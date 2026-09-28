Ste Wallwork sale del ring con el rostro desfigurado: la impactante imagen después de su debut en Bare Knuckle

El debut de Ste Wallwork en BKFC terminó con una detención médica tras recibir un duro castigo ante Leigh Cohoon.

La pelea tuvo que ser detenida en el segundo round | JORGE GUERRERO / AFP

Ste Wallwork terminó su debut en Bare Knuckle Fighting Championship con el rostro completamente desfigurado y una derrota ante Leigh Cohoon. La imagen del peleador de Manchester después de dos asaltos se convirtió en la prueba más visible del castigo que puede producir una pelea sin guantes.

El combate formó parte de la cartelera BKFC 94, celebrada en el AO Arena de Manchester. Wallwork enfrentó a Cohoon en una pelea de peso mediano, pero no logró completar el tercer round después de recibir varios golpes que afectaron la zona de la mandíbula y el pómulo.

BKFC 94 star Ste Wallwork shows off horror war wounds 🤕 pic.twitter.com/F9gFoYwe9S — Sun Sport (@SunSport) September 26, 2026

El personal médico revisó a Wallwork al terminar el segundo asalto y determinó que no estaba en condiciones de continuar. El árbitro detuvo el combate antes del inicio del tercer round y Cohoon obtuvo la victoria por nocaut técnico médico.

¿Qué le pasó en la cara a Ste Wallwork?

La inflamación se concentró en la mitad derecha del rostro de Wallwork y alcanzó una dimensión evidente en las fotografías posteriores al combate. La mandíbula y el pómulo mostraron una hinchazón que alteró por completo la apariencia del peleador británico.

Wallwork explicó después de la pelea que una ruptura de un vaso sanguíneo en la mandíbula provocó el aumento de volumen. Hasta ahora se desconoce si además de esto pudo haber sufrido alguna fractura de mandíbula, pómulo u otra lesión específica.

La decisión de detener la pelea no llegó tras una caída. El deportista completó los dos primeros asaltos pactados antes de que el médico ingresara al ring para evaluar su estado. Tras la revisión, el equipo sanitario consideró que exponerlo a más golpes podía representar un riesgo innecesario.

El resultado oficial quedó registrado como triunfo de Leigh Cohoon por nocaut técnico al cierre del segundo round. La detención médica no significa que Wallwork se rindiera, sino que el personal encargado de proteger a los peleadores impidió que recibiera más castigo en esas condiciones.

¿En qué consiste el BKFC?

El Bare Knuckle Fighting Championship es una organización especializada en combates de boxeo sin guantes. Sus peleadores pueden vendarse la muñeca, el pulgar y parte de la mano, pero no tienen permitido colocar cinta o gasa a menos de una pulgada de los nudillos.

Las peleas utilizan un ring circular de cuatro cuerdas conocido como “Squared Circle”. Los competidores comienzan cada round con los pies sobre unas líneas ubicadas en el centro del cuadrilátero, frente a frente y a corta distancia.

El reglamento permite únicamente golpes con el puño cerrado. Los atletas no pueden lanzar patadas, rodillazos ni codazos, tampoco pueden derribar al rival mediante técnicas de lucha. En el clinch, el árbitro separa a los peleadores después de tres segundos sin acción, aunque cada competidor puede intentar golpear para salir de esa posición.

Cada combate tiene cinco rounds de dos minutos. Si un peleador cae, dispone de 10 segundos para ponerse de pie. Además, nadie puede golpear a un rival derribado.

¿Qué diferencia al BKFC del boxeo y la UFC?

La diferencia más clara frente al boxeo convencional está en la ausencia de guantes. En el boxeo tradicional, los atletas utilizan guantes acolchados que protegen los nudillos y modifican la forma en que absorben y distribuyen los impactos. En BKFC, la mano queda mucho más expuesta y cada golpe puede producir cortes, inflamación y lesiones en los dedos.

El boxeo también maneja rounds de tres minutos en la mayoría de sus combates profesionales, mientras que BKFC utiliza asaltos de dos minutos. La salida desde el centro del ring obliga a los protagonistas a comenzar cada episodio con una distancia reducida y favorece una acción rápida desde el primer segundo.

La comparación con la UFC exige otra diferencia. La UFC reúne disciplinas de artes marciales mixtas y permite patadas, rodillazos, codazos, derribos, control en el suelo y sumisiones, según la posición de los peleadores. El BKFC limita el combate a los puños, aunque acepta acciones breves dentro del clinch.

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