¿Volverá Alejandro Zendejas al Team USA? Las claves de su distancia con Pochettino

El extremo del América quedó fuera de la convocatoria rumbo a 2030, en un ciclo que prioriza juventud, intensidad y competencia interna

Alejandro Zendejas con selección de EE.UU. | Fran Santiago | Getty Images vía AFP

Alejandro Zendejas quedó fuera de la primera convocatoria de la selección de Estados Unidos en este nuevo proceso después del Mundial 2026 del que la selección de España terminó como campeona.

Se trata de una decisión que abre una pregunta entre los aficionados que seguirán al Team USA en esta atípica fecha FIFA que pausará por tres semanas a las ligas europeas: ¿volverá el atacante del América al equipo de Mauricio Pochettino?

El futbolista de 28 años formó parte de la nómina mundialista, pero Alejandro Zendejas apenas disputó 13 minutos ante Turquía y ahora enfrenta un escenario diferente, marcado por su recuperación física, una fuerte competencia en las bandas y el cambio de prioridades del técnico argentino.

Pochettino cambia el enfoque y Zendejas pierde terreno

La relación entre Pochettino y Zendejas nunca terminó de consolidarse. Antes del Mundial, el extremo apareció en cuatro convocatorias y acumuló apenas 139 minutos.

El entrenador argentino insistió en que el talento individual debía estar acompañado por compromiso colectivo, especialmente en las tareas sin balón y las transiciones defensivas.

Ese mensaje adquiere mayor relevancia después de la Copa del Mundo. Pochettino renovó su contrato hasta 2030 y presentó una primera lista con 28 jugadores para enfrentar a Perú, Chile, México y Canadá.

El grupo incluye 13 futbolistas que estuvieron en el Mundial 2026 y una docena de jugadores que buscan estrenarse con la selección mayor.

La apuesta por jóvenes también es evidente. Cavan Sullivan, con apenas 16 años, recibió su primera convocatoria, mientras Mathis Albert, Julian Hall, Cole Campbell y Justin Ellis forman parte de una generación que el cuerpo técnico pretende evaluar pensando en 2030.

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Para Zendejas, el problema no es únicamente la edad. En 2030 tendría 32 años, mientras varios de sus competidores estarán entrando en su etapa de mayor proyección. Además, Gio Reyna, Malik Tillman, Yunus Musah y los nuevos extremos ofrecen perfiles diferentes para el esquema estadounidense.

¿Qué necesita Zendejas para volver a Estados Unidos?

Hay un factor inmediato que puede explicar buena parte de su ausencia: el ritmo de competencia. Después del Mundial, Zendejas se sometió a una limpieza articular de rodilla que lo dejó fuera de las primeras siete jornadas del Apertura 2026. Su regreso fue progresivo: sumó 45 minutos frente a Cruz Azul y posteriormente fue titular contra Chivas, aunque salió al minuto 51.

Su rendimiento con América, sin embargo, ofrece argumentos para seguir en la conversación. En la temporada 2025-26 marcó 15 goles en 46 partidos, su mejor registro desde que llegó al conjunto azulcrema.

El siguiente paso será recuperar continuidad y completar partidos de 90 minutos. A eso se suma una exigencia táctica: aumentar su participación defensiva, mejorar la presión tras pérdida y sostener repliegues más largos, aspectos que el modelo de Pochettino considera fundamentales para los extremos.

La puerta, de acuerdo con el propio técnico, permanece abierta. Pero el escenario cambió: Zendejas tendrá que competir nuevamente por su lugar y demostrar con América que puede ofrecer intensidad, regularidad y producción ofensiva dentro del nuevo proyecto del USMNT.

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