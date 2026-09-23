Veteranos vs jóvenes: qué aporta cada generación en la primera convocatoria de Rafa Márquez

El nuevo ciclo del Tri combina mundialistas como Lozano y Gallardo con jóvenes como Mora, Sandoval, Camberos y Armando González

Jesús Gallardo selección de México | Ulises Ruiz | AFP

La primera convocatoria de Rafael Márquez con la selección mexicana marca un cambio generacional rumbo al Mundial de 2030 en esta atípica fecha FIFA de 16 días que detuvo las ligas en Europa.

Fueron 30 los futbolistas considerados para la primera concentración que dará paso a la gira por Estados Unidos en la que convivirán mundialistas experimentados con una camada de jóvenes que busca ganarse un lugar.

La lista tiene un promedio de edad de 25.8 años e incluye a 12 jugadores de 23 años o menos.

Los mundialistas que se mantienen y las caras nuevas que llegan

El grupo veterano conserva nombres con recorrido internacional, pero su presencia ya no significa un lugar asegurado. Jesús Gallardo, Luis Romo, Luis Chávez e Hirving Lozano aparecen como referentes de una generación que deberá adaptarse a las exigencias del nuevo modelo de Márquez y Juanma Lillo.

Gallardo, con 32 años, es el jugador de mayor edad de la convocatoria. Su experiencia mundialista puede ser importante, aunque el expediente también plantea una competencia directa con Mateo Chávez, de 22 años, quien aporta mayor recorrido por la banda y formación en el fútbol europeo.

En el mediocampo, Romo y Luis Chávez deberán convivir con Obed Vargas, de 21 años, y con la aparición de Gilberto Mora, apenas de 17. El contraste es evidente: mientras los primeros ofrecen experiencia, los jóvenes agregan movilidad, capacidad de recuperación y una lectura más asociativa.

Arriba, el regreso de Hirving Lozano representa otra prueba. El delantero del LA Galaxy vuelve después de quedar fuera del Mundial de 2026 y tendrá que competir con extremos más jóvenes como Hugo Camberos, además de futbolistas capaces de ocupar posiciones interiores.

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Del otro lado está una generación que llega sin el peso de procesos anteriores. Mora aporta visión y cambio de ritmo; Camberos, desborde; Santiago Sandoval, llegada desde segunda línea; y Armando González, actualmente en Olympiacos, velocidad y movimientos de ruptura.

Cómo conviven ambas generaciones y dónde ver al Tri en EE. UU.

La clave estará en que experiencia y juventud no compitan únicamente por minutos, sino que puedan complementarse dentro de una misma idea. Márquez plantea un fútbol de posición, con mayor protagonismo de la pelota y presión inmediata tras pérdida. En ese escenario, los veteranos deberán transmitir lectura del juego y calma, mientras los jóvenes aportarán intensidad y capacidad para recorrer grandes espacios.

La columna intermedia también será importante. Santiago Gimenez, Johan Vásquez, César Montes y Álvaro Fidalgo, todos entre 25 y 29 años, representan el puente entre ambas generaciones y pueden asumir responsabilidades mientras los más jóvenes completan su adaptación.

La primera prueba llegará el 26 de septiembre contra Colombia en Baltimore, seguida por Perú el 29 en Nueva Jersey, Estados Unidos el 3 de octubre en Glendale y Chile el 6 en Los Ángeles.

¿Dónde ver los partidos de la gira de la selección mexicana en Estados Unidos?

En Estados Unidos, los partidos ante Colombia, Perú y Chile tendrán cobertura en Univision, TUDN y ViX Premium, además de opciones de FOX Sports. El duelo contra Estados Unidos será transmitido en español por Telemundo, Universo y Peacock.

Para Márquez, esta gira será algo más que el comienzo de una nueva etapa: será la primera oportunidad para comprobar qué veteranos pueden guiar al grupo y qué jóvenes están preparados para acelerar el cambio rumbo a 2030.

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