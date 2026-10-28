Chiefs firman a Justin Tucker tras su suspensión: qué pasó

El veterano llega a la escuadra de prácticas, mientras Harrison Butker conserva la titularidad pese a sus errores recientes

Justin Tucker viene de la agencia libre | GREG FIUME / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Kansas City Chiefs anunciaron la firma de Justin Tucker para su escuadra de prácticas, tras los problemas de precisión de Harrison Butker. El veterano regresa a un equipo de la NFL después de cumplir una suspensión de diez partidos por violar la política de conducta personal de la liga.

La necesidad apareció en el campo. Butker falló dos goles de campo en la derrota por 20-3 ante los Seattle Seahawks y acumula cinco intentos errados esta temporada. Kansas City buscó un respaldo para una posición que requiere ajustes y eligió al exjugador de los Baltimore Ravens.

Chiefs are signing K Justin Tucker to their practice squad, as @SamMcDowell11 reported. Tucker hasn’t kicked in the NFL since 2024 after violating the NFL’s personal-conduct policy following allegations of sexual misconduct. pic.twitter.com/fddZBV6UTE — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 28, 2026

El fichaje no implica un cambio inmediato de titular. Andy Reid, entrenador de los Chiefs, adelantó que prevé mantener a Butker para el próximo encuentro ante los Denver Broncos. Tucker tendrá que demostrar su nivel en los entrenamientos, después de casi dos años sin disputar un partido de la NFL.

¿Por qué los Chiefs contrataron a Justin Tucker?

Los Chiefs contrataron a Tucker para contar con un respaldo y aumentar la competencia tras los fallos de Butker. Reid explicó que el equipo tenía una plaza disponible en la escuadra de prácticas y decidió ocuparla con otro pateador.

Kansas City evaluó varias opciones antes de elegir al veterano. El equipo también probó a Ben Sauls y Harrison Mevis, una muestra de que la búsqueda de ayuda en esa posición no se limitó al nombre más conocido.

La escuadra de prácticas permite que Tucker trabaje con el equipo sin ocupar, por ahora, un lugar en el plantel activo de 53 jugadores. Los entrenadores podrán revisar su precisión y su estado actual antes de decidir si necesita una oportunidad en un partido.

Reid atribuyó las dificultades de Butker a cuestiones técnicas y mantuvo su respaldo al titular. También indicó que conservará la mayor parte de las repeticiones durante la semana. La llegada de otro pateador añade una alternativa, pero el entrenador todavía apuesta por corregir los errores de su jugador.

Los números de Harrison Butker que explican la contratación

Harrison Butker convirtió 11 de sus 16 intentos de gol de campo esta temporada, una efectividad del 68.8%. Además de esos cinco fallos, erró un punto extra. Ese rendimiento llevó a los Chiefs a revisar el mercado pese a que Butker ocupa la posición desde 2017.

El partido contra Seattle concentró parte del problema. Butker acertó uno de sus tres intentos de gol de campo y Kansas City terminó con apenas tres puntos. Sus dos fallos dejaron otras dos oportunidades sin aprovechar en una tarde de poca producción ofensiva.

La contratación de Tucker responde a esa falta de precisión. Los Chiefs mantienen a su pateador titular, pero ahora cuentan con otro especialista dentro de sus instalaciones. Butker afronta así los próximos entrenamientos con competencia directa y con la tarea de recuperar regularidad.

Motivo y duración de la suspensión de Justin Tucker

La NFL suspendió a Justin Tucker durante los primeros diez partidos de la temporada 2025 por violaciones a su política de conducta personal. La sanción llegó después de una investigación sobre acusaciones de conducta sexual inapropiada durante sesiones de masaje en el área de Baltimore.

The Baltimore Banner publicó los primeros señalamientos en enero de 2025. Las acusaciones llegaron a involucrar a 16 masajistas de ocho establecimientos y describían presuntos hechos entre 2012 y 2016. Tucker negó las acusaciones y las calificó como “inequívocamente falsas”.

Los Ravens lo dejaron fuera del equipo en mayo de 2025. El pateador no apeló el castigo de la NFL y cumplió la suspensión como agente libre, sin contrato con ninguna franquicia.

Tucker recuperó la elegibilidad para jugar a mediados de noviembre de 2025, pero no consiguió equipo durante el resto de aquella campaña. Su contratación con Kansas City ocurre casi un año después del final de la sanción.

¿Justin Tucker reemplazará a Butker como titular?

Tucker no reemplaza de inmediato a Butker. Su contrato inicial corresponde a la escuadra de prácticas y Reid prevé conservar al actual titular para enfrentar a Denver. El nuevo fichaje ya cumplió la suspensión, por lo que el castigo no impide su regreso a la competencia.

Su trayectoria ofrece argumentos deportivos para la contratación. Tucker disputó 13 temporadas con Baltimore, recibió siete invitaciones al Pro Bowl y logró cinco selecciones al primer equipo All-Pro. Su efectividad de por vida en goles de campo alcanza el 89.1%, según los datos que publicó la NFL sobre su llegada a los Chiefs.

Su última campaña, sin embargo, dejó números por debajo de ese registro. En 2024 convirtió 22 de sus 30 intentos de gol de campo, para una efectividad del 73.3%, la más baja de su carrera. También falló dos puntos extra.

Kansas City tendrá que evaluar cuánto puede aportar después de su ausencia. Por ahora, Butker conserva la titularidad y Tucker comienza desde la escuadra de prácticas, con la oportunidad de demostrar que todavía puede responder a las exigencias de la posición.

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