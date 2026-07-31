Luis Arráez, entre los mejores bateadores de las Grandes Ligas, aparece como el nombre caliente de la fecha límite de cambios

El venezolano pelea el título de bateo con .328, pero un cambio a la Liga Americana podría dejarlo fuera de la carrera por el galardón.

Arráez podría cambiar de equipo | SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES VIA AFP

El nombre de Luis Arráez sigue siendo la comidilla del mercado de cambios porque su bate es simplemente imposible de ignorar en este momento de la temporada.

Un bate que no perdona ni un turno

Arráez se ha ganado fama de ser una pesadilla para los lanzadores porque prácticamente nunca sale ponchado y logra mantener la bola en juego con una consistencia que pocos jugadores en las Grandes Ligas pueden igualar.

Esa capacidad para seguir circulando por las bases es justamente lo que lo convierte en una pieza tan atractiva para cualquier equipo que ande buscando refuerzos rumbo a los playoffs. La prueba más contundente de su nivel está en los números que carga en este momento, ya que pelea de frente por el título de bateo con un promedio de .328, cifra que lo ubica entre los mejores toleteros de toda la Liga Nacional.

El panorama de San Francisco complica todo. El equipo marcha con récord de 47-62 y arrastra 22 juegos de diferencia respecto al líder de su división, una brecha que prácticamente sella su suerte de cara a la postemporada.

Con los Giants virtualmente eliminados de la carrera por un boleto de playoffs, todo apunta a que la directiva optará por vender piezas valiosas antes de que se cierre el mercado, y Arráez encabeza esa lista por ser de los nombres más codiciados en todo el circuito. La fecha límite de cambios llega el lunes 3 de agosto a las 6:00 p.m. hora del Este, así que el reloj corre más rápido de lo que muchos aficionados venezolanos quisieran.

El título de bateo que podría escaparse

Aquí viene la parte que realmente pone en tensión a los seguidores del venezolano. Un cambio de equipo antes del deadline podría costarle a Arráez la posibilidad de coronarse campeón de bateo este año, sobre todo si su nuevo destino está en la Liga Americana. La razón tiene que ver con una regla poco conocida fuera de los círculos más especializados del béisbol, ya que para calificar al título de bateo de una liga un jugador necesita acumular 502 apariciones al plato dentro de esa misma liga durante la temporada regular.

Si Arráez es traspasado a un equipo de la Liga Americana, sus turnos con los Giants no contarían para ese conteo en su nueva casa, y por lo tanto no llegaría a las 502 apariciones exigidas para pelear por el galardón. Ese detalle convierte cada rumor de cambio en un asunto de doble filo para ‘La Regadera’, porque mientras más se acerca su salida de San Francisco, más real se vuelve el riesgo de quedarse a las puertas de un cuarto título de bateo en su carrera.

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