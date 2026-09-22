Estos son todos los partidos que no te puedes perder de la fecha FIFA de septiembre y octubre 2026
Lionel Messi vivirá sus últimos encuentros con Argentina tras una carrera internacional que comenzó en 2005
La primera Fecha FIFA posterior al Mundial 2026 reunirá a varias de las selecciones más importantes del mundo entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que se disputarán encuentros oficiales y partidos amistosos con figuras internacionales como protagonistas.
El calendario tendrá como uno de sus principales atractivos el cierre de ciclo de Lionel Messi con la Selección Argentina, después de que el delantero anunciara su retiro del combinado nacional. La Albiceleste tendrá compromisos en territorio argentino ante Bolivia, Burkina Faso y Benín como parte de la despedida del capitán.
Además, la Selección Mexicana iniciará una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien tendrá sus primeros partidos al frente del equipo nacional ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.
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¿Cuándo juega la selección mexicana y dónde ver el partido en vivo?
La Selección Mexicana tendrá cuatro compromisos durante esta ventana internacional, todos como parte de una serie de partidos amistosos que servirán para que Rafael Márquez presente sus primeras pruebas como entrenador del Tricolor después de asumir el cargo.
El primer encuentro será frente a Colombia el sábado 26 de septiembre, mientras que tres días después México enfrentará a Perú. Posteriormente, el conjunto mexicano se medirá ante Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará su actividad frente a Chile el 6 de octubre.
Todos los compromisos de la Selección Nacional de México los podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, incluido en su canal oficial de YouTube por solo 59 pesos mexicanos para hacerte miembro premium.
Calendario de partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre 2026
Jueves 24 de septiembre
UEFA Nations League
- Noruega vs Dinamarca | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Países Bajos vs Alemania | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Portugal vs Gales | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Serbia vs Grecia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- República Dominicana vs Nicaragua | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Haití vs Trinidad y Tobago | 18:20 horas MX | Concacaf Nations League
- Costa Rica vs Curazao | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League
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Eliminatoria para la Copa Africana de Naciones
- Costa de Marfil vs Ghana | 13:00 horas MX | Eliminatoria Copa Africana de Naciones
Partidos amistosos internacionales
- Japón vs Uruguay | 04:05 horas MX | Partido amistoso
- Corea del Sur vs Ecuador | 05:00 horas MX | Partido amistoso
Viernes 25 de septiembre
UEFA Nations League
- Italia vs Bélgica | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Turquía vs Francia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Jamaica vs Guatemala | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Honduras vs Surinam | 19:00 horas MX | Concacaf Nations League
- El Salvador vs Martinica | 21:00 horas MX | Concacaf Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Australia vs Brasil | 04:00 horas MX | Partido amistoso
- India vs Panamá | 08:00 horas MX | Partido amistoso
Sábado 26 de septiembre: debut de Rafael Márquez con México
UEFA Nations League
- Inglaterra vs España | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- República Checa vs Croacia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Partidos amistosos internacionales
- México vs Colombia | 19:00 horas MX | Partido amistoso
- Estados Unidos vs Perú | 14:30 horas MX | Partido amistoso
- Canadá vs Chile | 17:00 horas MX | Partido amistoso
Domingo 27 de septiembre
UEFA Nations League
- Dinamarca vs Gales | 10:00 horas MX | UEFA Nations League
- Serbia vs Países Bajos | 10:00 horas MX | UEFA Nations League
- Alemania vs Grecia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Noruega vs Portugal | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Haití vs Costa Rica | 17:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Curazao vs Nicaragua | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Trinidad y Tobago vs República Dominicana | 19:00 horas MX | Concacaf Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Bolivia vs Paraguay | 14:30 horas MX | Partido amistoso
Lunes 28 de septiembre
UEFA Nations League
- Bélgica vs Francia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Turquía vs Italia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Surinam vs Martinica | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Jamaica vs Honduras | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Guatemala vs El Salvador | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Japón vs Venezuela | 04:25 horas MX | Partido amistoso
- Corea del Sur vs Uruguay | 05:00 horas MX | Partido amistoso
Martes 29 de septiembre: segundo partido de México
UEFA Nations League
- Chequia vs Inglaterra | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- España vs Croacia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Escocia vs Suiza | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Australia vs Brasil | 04:00 horas MX | Partido amistoso
- Estados Unidos vs Chile | 18:00 horas MX | Partido amistoso
- México vs Perú | 19:00 horas MX | Partido amistoso
Miércoles 30 de septiembre
Partidos amistosos internacionales
- Argentina vs Bolivia | 14:00 horas | Partido amistoso
Jueves 1 de octubre
UEFA Nations League
- Alemania vs Serbia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Grecia vs Países Bajos | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Dinamarca vs Portugal | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Gales vs Noruega | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Irlanda vs Austria | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Curazao vs Trinidad y Tobago | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League
- República Dominicana vs Haití | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Panamá vs Nueva Zelanda | 01:00 horas | Partido amistoso
- Japón vs Ecuador | 04:00 horas | Partido amistoso
Viernes 2 de octubre
UEFA Nations League
- Bélgica vs Turquía | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Francia vs Italia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Hungría vs Georgia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Bosnia y Herzegovina vs Suecia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Surinam vs Guatemala | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Martinica vs Honduras | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- El Salvador vs Jamaica | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Corea del Sur vs Venezuela | 05:00 horas MX | Partido amistoso
- Colombia vs Paraguay | 18:00 horas MX | Partido amistoso
Sábado 3 de octubre: México enfrenta a Estados Unidos
UEFA Nations League
- Croacia vs Inglaterra | 10:00 horas MX | UEFA Nations League
- España vs Chequia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Argentina vs Burkina Faso | 14:00 horas MX | Partido amistoso
- Estados Unidos vs México | 20:00 horas MX | Partido amistoso
Domingo 4 de octubre: cierre previo a la última jornada
UEFA Nations League
- Grecia vs Alemania | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Países Bajos vs Serbia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Portugal vs Noruega | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Gales vs Dinamarca | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Trinidad y Tobago vs Curazao | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Costa Rica vs Haití | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Nicaragua vs República Dominicana | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League
Lunes 5 de octubre: penúltima jornada internacional
UEFA Nations League
- Italia vs Turquía | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Francia vs Bélgica | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Ucrania vs Hungría | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Bosnia y Hezegovina vs Polonia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Concacaf Nations League
- Martinica vs El Salvador | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Guatemala vs Surinam | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League
- Honduras vs Jamaica | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League
Martes 6 de octubre: final de la fecha FIFA
UEFA Nations League
- Croacia vs España | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
- Inglaterra vs República Checa | 12:45 horas MX | UEFA Nations League
Partidos amistosos internacionales
- Corea del Sur vs Uzbekistán | 05:00 horas MX | Partido amistoso
- Argentina vs Benín | 14:00 horas MX | Partido amistoso
- Estados Unidos vs Canadá | 18:00 horas MX | Partido amistoso
- México vs Chile | 20:30 horas MX| Partido amistoso