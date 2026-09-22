Estos son todos los partidos que no te puedes perder de la fecha FIFA de septiembre y octubre 2026

Lionel Messi vivirá sus últimos encuentros con Argentina tras una carrera internacional que comenzó en 2005

Rafa Márquez debutará con México en esta Fecha FIFA | Imago7

La primera Fecha FIFA posterior al Mundial 2026 reunirá a varias de las selecciones más importantes del mundo entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, periodo en el que se disputarán encuentros oficiales y partidos amistosos con figuras internacionales como protagonistas.

El calendario tendrá como uno de sus principales atractivos el cierre de ciclo de Lionel Messi con la Selección Argentina, después de que el delantero anunciara su retiro del combinado nacional. La Albiceleste tendrá compromisos en territorio argentino ante Bolivia, Burkina Faso y Benín como parte de la despedida del capitán.

Además, la Selección Mexicana iniciará una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien tendrá sus primeros partidos al frente del equipo nacional ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

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¿Cuándo juega la selección mexicana y dónde ver el partido en vivo?

La Selección Mexicana tendrá cuatro compromisos durante esta ventana internacional, todos como parte de una serie de partidos amistosos que servirán para que Rafael Márquez presente sus primeras pruebas como entrenador del Tricolor después de asumir el cargo.

El primer encuentro será frente a Colombia el sábado 26 de septiembre, mientras que tres días después México enfrentará a Perú. Posteriormente, el conjunto mexicano se medirá ante Estados Unidos el 3 de octubre y cerrará su actividad frente a Chile el 6 de octubre.

Todos los compromisos de la Selección Nacional de México los podrás ver en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, incluido en su canal oficial de YouTube por solo 59 pesos mexicanos para hacerte miembro premium.

Calendario de partidos de la fecha FIFA de septiembre y octubre 2026

Jueves 24 de septiembre

UEFA Nations League

Noruega vs Dinamarca | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Países Bajos vs Alemania | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Portugal vs Gales | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Serbia vs Grecia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

República Dominicana vs Nicaragua | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Haití vs Trinidad y Tobago | 18:20 horas MX | Concacaf Nations League

Costa Rica vs Curazao | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League

Eliminatoria para la Copa Africana de Naciones

Costa de Marfil vs Ghana | 13:00 horas MX | Eliminatoria Copa Africana de Naciones

Partidos amistosos internacionales

Japón vs Uruguay | 04:05 horas MX | Partido amistoso

Corea del Sur vs Ecuador | 05:00 horas MX | Partido amistoso

Viernes 25 de septiembre

UEFA Nations League

Italia vs Bélgica | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Turquía vs Francia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Jamaica vs Guatemala | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Honduras vs Surinam | 19:00 horas MX | Concacaf Nations League

El Salvador vs Martinica | 21:00 horas MX | Concacaf Nations League

Partidos amistosos internacionales

Australia vs Brasil | 04:00 horas MX | Partido amistoso

India vs Panamá | 08:00 horas MX | Partido amistoso

Sábado 26 de septiembre: debut de Rafael Márquez con México

UEFA Nations League

Inglaterra vs España | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

República Checa vs Croacia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Partidos amistosos internacionales

México vs Colombia | 19:00 horas MX | Partido amistoso

Estados Unidos vs Perú | 14:30 horas MX | Partido amistoso

Canadá vs Chile | 17:00 horas MX | Partido amistoso

Domingo 27 de septiembre

UEFA Nations League

Dinamarca vs Gales | 10:00 horas MX | UEFA Nations League

Serbia vs Países Bajos | 10:00 horas MX | UEFA Nations League

Alemania vs Grecia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Noruega vs Portugal | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Haití vs Costa Rica | 17:00 horas MX | Concacaf Nations League

Curazao vs Nicaragua | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Trinidad y Tobago vs República Dominicana | 19:00 horas MX | Concacaf Nations League

Partidos amistosos internacionales

Bolivia vs Paraguay | 14:30 horas MX | Partido amistoso

Lunes 28 de septiembre

UEFA Nations League

Bélgica vs Francia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Turquía vs Italia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Surinam vs Martinica | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League

Jamaica vs Honduras | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Guatemala vs El Salvador | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League

Partidos amistosos internacionales

Japón vs Venezuela | 04:25 horas MX | Partido amistoso

Corea del Sur vs Uruguay | 05:00 horas MX | Partido amistoso

Martes 29 de septiembre: segundo partido de México

UEFA Nations League

Chequia vs Inglaterra | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

España vs Croacia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Escocia vs Suiza | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Partidos amistosos internacionales

Australia vs Brasil | 04:00 horas MX | Partido amistoso

Estados Unidos vs Chile | 18:00 horas MX | Partido amistoso

México vs Perú | 19:00 horas MX | Partido amistoso

Miércoles 30 de septiembre

Partidos amistosos internacionales

Argentina vs Bolivia | 14:00 horas | Partido amistoso

Jueves 1 de octubre

UEFA Nations League

Alemania vs Serbia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Grecia vs Países Bajos | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Dinamarca vs Portugal | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Gales vs Noruega | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Irlanda vs Austria | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Curazao vs Trinidad y Tobago | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League

República Dominicana vs Haití | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Nicaragua vs Costa Rica | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League

Partidos amistosos internacionales

Panamá vs Nueva Zelanda | 01:00 horas | Partido amistoso

Japón vs Ecuador | 04:00 horas | Partido amistoso

Viernes 2 de octubre

UEFA Nations League

Bélgica vs Turquía | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Francia vs Italia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Hungría vs Georgia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Bosnia y Herzegovina vs Suecia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Surinam vs Guatemala | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League

Martinica vs Honduras | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

El Salvador vs Jamaica | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League

Partidos amistosos internacionales

Corea del Sur vs Venezuela | 05:00 horas MX | Partido amistoso

Colombia vs Paraguay | 18:00 horas MX | Partido amistoso

Sábado 3 de octubre: México enfrenta a Estados Unidos

UEFA Nations League

Croacia vs Inglaterra | 10:00 horas MX | UEFA Nations League

España vs Chequia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Partidos amistosos internacionales

Argentina vs Burkina Faso | 14:00 horas MX | Partido amistoso

Estados Unidos vs México | 20:00 horas MX | Partido amistoso

Domingo 4 de octubre: cierre previo a la última jornada

UEFA Nations League

Grecia vs Alemania | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Países Bajos vs Serbia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Portugal vs Noruega | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Gales vs Dinamarca | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Trinidad y Tobago vs Curazao | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League

Costa Rica vs Haití | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Nicaragua vs República Dominicana | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League

Lunes 5 de octubre: penúltima jornada internacional

UEFA Nations League

Italia vs Turquía | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Francia vs Bélgica | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Ucrania vs Hungría | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Bosnia y Hezegovina vs Polonia | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Concacaf Nations League

Martinica vs El Salvador | 16:00 horas MX | Concacaf Nations League

Guatemala vs Surinam | 18:00 horas MX | Concacaf Nations League

Honduras vs Jamaica | 20:00 horas MX | Concacaf Nations League

Martes 6 de octubre: final de la fecha FIFA

UEFA Nations League

Croacia vs España | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Inglaterra vs República Checa | 12:45 horas MX | UEFA Nations League

Partidos amistosos internacionales

Corea del Sur vs Uzbekistán | 05:00 horas MX | Partido amistoso

Argentina vs Benín | 14:00 horas MX | Partido amistoso

Estados Unidos vs Canadá | 18:00 horas MX | Partido amistoso

México vs Chile | 20:30 horas MX| Partido amistoso

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