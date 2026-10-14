Cleveland Guardians 0-0 Tampa Bay Rays, Juego 2 en vivo: ¡Arranca el partido en el Tropicana Field!

Los Guardians sorprendieron en el Tropicana Field en el Juego 1, y ahora esperan regresar a casa con un 2-0 a favor y así poder encaminarse a la Serie Mundial

Cleveland Vs Tampa Bay, en vivo

Los Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays se preparan para disputar este martes 13 de octubre el Juego 2 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, nuevamente en el Tropicana Field. Cleveland tomó la ventaja en el primer encuentro después de remontar y ganar 7-3, por lo que Tampa Bay está obligado a responder antes de que la serie viaje a Cleveland.

El primer partido tuvo dos escenarios distintos. Los Rays llegaron a estar arriba durante buena parte del encuentro, pero los Guardians cambiaron el rumbo a partir de la sexta entrada y terminaron produciendo siete carreras. Para Cleveland, el resultado significó extender a cinco su racha de victorias en estos Playoffs, mientras Tampa Bay buscará evitar viajar a Ohio con una desventaja de 0-2.

El Juego 2 volverá a reunir al público del Tropicana Field con Jonathan Aranda como uno de los nombres a seguir para la afición mexicana. El tijuanense buscará aportar a la respuesta de los Rays después de que Cleveland se llevara el primer capítulo de esta serie, que se disputa al mejor de siete y que requiere cuatro victorias para avanzar a la Serie Mundial.