DC United celebrará la Noche Latina ante los Red Bulls el 14 de octubre

El Audi Field vivirá una velada especial con sabor latino previo al duelo contra los Red Bulls de Nueva York.

La afición vivirá una noche con sabor latino | JAMIE SABAU / GETTY IMAGES VIA AFP

El próximo 14 de octubre, el DC United transformará el Audi Field en una auténtica fiesta cultural cuando reciba a los New York Red Bulls en la Noche Latina. Este evento, que arranca a las 7:30 PM, celebra la rica herencia y cultura latina que forma parte del club desde sus primeros días.

¿Qué se vive en la Noche Latina?

La propuesta va mucho más allá de un simple partido de fútbol, porque combina música en vivo, comida típica y toda la energía del ambiente latino en un mismo espacio. En ediciones anteriores el club ha ofrecido presentaciones musicales antes del juego, anuncios bilingües en el estadio, personalización de camisetas con motivos de Noche Latina en la tienda del club y zonas de diversión familiar con activaciones de patrocinadores.

Los aficionados también pueden esperaropciones gastronómicas que representan distintos países latinoamericanos, como pupusas, arepas y otras delicias que suelen aparecer en los puestos de concesión durante estas noches temáticas.

La cita no es solo para los fanáticos del equipo local, ya que el rival de turno, los New York Red Bulls, también cuentan con una afición hispana importante, lo que promete un Audi Field repleto de banderas, cantos y colores de distintas naciones. Esta mezcla de identidades convierte a la Noche Latina en uno de los eventos con mayor carga emocional del calendario, porque conecta al club directamente con la comunidad que ha sido parte fundamental de su historia.

Un calendario lleno de noches especiales

La Noche Latina forma parte de un calendario más amplio de eventos temáticos que el DC United preparó para esta temporada en Audi Field. El evento más inmediato es la Noche WWE prevista para este sábado 25 de julio, en una jornada inspirada en la lucha libre que traerá toda la adrenalina del ring hasta el terreno de juego para ofrecer una experiencia de matchday distinta a todo lo demás. Luego está previsto que se lleve a cabo el Military Appreciation el 12 de septiembre, una noche dedicada a honrar el servicio y sacrificio de militares activos, veteranos y sus familias.

Estas iniciativas no son exclusivas del DC United, porque prácticamente cada equipo de la MLS organiza este tipo de eventos temáticos a lo largo de la temporada para conectar con distintas comunidades y darle variedad a la experiencia en el estadio. Desde noches dedicadas a causas sociales hasta homenajes culturales, esta estrategia se ha vuelto parte esencial del entretenimiento deportivo moderno, y el Audi Field no es la excepción con su cierre de temporada en el Fan Appreciation el 7 de noviembre.

Para quienes buscan vivir el fútbol con un sabor distinto, la Noche Latina del 14 de octubre luce como una cita imperdible en Washington DC. Los boletos ya están disponibles a través de los canales oficiales del club para quienes quieran asegurar su lugar en esta celebración.

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