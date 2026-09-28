México vs Perú: el Tri pone a prueba su nueva identidad en New Jersey

El equipo de Rafael Márquez enfrenta a Perú en New Jersey con una misión: convertir sus nuevas ideas tácticas en respuestas concretas

La nueva selección mexicana se mide ante Perú | J. Sabau | Getty Images vía AFP

La selección mexicana enfrenta a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, en el segundo partido de la era de Rafael Márquez como entrenador de México.

Después del empate del cuadro mexicano 1-1 ante Colombia, el Tri tendrá una prueba distinta: jugar con la iniciativa frente a un rival que puede cerrarle espacios, apostar por el contacto físico y esperar el error para salir rápido.

El encuentro está programado para las 8:00 p.m. CT (Centro), 9:00 p.m. ET (Este) y 6:00 p.m. PT (Pacífico) en Estados Unidos

El resultado volverá a importar, pero el verdadero interés está en observar cómo responde México cuando el partido le exige construir y encontrar soluciones ante una defensa compacta. Ese es, precisamente, uno de los puntos centrales del nuevo proyecto rumbo a 2030.

El estilo de Perú que puede incomodar a México

Perú llega con una propuesta diferente a la que planteó Colombia. Bajo la dirección de Mano Menezes, el conjunto sudamericano ha trabajado estructuras 4-2-3-1 o 4-4-2 en repliegue, con líneas cercanas, bloque medio-bajo y transiciones verticales. No necesita tener la pelota durante largos periodos para sentirse cómodo.

Ahí puede aparecer el primer gran examen para Márquez y su cuerpo técnico. México busca instalarse con la pelota, generar superioridades y ocupar los espacios interiores mediante un 4-3-3 que puede transformarse durante la salida.

Pero si Perú consigue cerrar la zona central y reducir los espacios para Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo u Orbelín Pineda, el Tri tendrá que demostrar que sabe cambiar el ritmo.

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El doble pivote peruano, con Wilder Cartagena y Yoshimar Yotún, representa una pieza importante para esa tarea. Su función será cortar líneas de pase, incomodar las recepciones y obligar a México a buscar rutas alternativas.

Las zonas donde el Tri tendrá que responder

El primer foco estará en la llamada “zona 14”, justo frente al área peruana. México necesita evitar una circulación horizontal que termine convirtiendo la posesión en un simple movimiento de un lado a otro. La propuesta de Márquez exige que los interiores encuentren el momento adecuado para asociarse y que un tercer jugador ataque el espacio.

Las bandas serán otro escenario importante. Hirving Lozano y Roberto Alvarado pueden fijar a los laterales mientras los jugadores de esa zona intercambian posiciones. Sin embargo, una pérdida mal gestionada puede dejar espacios a la espalda y activar las transiciones peruanas.

También habrá que mirar la defensa mexicana cuando el equipo esté atacando. Ante Colombia ya aparecieron problemas en las coberturas tras los centros laterales. Perú puede intentar llevar el partido a ese terreno mediante centros, segundas jugadas y balones hacia sus delanteros.

Más allá del resultado: qué puede aprender México

El duelo puede ofrecerle a Márquez información que un marcador difícilmente resume. El empate ante Colombia dejó como dato positivo la reacción del Tri después de comenzar abajo y el impacto de Gilberto Mora, autor del empate y el jugador más joven en marcar con México.

Contra Perú, el siguiente paso será comprobar si esa nueva generación mantiene precisión cuando el rival presiona, golpea y reduce el tiempo para pensar. El cuerpo técnico también podrá evaluar la pelota parada y las soluciones que llegan desde el banquillo.

La gran enseñanza puede estar en entender que tener la pelota no es suficiente. El nuevo México necesita saber cuándo controlar y cuándo acelerar.

Perú aparece como una prueba concreta para medir esa madurez: si el Tri encuentra profundidad sin perder equilibrio, el proyecto de Márquez tendrá una señal más clara de hacia dónde puede avanzar.

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