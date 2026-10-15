Atlante vs Pumas: la intensidad de Herrera frente a la elegancia táctica de Solari

El vértigo ofensivo del ‘Piojo’ y la apuesta asociativa del técnico universitario protagonizan un duelo en el que cada error puede pesar

Miguel Herrera y Esteban Solari en duelo de estilos | Claro Sports

En la jornada 12 de la Liga MX se juega el Atlante vs Pumas en el que se enfrentan con dos filosofías futbolísticas muy distintas: mientras Miguel ‘Piojo’ Herrera apuesta por la intensidad, la presión y los ataques verticales, Esteban Solari busca que el conjunto universitario controle el partido mediante la posesión y la circulación del balón.

El choque del Apertura 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes que revive el recuerdo de aquella final en el 2007 en la que Atlante se coronó campeón frente a Pumas representa mucho más que una disputa entre estilos: con la clasificación en juego y pocas jornadas por delante, ambos entrenadores necesitan convertir sus ideas en resultados.

El contexto añade presión a la cita. Pumas llega con 13 puntos y ocupa el duodécimo lugar de la tabla, mientras que Atlante suma 11 unidades en la decimoquinta posición. Con seis fechas por disputarse, el margen para corregir el rumbo es cada vez menor.

La pregunta táctica es clara: ¿se impondrá la paciencia de Solari o la velocidad con la que Herrera pretende desarmar a sus rivales?

Dos filosofías cara a cara: el choque de estilos sobre la cancha

El Pumas de Solari intenta construir desde atrás, enlazar pases cortos y encontrar espacios entre las líneas rivales. La idea consiste en mover al adversario hasta generar una ventaja, ya sea por el centro o mediante cambios de orientación hacia las bandas. En ese mecanismo, Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite tienen la responsabilidad de marcar el ritmo y facilitar la progresión ofensiva.

Atlante propone un escenario diferente. Herrera prefiere recuperar el balón en zonas que permitan atacar con pocos toques y lanzar a sus futbolistas hacia los espacios libres. La velocidad de Luis Puente y Jhojan Julio puede resultar determinante si Pumas pierde la pelota con sus líneas adelantadas.

El contraste también aparece en la forma de defender. Los universitarios necesitan mantener distancias cortas entre sus líneas para evitar que el rival encuentre espacios a la espalda de los centrales. Los Potros, en cambio, deben cuidar que su presión no deje desprotegida la última línea cuando el primer intento de recuperación fracase.

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El factor ‘Piojo’: la intensidad que Herrera le inyecta al Atlante

El estilo de Herrera se entiende mejor cuando su equipo consigue transformar la recuperación en una ocasión de gol. El ejemplo más claro del torneo fue la victoria de Atlante por 4-2 sobre Monterrey: el cuadro azulgrana anotó cuatro veces pese a terminar con apenas el 41 % de la posesión, una muestra de que puede hacer daño sin dominar el balón durante largos periodos.

Esa agresividad, sin embargo, tiene un costo. La defensa azulgrana había recibido 17 goles en las primeras 11 jornadas, de acuerdo con el análisis de referencia. Cuando la presión queda superada, los centrales pueden verse obligados a correr hacia su propia portería y defender espacios amplios. Si Herrera quiere imponer su propuesta, necesitará intensidad, pero también equilibrio y disciplina.

La energía emocional que suele acompañar a sus equipos puede ayudar al Atlante a competir en un partido exigente. El reto será evitar que esa intensidad se convierta en precipitación, especialmente si Pumas consigue enfriar el encuentro con posesiones largas.

La respuesta universitaria: el orden y la propuesta de Solari

Solari necesita que Pumas tenga el balón, pero conservarlo no bastará. El equipo universitario ha mostrado dificultades para proteger sus ventajas, como ocurrió ante Cruz Azul, cuando pasó de estar arriba por dos goles a terminar con un empate 3-3. La concentración después de perder la pelota será tan importante como la precisión en el pase.

La ausencia de César ‘Chino’ Huerta, expulsado en ese encuentro, también obliga al técnico a buscar alternativas para generar desequilibrio por las bandas. En ataque, Juninho Vieira y Robert Morales aparecen como referencias para aprovechar las ocasiones que produzca el circuito asociativo. En el arco, Keylor Navas aporta experiencia en una noche en la que su equipo no puede permitirse desconexiones defensivas.

La batalla decisiva podría librarse en el mediocampo: si Carrasquilla y Vite logran superar la presión de Eugenio Pizzuto y Martín Sarrafiore, Pumas tendrá condiciones para instalarse en campo rival. Si los volantes del Atlante recuperan y lanzan ataques rápidos, el partido puede inclinarse hacia el terreno que prefiere Herrera.

En definitiva, no se trata de elegir entre posesión e intensidad, sino de ver qué equipo ejecuta mejor su plan y corrige sus debilidades. Con la Liguilla en el horizonte, Atlante necesita convertir su energía en puntos y Pumas demostrar que su propuesta puede sostenerse durante los 90 minutos.

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