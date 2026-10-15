Vinicius y sus tres expulsiones con el Real Madrid: qué pasó en cada una

El brasileño ha recibido dos tarjetas rojas ante el Valencia y una contra el Villarreal, con sanciones que marcaron su historial disciplinario en el conjunto merengue

‘Vini’ recibió una dura sanción por su roja en Villarreal/Filippo Monteforte/AFP

Vinicius Jr. ha protagonizado tres expulsiones por roja directa con el Real Madrid, en episodios que dejaron consecuencias deportivas y encendieron el debate sobre su comportamiento dentro de la cancha. Dos ocurrieron en Mestalla, ante el Valencia, y la más reciente llegó frente al Villarreal, con un castigo que lo dejará fuera del Clásico contra el Barcelona.

Aunque las tres jugadas terminaron con el brasileño fuera del campo, sus desenlaces fueron distintos. Una tarjeta quedó anulada, otra le costó dos partidos de suspensión y la última derivó en cuatro partidos de sanción. También fueron diferentes sus reacciones públicas; mientras que en una centró su mensaje en denunciar el racismo, en las otras pidió perdón a sus compañeros y a la afición.

Valencia 2023: una roja anulada tras la polémica por el racismo

La primera expulsión de ‘Vini’ con el Real Madrid ocurrió el 21 de mayo de 2023, en un partido contra el Valencia en Mestalla. El encuentro estuvo marcado por los insultos racistas que recibió el delantero brasileño desde las gradas. En los minutos finales, el árbitro le mostró una tarjeta roja directa por una presunta agresión a Hugo Duro, después de revisar las imágenes del VAR.

MÁS INFORMACIÓN: Vinicius se juega su lugar en el Real Madrid ante el ascenso de Diomandé

Sin embargo, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dejó sin efectos disciplinarios la expulsión. El organismo consideró que las imágenes revisadas no ofrecían una visión completa de la jugada y que su selección había condicionado la decisión arbitral. Por ello, Vinicius no recibió una sanción por aquella acción.

Su reacción pública tampoco fue una disculpa por el incidente con Duro. El brasileño utilizó sus redes sociales para denunciar el racismo y cuestionar a LaLiga, con un mensaje en el que afirmó que esta conducta era habitual en la competición. El episodio trascendió el resultado del partido y reavivó la discusión sobre la discriminación en el futbol español.

Valencia 2025: el manotazo que le costó dos partidos

La segunda expulsión llegó el 3 de enero de 2025, otra vez en Mestalla. Vinícius cayó dentro del área durante una acción con el portero Stole Dimitrievski y reclamó una falta. En medio de la discusión, el guardameta le tiró de las trenzas, según las crónicas del encuentro, y el brasileño respondió con un manotazo o empujón en la zona del rostro y el cuello.

El árbitro César Soto Grado revisó la jugada en el monitor del VAR y mostró la roja directa al delantero por golpear deliberadamente a un adversario en la cabeza cuando el balón no estaba en disputa. La expulsión se mantuvo y el Comité de Competición le impuso dos partidos de suspensión. Dimitrievski, por su parte, no fue expulsado por el incidente.

MPAS INFORMACIÓN: Real Madrid firma la remontada más rápida de la historia de la Champions League y vence a Roma

Después del encuentro, Vinícius publicó en X un mensaje breve: “Perdón y gracias equipo!!!!!!”. La disculpa estuvo dirigida al vestuario tras dejar al Real Madrid con un jugador menos. El club apeló la decisión arbitral, pero el castigo no fue revocado.

Villarreal 2026: cuatro partidos de sanción y ausencia en el Clásico

La tercera expulsión se produjo el 10 de octubre de 2026, en el partido entre el Real Madrid y el Villarreal en el Santiago Bernabéu. Vinicius había entrado como suplente y llegó a marcar un gol, pero la revisión del VAR detectó que había agarrado del pelo a Nathan Saliba al comienzo de la jugada. El árbitro Isidro Díaz de Mera anuló el tanto y expulsó al brasileño por la acción.

La sanción fue la más severa de las tres. El Comité de Disciplina le impuso dos partidos por la agresión y otros dos por sus protestas al árbitro, para un total de cuatro encuentros de suspensión. El castigo lo dejará fuera del Clásico contra el Barcelona en el Camp Nou, una ausencia que añade un componente deportivo a la polémica.

Tras el encuentro, Vinicius escribió en Instagram: “La alegría sigue… Perdón a mi equipo y la afición”. Sin embargo, días después, cuestionó la sanción y defendió su conducta, al asegurar que no entendía el castigo de cuatro partidos y que no había dicho nada ofensivo al árbitro.

Te puede interesar: