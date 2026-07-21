Leagues Cup 2026: por qué habrá partidos en México y cuáles se jugarán

El nuevo formato del torneo premia el rendimiento de clubes de Liga MX y reduce los viajes largos. Conoce las sedes, fechas y horarios

Leagues Cup cambió su formato en este 2026 / Caleb Bowlin / Getty Images via AFP

Por primera vez desde su creación, la Leagues Cup 2026 tendrá partidos en territorio mexicano. El torneo, que se disputará del 4 de agosto al 6 de septiembre, romperá con la tradición de celebrarse exclusivamente en EE.UU. y Canadá, una decisión que marca un cambio importante en el formato de la competencia entre clubes de la Liga MX y la MLS.

En total, serán cuatro encuentros de la Fase Uno los que se disputarán en México. Los equipos beneficiados serán Toluca, América y Tigres, que tendrán la oportunidad de jugar como locales ante su afición gracias a un nuevo criterio implementado por la organización del campeonato.

¿Por qué habrá partidos en México en la Leagues Cup 2026?

La principal razón responde a un premio por mérito deportivo. La organización decidió otorgar la localía a los clubes de la Liga MX mejor posicionados en su clasificación interna. Toluca, al ser el equipo con el mejor rendimiento tras conquistar los dos torneos de liga en 2025, recibió el beneficio de albergar dos partidos. Tigres y América, ambos finalistas durante ese año, también fueron recompensados con un encuentro en casa.

Además del reconocimiento deportivo, el cambio busca responder a las críticas que surgieron en las ediciones anteriores. Directivos, entrenadores y futbolistas de los clubes mexicanos señalaron en repetidas ocasiones que disputar todos los partidos en EE.UU. y Canadá representaba una desventaja competitiva por los constantes desplazamientos y el desgaste físico.

Con este ajuste, la Leagues Cup pretende equilibrar las condiciones entre los participantes, reducir los largos viajes para los equipos de la Liga MX y permitir que parte del torneo se juegue ante aficionados mexicanos.

¿Qué partidos de la Leagues Cup 2026 se jugarán en México?

Estos son los cuatro encuentros confirmados que se disputarán en territorio mexicano durante la Fase Uno:

5 de agosto

Toluca vs Seattle Sounders

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 10:00 p.m. ET – 9:00 p.m. CT – 7:00 p.m. PT

6 de agosto

América vs San Diego FC

Estadio: Azteca

Hora: 10:00 p.m. ET – 9:00 p.m. CT – 7:00 p.m. PT

11 de agosto

Tigres vs Vancouver Whitecaps

Estadio: Universitario

Hora: 10:00 p.m. ET – 9:00 p.m. CT – 7:00 p.m. PT

12 de agosto

Toluca vs FC Dallas

Estadio: Nemesio Diez

Hora: 10:00 p.m. ET – 9:00 p.m. CT – 7:00 p.m. PT

La incorporación de sedes en México representa uno de los cambios más relevantes en la historia de la Leagues Cup y podría marcar el inicio de un formato más equilibrado entre la MLS y la Liga MX. Para los aficionados mexicanos, también supone la oportunidad de vivir el torneo internacional sin salir del país y apoyar a sus equipos en su casa, sin necesidad de desplazarse.

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