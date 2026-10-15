Dominicanos marcan la pauta en las Series de Campeonato: José Ramírez y Freddy Peralta lideran el camino

Ocho dominicanos disputan la Serie de Campeonato y varios ya han respondido en los momentos más importantes de octubre.

Dominicanos en las Series de Campeonato | PATRICK MCDERMOTT / GETTY IMAGES VIA AFP

La Serie de Campeonato de 2026 tiene nombres dominicanos en los dos frentes más importantes del béisbol de Grandes Ligas. En la Liga Americana, Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians disputan el pase a la Serie Mundial. En la Liga Nacional, Milwaukee Brewers intenta eliminar a Los Ángeles Dodgers.

Entre lanzadores y bateadores, varios quisqueyanos han asumido responsabilidades decisivas en estos primeros juegos. Algunos han protegido ventajas desde el montículo. Otros han respondido con el bate cuando su equipo más lo necesitaba.

Sus actuaciones explican por qué República Dominicana vuelve a estar presente en la conversación de octubre. Estas son las historias de los ocho dominicanos que forman parte de las Series de Campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional.

Dominicanos en la Liga Americana

La Serie de Campeonato de la Liga Americana reúne a cuatro jugadores dominicanos, dos por equipo. Tampa Bay Rays cuenta con Freddy Peralta y Junior Caminero, mientras que Cleveland Guardians tiene a José Ramírez y Ángel Genao.

1. Freddy Peralta

Freddy Peralta fue la figura del segundo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. El derecho dominicano, nacido en Moca, trabajó seis innings en blanco, permitió cuatro hits, otorgó dos boletos y ponchó a seis bateadores en la victoria 3-1 de Tampa Bay sobre Cleveland.

Su actuación tuvo un ingrediente adicional. Peralta lanzó la bola más rápida de su carrera en Grandes Ligas, a 99.4 millas por hora, y usó su recta de cuatro costuras en 71 de sus 99 lanzamientos, para un 71.7 por ciento de uso.

Esa decisión táctica funcionó. De sus 71 rectas, 51 cayeron en el tercio alto de la zona de strike o por encima de ella, una ubicación que le permitió controlar a una alineación de los Guardians que dejó nueve corredores en base.

Peralta llegó a esta Serie en un momento excelente. Tras ser cambiado de los Mets a los Rays, compiló marca de 5-2 con efectividad de 3.25 en 10 aperturas de la temporada regular.

2. Junior Caminero

Junior Caminero es uno de los bates más calientes de los Rays. El tercera base dominicano, nacido en Santo Domingo, conectó un sencillo productor al jardín izquierdo en el primer juego, aunque Tampa Bay terminó cayendo 7-3.

Caminero también dejó una muestra de carácter físico. Tras una fuerte colisión con su compañero Jonny DeLuca cerca de la línea del jardín izquierdo en el noveno inning, permaneció en el juego y estuvo en la alineación del segundo compromiso.

En el segundo juego, Caminero bateó 1 de 3 con un boleto, aunque no impulsó carreras. Su presencia en el tercer turno siguió siendo una amenaza para Cleveland, especialmente porque los Rays aprovecharon el error de José Ramírez en la cuarta entrada para anotar las tres carreras decisivas.

El dominicano llega a la Serie con credenciales ofensivas de primer nivel. Jugó los 162 juegos de la temporada regular, bateó 42 cuadrangulares y terminó con promedio de .282, OPS de .904 y 93 impulsadas.

3. José Ramírez

José Ramírez sigue siendo el motor de los Guardians. El tercera base dominicano, nacido en Baní, ayudó a Cleveland a ganar el primer juego con un sencillo que inició el rally decisivo en el octavo inning, un doble impulsador y una jugada agresiva hacia la tercera base en el noveno. En estos playoff Ramírez batea para .333 con 2 jonrones y 8 carreras impulsadas.

Su impacto, sin embargo, tuvo un contraste en el segundo compromiso. Un error en la cuarta entrada abrió la puerta para tres carreras de Tampa Bay, las únicas anotaciones del juego, en la derrota de Cleveland por 3-1.

Ramírez sigue siendo la referencia ofensiva y defensiva de los Guardians. La franquicia ha construido su identidad alrededor de él durante años y lo considera la cara de la organización.

4. Ángel Genao

Ángel Genao es la opción de profundidad dominicana en el infield de Cleveland. El joven jugador nació en República Dominicana y forma parte del roster de 26 jugadores de los Guardians para la Serie de Campeonato.

Genao puede aportar en varias posiciones del cuadro interior. Su papel en la serie dependerá de las necesidades defensivas de Cleveland y de las decisiones del mánager en los juegos de mayor presión.

Dominicanos en la Liga Nacional

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional también tiene cuatro dominicanos. Milwaukee Brewers alinea a Abner Uribe y Gary Sánchez, mientras que Los Ángeles Dodgers cuenta con Teoscar Hernández y Edgardo Henriquez.

1. Abner Uribe

Abner Uribe es el dominicano que más ha brillado en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El relevista de los Brewers, nacido en Santo Domingo, ha aparecido en los seis juegos de playoff del equipo y acumula seis innings con efectividad de 0.00, cinco ponches y un WHIP de 1.17.

