Lionel Messi y la batalla gol a gol por la Bota de Oro de la MLS

El argentino encabeza la tabla de goleadores con 23 tantos, aunque Musa e Iloski todavía aspiran a cambiar el desenlace

Lionel Messi lidera la tabla de goleo en la MLS | C. Khanna | AFP

El astro argentino del Inter Miami Lionel Messi quien recientemente se despidió de la Selección de Argentina está cada vez más cerca de conquistar la Bota de Oro de la MLS 2026.

El capitán de las Garzas suma 23 goles en 26 partidos y aventaja por cuatro anotaciones a Petar Musa, delantero del FC Dallas quien es su más cercano perseguidor, cuando la temporada regular entra en su recta final.

Con cinco jornadas pendientes para la mayoría de los equipos en busca de un lugar en los playoffs de la MLS, el argentino tiene en sus manos la posibilidad de convertirse en el primer futbolista en ganar este reconocimiento en temporadas consecutivas

La pelea, sin embargo, todavía exige atención. Messi no solo necesita mantener su ritmo goleador: también deberá administrar sus minutos en una etapa en la que Inter Miami busca cerrar la campaña con una buena posición de cara a los playoffs. Sus perseguidores, por su parte, necesitan aprovechar cada oportunidad para reducir una distancia que puede resultar decisiva.

La cima al alcance: dónde se ubica Messi en el ranking de goleadores

De acuerdo con la clasificación oficial de la MLS, Messi lidera con 23 goles, seguido por Petar Musa, con 19, y Milan Iloski, del Philadelphia Union, con 18. Detrás aparece un grupo de atacantes con 17 tantos, entre ellos Denis Bouanga, Sam Surridge, Brian White, Rafael Navarro y Kévin Denkey.

La ventaja del argentino no es menor. Musa necesita recuperar terreno con el FC Dallas, mientras Iloski llega impulsado por una racha que lo ha mantenido entre los goleadores más productivos de la competición. Aun así, Messi conserva margen para responder con una actuación individual y ampliar la diferencia.

El premio también tiene un atractivo histórico. Messi ganó la Bota de Oro de 2025 con 29 anotaciones. Si vuelve a terminar como máximo goleador, Lionel establecerá una marca inédita de títulos consecutivos en esta distinción de la MLS, de acuerdo con los antecedentes.

Efectividad pura: el promedio de gol y los minutos con Inter Miami

Las cifras permiten dimensionar la productividad del argentino. Messi registra 23 goles en 2,270 minutos disputados, equivalentes a un promedio aproximado de 0.91 tantos por cada 90 minutos. En otras palabras, marca cerca de un gol cada 99 minutos de juego.

Petar Musa presenta un promedio ligeramente superior, pero ha jugado menos minutos. La diferencia está en el volumen total: Messi combina anotaciones con una participación constante en la construcción ofensiva de las Garzas. Las estadísticas le atribuyen también 12 asistencias, para un total de 35 contribuciones directas de gol.

Esa capacidad para generar ocasiones y habilitar compañeros explica por qué su influencia va más allá de la tabla de goleadores. El desafío para el cuerpo técnico será equilibrar la necesidad de asegurar una buena posición en la Conferencia Este con el cuidado físico de una figura que sigue siendo determinante.

La recta final también pone sobre la mesa el calendario y la gestión de minutos. Inter Miami tiene asegurado su lugar en la postemporada, pero todavía debe resolver objetivos colectivos. Messi buscará sostener su ventaja sin perder de vista ese contexto.

Por ahora, la carrera tiene un favorito claro. La Bota de Oro todavía no está decidida, pero el argentino combina una ventaja considerable con cifras que respaldan su candidatura. Si conserva el ritmo, podría cerrar la temporada con otro reconocimiento individual y una nueva página en la historia del fútbol estadounidense.

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