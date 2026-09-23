Entorno migratorio en Texas frena Clásico Caribeño 2026: Cardenales y Charros jugarán en 2027

Dallas y Sugar Land no recibirán el Clásico Caribeño en octubre. Los duelos entre Lara y Charros quedan aplazados hasta 2027.

El Clásico Caribeño tuvo que ser postergado hasta 2027 | Shutterstock

El Clásico Caribeño 2026, que reuniría a los Cardenales de Lara y los Charros de Jalisco en Texas, quedó fuera del calendario de octubre. La serie de pretemporada, prevista para el 9 de octubre en Dallas y el 11 de octubre en Sugar Land, fue postergada para 2027 por decisión de los equipos y los organizadores.

El anuncio llega en medio de un escenario migratorio tenso en Texas, donde las operaciones de ICE aumentaron de forma marcada durante 2026. Los clubes señalaron que la prioridad pasa por la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de los aficionados, un factor decisivo para mover el evento un año.

Las condiciones actuales en el estado obligaron a cambiar los planes, con impacto directo en miles de seguidores venezolanos y mexicanos que esperaban el encuentro.

¿Por qué cancelaron el Clásico Caribeño entre Cardenales y Charros?

Los Cardenales de Lara confirmaron la postergación del Clásico Caribeño que se celebraría en Texas como parte de la preparación para la temporada 2026-27. Charros de Jalisco también informó que sus compromisos ante el club venezolano pasarán a 2027, dentro de una modificación de su calendario de pretemporada.

La razón expuesta por las organizaciones se relaciona con la situación migratoria que vive Texas. El contexto incluye un incremento en las acciones de control migratorio, detenciones y operativos de ICE en distintas ciudades del estado. Ante ese panorama, los equipos consideraron que no existían las mejores condiciones para convocar a una gran concentración de público latino en Dallas y Sugar Land.

La medida no supone la cancelación definitiva del evento. El plan contempla mantener el enfrentamiento entre las dos franquicias, pero con una nueva fecha en 2027. Charros ajustó su preparación y añadió dos juegos amistosos contra Jaguares de Nayarit, programados para el 8 y 9 de octubre en el Estadio Panamericano de Zapopan.

¿Cómo está la situación migratoria en Texas?

Texas se convirtió en uno de los principales focos de la ofensiva migratoria federal. Un análisis de The Texas Tribune reportó que los arrestos diarios de ICE en el estado subieron de un promedio de 85 durante los últimos 18 meses de la administración Biden a 176 diarios en los primeros seis meses de la actual administración Trump.

Las autoridades migratorias han realizado operativos en calles, zonas comerciales y lugares de trabajo. También utilizan el sistema de justicia local para localizar a personas detenidas en cárceles del condado y solicitar que permanezcan bajo custodia hasta una posible transferencia a ICE. Harris County Jail, en el área de Houston, encabezó el país en solicitudes de detención migratoria, conocidas como detainers.

La presión no se limita a los arrestos posteriores a un proceso penal. ICE también ha detenido a migrantes cuando acuden a citas migratorias, tribunales y oficinas de libertad condicional. Dallas figura entre las ciudades donde se documentaron arrestos en ese tipo de espacios.

Los datos reflejan además que las acciones alcanzan con frecuencia a personas sin antecedentes criminales. De acuerdo con cifras oficiales entre febrero de 2025 y febrero de 2026, ICE arrestó en Texas a más de 38,100 migrantes sin condenas ni cargos pendientes, una cifra superior a la de detenidos con antecedentes o procesos criminales abiertos durante ese periodo, de acuerdo con datos recopilados por el Deportation Data Project y publicados por el Houston Chronicle.

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MLB busca conectar con la afición latina en sus estadios

Las Grandes Ligas llevan años con una estrategia clara para acercarse al público latino, una comunidad clave tanto por su peso dentro del juego como por su presencia en las tribunas de Estados Unidos. La apuesta incluye noches de Herencia Hispana, activaciones culturales, contenido en español, conciertos, gastronomía, uniformes especiales y homenajes a jugadores de América Latina dentro de parques de MLB.

Este acercamiento abre espacio para eventos como el Clásico Caribeño entre Cardenales de Lara y Charros de Jalisco. Llevar a equipos con arraigo en Venezuela y México a ciudades como Dallas o Sugar Land permite conectar con aficionados que siguen sus ligas de origen, pero que ahora viven en Estados Unidos.

El ejemplo más reciente llegó en Baltimore, donde Orioles y Brewers celebraron la Noche de la Herencia Hispana con jugadores y personal de ambos clubes que salieron al campo con las banderas de México, Puerto Rico, Venezuela, República Dominicana y Cuba. Los Orioles también prepararon música en vivo, baile folclórico mexicano, presencia de exjugadores latinos y una camiseta temática para parte de los asistentes.

La postergación del Clásico Caribeño deja fuera del calendario de 2026 una serie que tenía potencial para reunir a dos grandes aficiones del beisbol latino en Texas. Cardenales de Lara y Charros de Jalisco apuntan ahora a 2027, con la expectativa de que Dallas y Sugar Land ofrezcan un entorno más estable para recuperar una cita que busca acercar el diamante a las comunidades venezolana y mexicana en Estados Unidos.

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