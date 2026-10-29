Cooper Pratt deja su huella en la Serie Mundial con dos récords históricos

Con apenas 22 años, Pratt fue protagonista del primer campeonato de los Brewers y dejó nuevos registros en el Clásico de Otoño

Cooper Pratt se mete en la historia de MLB. Claro Sports

Cooper Pratt convirtió su primera Serie Mundial en un capítulo histórico para los novatos de las Grandes Ligas. El campocorto de 22 años estableció una nueva marca para un jugador de primer año al conectar de hit en seis apariciones consecutivas al plato en el Clásico de Otoño y terminó con siete carreras impulsadas, además de establecer una nueva marca de franquicia para los Milwaukee Brewers en una Serie Mundial.

La actuación de Pratt acompañó el primer campeonato de Milwaukee en la historia de las Grandes Ligas. Los Brewers derrotaron 4-1 a los Tampa Bay Rays y conquistaron el Trofeo del Comisionado.

Cooper Pratt establece récord de hits consecutivos para un novato

La marca histórica se construyó entre los Juegos 4 y 5 de la Serie Mundial. En el cuarto encuentro, Pratt conectó cuatro imparables en cinco turnos al bate: un doble productor en la cuarta entrada, un sencillo en la sexta, otro sencillo en la novena y un cuadrangular en la duodécima.

Después de la derrota de Milwaukee en 12 entradas, Pratt continuó con su racha en el Juego 5. Conectó un sencillo productor en su primera aparición al plato y otro sencillo en su segunda, con lo que llegó a seis apariciones consecutivas con hit.

El sexto imparable llegó en el quinto inning del Juego 5, cuando Pratt conectó un sencillo ante Kevin Kelly. Ese batazo completó la racha y le permitió establecer el récord de más apariciones consecutivas con hit para un novato en una Serie Mundial, superando las cinco que había conseguido Brian Doyle con los Yankees en 1978.

MLB señala que el último jugador que había conseguido seis hits en apariciones consecutivas en una Serie Mundial era David Ortiz, en 2013. El récord absoluto pertenece a Billy Hatcher, quien conectó siete hits consecutivos durante el Clásico de Otoño de 1990.

¿Cuántas carreras impulsadas tuvo Cooper Pratt en la Serie Mundial?

Pratt terminó la Serie Mundial con siete carreras impulsadas. La secuencia es distinta a la de sus seis hits consecutivos: su racha de imparables terminó en el sexto inning del Juego 5, cuando conectó un elevado de sacrificio que permitió a William Contreras anotar y amplió la ventaja de Milwaukee a 4-0.

Con esa jugada, Pratt sumó su séptima carrera impulsada de la Serie Mundial. MLB señala que terminó el Juego 5 como una de las piezas ofensivas importantes en la victoria que aseguró el campeonato para Milwaukee.

Sus siete remolcadas también igualaron el récord histórico para un novato en una Serie Mundial, establecido por Gil McDougald con los New York Yankees en 1951.

Además, Pratt superó la marca de seis carreras impulsadas que había conseguido Andruw Jones en 1996 y estableció un nuevo récord para un jugador de los Brewers en una Serie Mundial, por encima de las seis que habían producido Robin Yount y Cecil Cooper en 1982.

Pratt también entra en un grupo exclusivo con Juan Soto

La producción de Pratt tuvo otro registro destacado. El campocorto consiguió al menos una carrera impulsada en cuatro partidos consecutivos desde el Juego 2.

Con 22 años, Pratt se convirtió en apenas el segundo jugador menor de 23 años en conseguir una racha de cuatro encuentros consecutivos con al menos una carrera producida en una Serie Mundial desde que las impulsadas se convirtieron en una estadística oficial en 1920.

El único antecedente era el del dominicano Juan Soto, quien consiguió una racha de cuatro partidos consecutivos con al menos una carrera producida con los Washington Nationals durante la Serie Mundial de 2019.

Los récords de Cooper Pratt en la Serie Mundial 2026

La actuación de Pratt dejó varias marcas en un mismo Clásico de Otoño:

6 apariciones consecutivas al plato con hit: récord para un novato en una Serie Mundial.

récord para un novato en una Serie Mundial. 7 carreras impulsadas: igualó el récord histórico para un novato, establecido por Gil McDougald en 1951.

igualó el récord histórico para un novato, establecido por Gil McDougald en 1951. 7 carreras impulsadas: nueva marca de un jugador de los Brewers en una Serie Mundial.

nueva marca de un jugador de los Brewers en una Serie Mundial. 4 juegos consecutivos con una carrera impulsada: se unió a Juan Soto como los únicos jugadores menores de 23 años con esta racha desde 1920.

se unió a Juan Soto como los únicos jugadores menores de 23 años con esta racha desde 1920. 6 hits consecutivos en apariciones al plato: primera vez que un novato alcanza esta cifra en una Serie Mundial.

El impacto de Pratt llegó en el mismo año en que Milwaukee conquistó la primera Serie Mundial de su historia, al derrotar 4-1 a los Tampa Bay Rays. Con 22 años, el campocorto terminó el Clásico de Otoño con marcas históricas para novatos y para los Brewers, además de contribuir directamente al campeonato en el Juego 5.