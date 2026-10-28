Chivas vs. Atlante: cómo ver desde EE.UU. si el Rebaño rompe la pesadilla del 1-1

El Rebaño recibe a los Potros en la Jornada 15 del Apertura 2026 con la mira en el liderato y una vieja estadística que los pone a prueba

Chivas necesita sumar ante Atlante para aspirar al liderato | Claro Sports

El encuentro Chivas vs Atlante será sin duda uno de los partidos a seguir este sábado 31 de octubre dentro del calendario correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX.

El Guadalajara recibirá a los Potros de Hierro en el Estadio Akron con la posibilidad de sumar tres puntos importantes en la pelea por la cima que sostiene con el América y el Cruz Azul, pero también con una tarea pendiente: transformar su dominio en goles.

En Estados Unidos, los aficionados podrán seguir el encuentro por Telemundo, Universo y Peacock, con horarios distintos según su zona.

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El equipo de Gabriel Milito llega a este compromiso con 26 puntos, metido de lleno en la disputa por los primeros lugares. Sin embargo, la diferencia entre ganar por la mínima y conseguir una victoria más amplia puede pesar en la recta final del torneo. Frente a un rival que puede apostar por el orden defensivo, la paciencia no será suficiente si el Rebaño quiere evitar otro partido cerrado.

La trampa del 1-1: un antecedente que Chivas no debe ignorar

Hay un dato que llama la atención en el historial entre ambos clubes: tres de los cuatro enfrentamientos oficiales registrados terminaron 1-1. Los partidos se disputaron entre 2014 y 2017, por lo que no se trata de una racha reciente, sino de un antecedente que ayuda a entender por qué este duelo merece una lectura táctica.

El 26 de enero de 2014, Atlante y Chivas empataron en Cancún. En enero de 2017 volvieron a igualar, esta vez en la Copa MX, mientras que en febrero de ese año el Guadalajara consiguió imponerse 3-1. El último choque de la lista, en noviembre de 2017, terminó otra vez 1-1 y los Potros avanzaron en la tanda de penales.

La historia no determina lo que ocurrirá este sábado, pero sí plantea una advertencia. Cuando un equipo no consigue traducir su superioridad en una ventaja cómoda, deja abierta la puerta para que el rival se mantenga con vida hasta los últimos minutos.

Además, Chivas empató 1-1 ante Tigres en la jornada 12 y también igualó el Clásico Tapatío ante el Atlas en el actual torneo, antes de lograr victorias por la mínima frente a Necaxa y Monterrey. Son resultados que refuerzan la pregunta sobre su capacidad para ampliar la diferencia cuando encuentra el camino al gol.

La fórmula para golear: abrir la cancha y acelerar el último pase

Si Atlante opta por un bloque defensivo de cinco hombres, Chivas necesitará evitar que sus ataques se acumulen por el centro. Insistir por una zona congestionada facilitaría el trabajo de los centrales visitantes y reduciría los espacios para sus delanteros.

La amplitud será clave. Bryan González y Daniel Aguirre pueden ayudar a estirar la línea defensiva, obligar a los laterales a salir de su posición y generar huecos para las llegadas desde segunda línea. El objetivo no consiste únicamente en circular el balón, sino en mover al rival hasta encontrar el momento para acelerar.

Roberto Alvarado como uno de los caballos de batalla de Milito también puede ser determinante en esa tarea. Además de buscar el arco, su participación entre líneas permitiría conectar con Omar Govea y Richard Ledezma, así como habilitar a Ricardo Marín y Santiago Sandoval en posiciones de mayor peligro.

Pero atacar con más jugadores no significa descuidar la retaguardia. Chivas deberá mantener coberturas para evitar que las pérdidas de balón se conviertan en contragolpes, especialmente ante Luis Puente, en un atacante formado en la cantera rojiblanca y ahora vinculado al Atlante.

Chivas vs Atlante: horario y dónde ver el partido en EE.UU.

El encuentro se jugará el sábado 31 de octubre en el Estadio Akron. La señal en español para Estados Unidos estará disponible en Telemundo y Universo, mientras que Peacock ofrecerá la opción de streaming. La disponibilidad puede variar según el proveedor y la suscripción.

Estos son los horarios previstos para el inicio:

Este (ET): 9:07 p. m.

9:07 p. m. Centro (CT): 8:07 p. m.

8:07 p. m. Montaña (MT): 7:07 p. m.

7:07 p. m. Pacífico (PT): 6:07 p. m.

Para el Guadalajara, el desafío va más allá de evitar otro empate. Una victoria amplia fortalecería sus aspiraciones en la parte alta de la tabla y enviaría una señal sobre su capacidad ofensiva.

El 1-1 pertenece al pasado; la manera en que Chivas gestione sus oportunidades determinará si vuelve a aparecer como protagonista o si termina atrapado en un partido mucho más complicado de lo esperado.

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