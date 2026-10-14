Brewers vs Dodgers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 3 de campeonato, en directo

Predicciones Playoffs MLB 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el juego y por qué?

A pesar de la ventaja que Milwaukee tiene en la eliminatoria, Los Angeles Dodgers parten como favoritos para ganar el Juego 3, principalmente por su condición de locales y la presencia de Blake Snell en el montículo. Algunas referencias de mercado colocan a los angelinos con cuotas cercanas a -170, aunque los pronósticos no garantizan el resultado del encuentro.

Snell terminó la temporada regular con marca de cuatro victorias, una derrota y efectividad de 1.90, números que respaldan su capacidad para responder en partidos de alta exigencia. Además, registró una efectividad de 2.19 en cinco aperturas en el Dodger Stadium durante 2026, incluida la postemporada. Sin embargo, las lesiones y los problemas de control que mostró frente a Atlanta representan factores que Milwaukee podría aprovechar.

Por su parte, Robert Gasser cerró la campaña regular con registro de 5-5 y efectividad de 3.87, aunque llega en un buen momento después de registrar una efectividad de 1.73 en sus siete presentaciones más recientes, incluida la Serie Divisional. Los Cerveceros también tienen a su favor el rendimiento de su bullpen, que acumulaba una efectividad de apenas 0.31 en 28 entradas y dos tercios durante estos playoffs, antes del tercer encuentro.

Otro elemento será la respuesta ofensiva de Shohei Ohtani, quien llega con un promedio de bateo de .150 en la postemporada, producto de tres imparables en 20 turnos. Dave Roberts decidió mantener al japonés en la alineación, aunque colocado como sexto bate. Si los Dodgers pretenden aprovechar su condición de locales, necesitarán que figuras como Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández y el propio Ohtani tengan una mayor participación en la producción de carreras.

El pronóstico favorece ligeramente a los Dodgers para el Juego 3, pero Milwaukee llega con mejores resultados colectivos en la Serie de Campeonato. Si Snell logra trabajar varias entradas y la ofensiva angelina despierta, Los Ángeles tendrá una oportunidad de reducir la desventaja a 2-1.