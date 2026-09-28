Sorprenden a Carlos Alcaraz con una propuesta de matrimonio en medio de la Laver Cup

Alcaráz recibió una inesperada propuesta que provocó las risas del público de la Laver Cup en la O2 Arena de Londres

La propuesta de matrimonio sorprendió a Alcaraz | HENRY NICHOLLS / AFP

Carlos Alcaraz vivió una escena poco habitual durante su participación en la Laver Cup 2026. Tras vencer al estadounidense Taylor Fritz en un partido de máxima exigencia, el español atendía la entrevista en la pista cuando una fanática lanzó una propuesta inesperada desde las gradas.

“¡Cásate con mi hermana, Carlos!”, gritó la aficionada desde su asiento en la O2 Arena de Londres. El pedido rompió por unos segundos el tono habitual de la conversación y provocó risas entre el público.

— Espectador: "Cásate con mi hermana, Carlos".



— Carlos Alcaraz: "Todavía soy demasiado joven".



☠️💀 pic.twitter.com/0KYE8UN3Zi — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 26, 2026

Alcaraz miró hacia la grada, reaccionó con sorpresa y respondió sin perder el sentido del humor. “Todavía soy demasiado joven”, dijo el tenista español antes de retomar la entrevista posterior a su victoria.

MÁS INFORMACIÓN: Europa recupera la Laver Cup y levanta su sexto título en Londres

¿Cómo fue la victoria de Carlos Alcaraz ante Taylor Fritz?

Carlos Alcaraz derrotó a Taylor Fritz por 6-3, 4-6 y 13-11 en el superdesempate de la Laver Cup. El partido tuvo cambios de ritmo y llegó a una definición de alta tensión, con el español obligado a levantar dos puntos de partido para mantener con vida al equipo europeo.

El murciano dominó el primer set con autoridad, aunque Fritz reaccionó en el segundo parcial y llevó el encuentro al superdesempate. El estadounidense tuvo opciones para cerrar el duelo, pero Alcaraz resistió en los momentos decisivos y encontró respuestas bajo presión.

La victoria ante Fritz tuvo un peso importante para Europa, que necesitaba sumar en una jornada que podía cambiar el rumbo de la eliminatoria. Alcaraz respondió con un triunfo que confirmó su capacidad para competir en partidos cerrados, incluso después de varios meses de actividad limitada.

La propuesta desde la grada quedó como una de las anécdotas de la jornada. Sin embargo, también sirvió para mostrar el ambiente especial que suele rodear a la Laver Cup, un evento con un formato distinto dentro del calendario ATP y una cercanía mayor entre jugadores, público y figuras históricas del tenis.

MÁS INFORMACIÓN: Carlos Alcaraz supera su primera gran prueba y avanza a cuartos del US Open sin rastro de la lesión

¿Cómo ha sido el 2026 de Carlos Alcaraz y qué lesión sufrió?

La temporada 2026 de Carlos Alcaraz comenzó con un título importante en el Australian Open. El español conquistó el torneo de Melbourne y sumó otro Grand Slam a su palmarés, pero su calendario cambió de forma abrupta después de una lesión en la muñeca derecha que sufrió en abril. La dolencia lo dejó fuera de las canchas durante más de cuatro meses. Alcaraz no pudo participar en Roland Garros ni en Wimbledon, dos torneos centrales de la temporada que suelen definir buena parte de la pelea por los grandes títulos y por la clasificación mundial.

Su regreso llegó en el US Open, donde defendía el campeonato. La falta de ritmo competitivo era una de las principales incógnitas, aunque el español resolvió sus primeros partidos con autoridad. Venció a Roman Safiullin, Jaime Faria, Wu Yibing y Tommy Paul para instalarse entre los ocho mejores del torneo.

En los cuartos de final, Alcaraz enfrentó a Ben Shelton en un duelo que se extendió durante cuatro horas y 28 minutos. Shelton ganó por 6-7 (5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 (7) en un encuentro que terminó a las 3:33 de la madrugada, el horario de cierre más tardío en la historia del US Open.

Alcaraz alcanzó los cuartos de final en su primer Grand Slam después de la lesión, un resultado que dejó señales positivas sobre su recuperación. Aun así, su calendario del cierre de año exige cautela, ya que el español necesita recuperar continuidad sin sobrecargar la muñeca.

Este episodio volvió a reflejar la cercanía de Carlos Alcaraz con el público, una relación que mantiene incluso en los momentos de mayor tensión dentro de la pista. En el plano deportivo, su victoria ante Taylor Fritz y su recorrido hasta los cuartos de final del US Open confirman que dejó atrás la lesión de muñeca y se encuentra con un nivel competitivo alto, capaz de sostener partidos exigentes y volver a pelear en los grandes escenarios.

Te puede interesar: