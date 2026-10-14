Brewers vs Dodgers en vivo la MLB 2026: resultado del Juego 3 de campeonato, en directo
Los Brewers llegan invictos en la eliminatoria, pero la experiencia de los Dodgers promete una noche de máxima presión
¿A qué hora juegan Brewers vs Dodgers hoy y dónde ver los Playoffs MLB 2026?
El Juego 3 entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers se disputará este miércoles 14 de octubre de 2026, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El encuentro tendrá como escenario el Dodger Stadium, en California, donde los actuales bicampeones de las Grandes Ligas intentarán conseguir su primera victoria de esta Serie de Campeonato.
Para los aficionados mexicanos, el encuentro podrá seguirse a través de FOX y la plataforma FOX One. En Estados Unidos, la MLB contempla las señales de FS1 y FOX Deportes, además de FOX One.
¿Cómo va la Serie de Campeonato Brewers vs Dodgers y qué necesitan para clasificar?
Los Milwaukee Brewers dominan la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por 2-0, luego de ganar los primeros dos compromisos disputados en el American Family Field. El conjunto dirigido por Pat Murphy abrió la eliminatoria con un triunfo de 2-1 el domingo 11 de octubre, mientras que el lunes 12 consiguió una segunda victoria por 7-4, con una participación importante de William Contreras a la ofensiva.
La eliminatoria se juega al mejor de siete partidos, por lo que el primer equipo que consiga cuatro victorias avanzará a la Serie Mundial 2026. Milwaukee necesita ganar dos de los próximos cinco encuentros posibles para asegurar su clasificación, mientras que Los Ángeles está obligado a conseguir cuatro triunfos en un máximo de cinco juegos. Una nueva derrota dejaría a los Dodgers al borde de la eliminación.
Aunque el tercer compromiso todavía no representa un juego de eliminación para los californianos, las estadísticas muestran la dificultad de una eventual remontada. De acuerdo con MLB, solamente un equipo ha conseguido recuperarse de una desventaja de 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete, los Boston Red Sox de 2004, precisamente con Dave Roberts como jugador.
Predicciones Playoffs MLB 2026: ¿Quién es el favorito para llevarse el juego y por qué?
A pesar de la ventaja que Milwaukee tiene en la eliminatoria, Los Angeles Dodgers parten como favoritos para ganar el Juego 3, principalmente por su condición de locales y la presencia de Blake Snell en el montículo. Algunas referencias de mercado colocan a los angelinos con cuotas cercanas a -170, aunque los pronósticos no garantizan el resultado del encuentro.
Snell terminó la temporada regular con marca de cuatro victorias, una derrota y efectividad de 1.90, números que respaldan su capacidad para responder en partidos de alta exigencia. Además, registró una efectividad de 2.19 en cinco aperturas en el Dodger Stadium durante 2026, incluida la postemporada. Sin embargo, las lesiones y los problemas de control que mostró frente a Atlanta representan factores que Milwaukee podría aprovechar.
Por su parte, Robert Gasser cerró la campaña regular con registro de 5-5 y efectividad de 3.87, aunque llega en un buen momento después de registrar una efectividad de 1.73 en sus siete presentaciones más recientes, incluida la Serie Divisional. Los Cerveceros también tienen a su favor el rendimiento de su bullpen, que acumulaba una efectividad de apenas 0.31 en 28 entradas y dos tercios durante estos playoffs, antes del tercer encuentro.
Otro elemento será la respuesta ofensiva de Shohei Ohtani, quien llega con un promedio de bateo de .150 en la postemporada, producto de tres imparables en 20 turnos. Dave Roberts decidió mantener al japonés en la alineación, aunque colocado como sexto bate. Si los Dodgers pretenden aprovechar su condición de locales, necesitarán que figuras como Mookie Betts, Freddie Freeman, Teoscar Hernández y el propio Ohtani tengan una mayor participación en la producción de carreras.
El pronóstico favorece ligeramente a los Dodgers para el Juego 3, pero Milwaukee llega con mejores resultados colectivos en la Serie de Campeonato. Si Snell logra trabajar varias entradas y la ofensiva angelina despierta, Los Ángeles tendrá una oportunidad de reducir la desventaja a 2-1.
Brewers vs Dodgers, en vivo
La Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB 2026 llega a un momento determinante este miércoleS, cuando los Milwaukee Brewers visiten a Los Angeles Dodgers en el Juego 3, que se disputará en el Dodger Stadium. Los Cerveceros llegan con una ventaja de 2-0 en la eliminatoria, después de imponerse en los primeros dos encuentros en Milwaukee, por lo que buscarán una nueva victoria que los coloque a un paso de disputar la Serie Mundial.
Por su parte, los Dodgers están obligados a reaccionar ante su afición para mantener vivas sus aspiraciones de conquistar su tercer campeonato consecutivo. El equipo dirigido por Dave Roberts contará con Blake Snell como abridor, mientras que Milwaukee apostará por Robert Gasser. El resultado de este tercer enfrentamiento podría cambiar el rumbo de la serie, especialmente para unos angelinos que necesitan recuperar su producción ofensiva y evitar una desventaja de tres partidos.