioso de la Serie Mundial se entrega desde 1955, pero solamente ocho receptores han conseguido ganarlo hasta 2026. Entre ellos aparecen figuras como Johnny Bench, integrante de los Cincinnati Reds campeones de 1976, y Gene Tenace, quien destacó con los Oakland Athletics durante la Serie Mundial de 1972.

Otro caso particular ocurrió en 1981, cuando Steve Yeager compartió el reconocimiento con Ron Cey y Pedro Guerrero, después del campeonato de Los Angeles Dodgers. Darrell Porter y Rick Dempsey ampliaron la lista durante la década de los ochenta, mientras que Pat Borders consiguió el premio con Toronto Blue Jays en 1992.

Salvador Pérez había sido el último representante de esta posición en recibir el galardón, hasta que William Contreras se sumó a la lista en 2026. La distinción también coloca al pelotero de Milwaukee dentro de una tradición de receptores que han destacado por su rendimiento en ambos lados del juego durante la serie por el campeonato.

Con el título de los Brewers y su nombramiento como MVP, William Contreras cerró una postemporada que lo colocó entre los protagonistas de la historia de la franquicia y del béisbol venezolano. Su reconocimiento llegó 11 años después del conseguido por Salvador Pérez y abrió un nuevo capítulo para los catchers dentro del Clásico de Otoño.

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