Listos los horarios de las semifinales de Leagues Cup: así jugarán Toluca, León, América y Monterrey

Cuatro equipos mexicanos competirán por el trofeo de la Leagues Cup: América, Monterrey, Toluca y León jugarán este próximo miércoles 2 de septiembre

Fechas y horarios de la Leagues Cup | Imago7

La Leagues Cup confirmó este jueves 27 de agosto las fechas y horarios para las semifinales de su edición 2026, que tendrán un hecho inédito en la historia del torneo: los cuatro equipos que disputarán esta instancia pertenecen a la Liga MX. América, Monterrey, Toluca y León mantienen con vida la ilusión de conquistar el título y dejaron a la MLS sin representantes en la antesala de la gran final.

Los dos encuentros de semifinales se disputarán el próximo miércoles 2 de septiembre, de acuerdo con el calendario anunciado por la Leagues Cup. El formato establece que esta ronda se define a partido único, por lo que esa misma noche quedarán definidos los dos clubes que avanzarán a la final del certamen binacional, que enfrenta a equipos de la Liga MX y la MLS.

El primer boleto a la gran final estará en juego entre Toluca y León, partido programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Más tarde, a las 21:30 horas, América y Monterrey protagonizarán el segundo enfrentamiento por un lugar en la definición del campeonato. Así, el futbol mexicano tiene asegurado por primera vez un campeón de la Leagues Cup y una final con sello exclusivo de la Liga MX.

Dominio de la Liga MX en la Leagues Cup

El Club América llega a las semifinales como uno de los equipos más presionados por el título. Las Águilas derrotaron 2-0 al Columbus Crew con goles de Raphael Veiga y Brian Rodríguez, en un partido que controlaron de principio a fin. La actuación de Rodolfo Cota bajo los tres palos también resultó clave para mantener el arco en cero. Por su parte, Monterrey avanzó con un triunfo 2-1 sobre Chicago Fire en un partido de mucha exigencia. Víctor Guzmán abrió el marcador y Orbelín Pineda sentenció la clasificación al minuto 83 con una espectacular volea desde fuera del área. La capacidad individual de sus figuras representa una de las principales fortalezas de los Rayados, que ahora tendrán un complicado cruce ante América.

Toluca y León completan una semifinal con dos equipos que llegan en condiciones distintas, pero con argumentos para pelear por el campeonato. Los Diablos Rojos superaron 2-0 al Austin FC gracias a los tantos de Helinho, desde el punto penal, y Jorge Díaz Price, además de aprovechar la expulsión de un jugador del conjunto estadounidense. Su volumen de juego y orden táctico han sido factores importantes en su recorrido por el torneo. León, en cambio, llega con paso perfecto tras ganar sus cuatro partidos de la competencia. En los cuartos de final, La Fiera goleó 3-0 al Real Salt Lake con un doblete de Diber Cambindo y otro tanto de Sebastián Vegas. El delantero colombiano atraviesa un gran momento frente al arco y representa una de las principales armas de un equipo que ha mostrado contundencia y regularidad.

¿Quién transmite en vivo las semifinales de la Leagues Cup 2026 y dónde ver por TV y online?

Todos los partidos de la Leagues Cup estarán disponibles a través de Apple TV tanto en México como en Estados Unidos. Recuerda que Claro Sports también puedes seguir en vivo online cada detalle de la Leagues Cup con nuestro clásico minuto a minuto. Vive la emoción de los partidos con la información más destacada dentro y fuera del terreno de juego, además de análisis, estadísticas y las claves de cada encuentro de la mano de nuestros expertos.

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