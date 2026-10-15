¿Pueden los Dodgers remontar un 0-3? Solo un equipo lo ha logrado en la historia de la MLB

Los Dodgers intentarán convertirse en el segundo equipo de la historia en remontar un 0-3 tras caer ante los Brewers.

Dodgers está a un juego de ser barrido | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Los Ángeles Dodgers enfrentan una tarea histórica en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El equipo cayó 6-2 ante los Milwaukee Brewers en el tercer juego y quedó contra la pared con un marcador de 0-3 en la serie.

La situación exige una reacción inmediata. Los Dodgers necesitan ganar cuatro juegos consecutivos para evitar la eliminación y avanzar a la Serie Mundial. Es un escenario tan exigente que solamente un equipo lo ha logrado en toda la historia de las Grandes Ligas, un dato que muestra la magnitud del desafío.

Para lograrlo, los Dodgers deberán recuperar la mejor versión que mostraron en tramos de la temporada regular. Aquella que los llevó a ser el mejor sembrado de la Liga Nacional y a generar expectativas de lograr un tricampeonato.

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¿Qué equipo remontó un 0-3 en una Serie de Campeonato?

Los Boston Red Sox son el único equipo en la historia de las Grandes Ligas que ha remontado un 0-3 en postemporada. Lo lograron en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004, cuando eliminaron a los New York Yankees en siete juegos.

Boston perdió los tres primeros partidos de esa serie y quedó al borde de la eliminación. Sin embargo, el equipo ganó los cuatro siguientes para avanzar a la Serie Mundial y completar una de las mayores remontadas del béisbol.

La hazaña sigue siendo única. Ningún otro equipo ha logrado ganar cuatro juegos seguidos después de perder los tres primeros en una serie de siete juegos en la historia de MLB.

¿Cómo remontaron los Red Sox un 0-3 ante los Yankees en 2004?

El cuarto juego marcó el inicio del regreso. Los Red Sox perdían 4-3 en la parte baja de la novena entrada y los Yankees tenían en el montículo a Mariano Rivera, uno de los cerradores más dominantes de la historia.

Kevin Millar recibió un boleto para abrir la entrada. Dave Roberts entró como corredor emergente, robó segunda base y anotó con un sencillo de Bill Mueller que igualó el marcador. Esa jugada mantuvo vivo a Boston y forzó entradas extra.

En la duodécima entrada, David Ortiz conectó un cuadrangular que dio a los Red Sox la primera victoria de la serie. Al día siguiente, Ortiz volvió a decidir el quinto juego con un sencillo en la décima cuarta entrada.

Boston ganó el sexto partido 4-2 y cerró la serie con una victoria 10-3 en el Yankee Stadium. De esa forma, los Red Sox completaron cuatro victorias seguidas y dejaron fuera a los Yankees.

¿Por qué la remontada de los Red Sox de 2004 fue histórica?

La hazaña tuvo un peso especial por la rivalidad entre ambos equipos. Los Red Sox no solo superaron un déficit que ningún club había revertido antes, sino que lo hicieron contra los Yankees, su rival histórico en la Liga Americana.

La victoria también cerró una espera de 86 años sin títulos de Serie Mundial para Boston. Después de eliminar a los Yankees, los Red Sox barrieron a los St. Louis Cardinals en cuatro juegos y ganaron la Serie Mundial de 2004.

El regreso de Boston quedó como una de las mayores remontadas de la historia del béisbol. La combinación de un déficit de 0-3, un rival histórico y un título posterior explica por qué esa serie sigue siendo un referente en las Grandes Ligas.

¿Qué necesita Los Ángeles Dodgers para remontar a los Brewers?

Los Dodgers deben ganar el cuarto juego para mantener viva la serie. Milwaukee puede asegurar su pase a la Serie Mundial con una victoria, mientras que Los Angeles necesita evitar ser barridos en casa.

El equipo debe mejorar su producción ofensiva en los momentos clave y evitar los cuadrangulares que Milwaukee ha aprovechado para tomar control de los juegos. Esto quedó en evidencia en el tercer encuentro, con los jonrones consecutivos de Jake Bauers y Garrett Mitchell para darle la vuelta al juego.

Los Dodgers también necesitan una actuación más sólida de su pitcheo. Milwaukee ha encontrado la forma de responder en los momentos decisivos y Los Ángeles no puede permitirse otra reacción tardía.

¿Pueden los Dodgers repetir la hazaña de los Red Sox?

La historia de 2004 demuestra que un 0-3 no significa necesariamente que una serie está cerrada. Sin embargo, el precedente también muestra el tamaño del reto, porque ningún otro equipo ha completado ese regreso en la historia de las Grandes Ligas.

Para que Los Ángeles pueda reaccionar, los bates de Shohei Ohtani, Freddie Freeman, Mookie Betts y Max Muncy deben responder. Sobre el papel, los Dodgers cuentan con algunos de los mejores bateadores de MLB y ahora es el momento de ratificarlo si quieren estirar la serie para intentar darle la vuelta.

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