Estudiantes busca revancha ante Flamengo: horario y dónde ver la Libertadores en EE.UU.

El Pincha quiere cobrarse la eliminación de 2025 ante el campeón defensor, tomar ventaja en La Plata y acercarse a la final

Estudiantes aprovechará su localía para dar el primer golpe / Mauro Pimentel / AFP

Estudiantes de La Plata tiene una cuenta pendiente con Flamengo. Después de quedar eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025 en una dramática tanda de penales, el equipo argentino vuelve a cruzarse con el conjunto brasileño, esta vez en las semifinales del torneo continental.

La semifinal enfrenta a dos equipos con cuentas pendientes y objetivos distintos. Estudiantes quiere volver a una final continental que no disputa desde 2009, mientras Flamengo busca defender la corona que conquistó en 2025. La serie comenzará en La Plata y se definirá el jueves 22 de octubre en el Maracaná, donde el conjunto argentino intentará evitar que se repita la historia de la temporada pasada.

Estudiantes vs Flamengo: horario y dónde ver en EE.UU.

El encuentro corresponde a la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026:

Fecha: jueves 15 de octubre de 2026

jueves 15 de octubre de 2026 Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina

Jorge Luis Hirschi, La Plata, Argentina Hora: 8:20 p. m. ET / 7:20 p. m. CT / 5:20 p. m. PT

8:20 p. m. ET / 7:20 p. m. CT / 5:20 p. m. PT Televisión: beIN SPORTS

beIN SPORTS Streaming: beIN SPORTS Connect y Fubo

La eliminación de 2025 alimenta la revancha

El recuerdo más doloroso para Estudiantes ocurrió en septiembre de 2025. Flamengo ganó 2-1 el partido de ida en el Maracaná, pero el Pincha respondió en La Plata con una victoria por 1-0, gracias a un gol de Gastón Benedetti. El empate 2-2 en el marcador global llevó la definición a los penales.

En esa instancia apareció Agustín Rossi. El arquero argentino se convirtió en protagonista al detener dos disparos y permitió que Flamengo se impusiera por 4-2. El equipo brasileño continuó su camino hasta conquistar el título continental, mientras Estudiantes se quedó con la frustración de haber ganado la revancha sin conseguir la clasificación. Ahora, la historia ofrece una nueva oportunidad de cambiar ese desenlace.

Los cruces anteriores por la Libertadores también añaden tensión a la semifinal. En los cuartos de final de 2025, Flamengo ganó la serie por penales; en la fase de grupos de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en La Plata y el conjunto brasileño se impuso 1-0 en Río de Janeiro. Esos resultados mantienen al Mengao sin derrotas ante el Pincha en sus enfrentamientos por esta competición.

Sin embargo, jugar el primer partido en Argentina cambia el escenario. Estudiantes necesita construir una ventaja que le permita afrontar con mayor margen la visita al Maracaná. Ganar por un solo gol podría mantener la eliminatoria abierta, pero una diferencia más amplia le daría una posición más favorable para buscar el pase a la final.

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Flamengo defiende la corona con bajas importantes

El vigente campeón llega con la ambición de conquistar su quinta Copa Libertadores y convertirse en el primer equipo en retener el título desde que el torneo adoptó su formato actual. En la edición de 2026, el conjunto brasileño avanzó invicto hasta las semifinales, después de ganar el Grupo A y superar sus eliminatorias frente a Cruzeiro e Independiente del Valle.

No obstante, los dirigidos por Leonardo Jardim afrontan la ida con ausencias sensibles: Giorgian de Arrascaeta, por lesión, y Jorginho, por suspensión. Sus bajas pueden afectar la creación de juego y el control del mediocampo, dos aspectos fundamentales para un visitante que buscará salir de La Plata con un resultado favorable, pese a contar con Jorge Carrascal, quien atraviesa un gran momento.

Por su parte, Estudiantes llega a este duelo también con un incentivo histórico: volver a una final continental después de su última aparición en una semifinal de la Copa Libertadores en 2009, año en que conquistó su cuarta corona. El desafío será aprovechar el impulso de su gente y evitar que la revancha se convierta en otra noche de frustración.

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