Su actuación más importante llegó en el segundo juego contra los Dodgers. Uribe retiró a los cuatro bateadores que enfrentó, incluido un ponche a Mookie Betts para abrir el octavo inning, en la victoria de Milwaukee por 7-4.

Esa salida formó parte de una labor colectiva histórica. Dustin May, JoJo Romero, Uribe y Aaron Ashby combinaron para retirar en orden a los últimos 15 bateadores de Los Angeles, un trabajo perfecto que protegió la ventaja de los Brewers.

Uribe necesitó solo ocho lanzamientos para completar una entrada perfecta en el séptimo inning. Después regresó en el octavo, ponchó a Betts y entregó el juego a Ashby con la serie bajo control.

2. Gary Sánchez

Gary Sánchez aporta experiencia y poder desde la banca de los Brewers. El receptor dominicano, nacido en Santo Domingo, integra el roster de Milwaukee como segunda opción detrás de William Contreras.

Sánchez puede contribuir como bateador emergente o como receptor en situaciones específicas. Su presencia le da a Milwaukee una alternativa con historial de cuadrangulares en momentos decisivos.

3. Teoscar Hernández

Teoscar Hernández es una de las principales amenazas ofensivas de los Dodgers. El jardinero dominicano, nacido en San Cristóbal, forma parte de la alineación de Los Ángeles en la Serie de Campeonato.

Hernández llega con la responsabilidad de producir ante un bullpen de Milwaukee que ha mostrado un nivel sobresaliente. Su capacidad de conectar cuadrangulares y remolcar carreras puede cambiar el rumbo de la serie para los Dodgers.

4. Edgardo Henriquez

Edgardo Henriquez es el otro dominicano en el cuerpo de lanzadores de los Dodgers. El relevista derecho forma parte del grupo de nueve pitchers que Los Ángeles llevó a la Serie de Campeonato.

Henriquez puede ser una opción para innings de alto riesgo, especialmente si los Dodgers necesitan detener rallys de Milwaukee. Su rol dependerá del desarrollo de los próximos juegos y del estado del bullpen angelino.

Cuándo serán los próximos juegos de la Serie de Campeonato

Las dos series continúan con partidos en casa para Cleveland y Los Ángeles. Tampa Bay y Milwaukee necesitan ganar en territorio rival para acercarse a la Serie Mundial.

Serie de Campeonato en la Liga Americana

Tampa Bay Rays y Cleveland Guardians empataron la serie 1-1. Los próximos tres juegos se jugarán en Cleveland y los dos últimos, de ser necesarios, regresarán a Tampa Bay.

Juego 3: jueves 15 de octubre, Rays en Guardians, 1:00 p. m. ET, en Cleveland.

jueves 15 de octubre, Rays en Guardians, 1:00 p. m. ET, en Cleveland. Juego 4: viernes 16 de octubre, Rays en Guardians, 6:00 p. m. ET, en Cleveland.

viernes 16 de octubre, Rays en Guardians, 6:00 p. m. ET, en Cleveland. Juego 5, si es necesario: sábado 17 de octubre, Rays en Guardians, 8:00 p. m. ET, en Cleveland.

sábado 17 de octubre, Rays en Guardians, 8:00 p. m. ET, en Cleveland. Juego 6, si es necesario: lunes 19 de octubre, Guardians en Rays, 5:00 p. m. ET, en Tampa Bay.

lunes 19 de octubre, Guardians en Rays, 5:00 p. m. ET, en Tampa Bay. Juego 7, si es necesario: martes 20 de octubre, Guardians en Rays, 8:00 p. m. ET, en Tampa Bay.

Serie de Campeonato en la Liga Nacional

Milwaukee Brewers llegó con ventaja de 2-0 a Los Ángeles. Los Dodgers recibirán los juegos 3, 4 y 5, mientras que Milwaukee volvería a casa para los juegos 6 y 7, si la serie se extiende.

Juego 3: miércoles 14 de octubre, Brewers en Dodgers, 8:00 p. m. ET, en Los Ángeles.

miércoles 14 de octubre, Brewers en Dodgers, 8:00 p. m. ET, en Los Ángeles. Juego 4: jueves 15 de octubre, Brewers en Dodgers, 9:00 p. m. ET, en Los Ángeles.

jueves 15 de octubre, Brewers en Dodgers, 9:00 p. m. ET, en Los Ángeles. Juego 5, si es necesario: viernes 16 de octubre, Brewers en Dodgers, 9:00 p. m. ET, en Los Ángeles.

viernes 16 de octubre, Brewers en Dodgers, 9:00 p. m. ET, en Los Ángeles. Juego 6, si es necesario: domingo 18 de octubre, Dodgers en Brewers, 8:00 p. m. ET, en Milwaukee.

domingo 18 de octubre, Dodgers en Brewers, 8:00 p. m. ET, en Milwaukee. Juego 7, si es necesario: lunes 19 de octubre, Dodgers en Brewers, 8:00 p. m. ET, en Milwaukee.

Lo que ya quedó claro es que los dominicanos están dejando huella en la fase más exigente de la temporada. Peralta, Caminero, Ramírez, Genao, Uribe, Sánchez, Hernández y Henriquez no solo aparecen en los rosters. Varios de ellos están definiendo momentos que pueden decidir qué equipos avanzarán a la Serie Mundial.

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