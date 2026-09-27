Los Yankees aprendieron a jugar sin su capitán

A pesar de las lesiones recurrentes de Aaron Judge, los Yankees han logrado asegurar su lugar en la postemporada y se preparan para enfrentar a Boston en la Serie de Comodines que comenzará el próximo 29 de septiembre.

Aaron Judge | Dustin Satloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

La historia de los Yankees en 2026 no comenzó en septiembre, cuando aseguraron su boleto a los playoffs. Comenzó mucho antes, cuando tuvieron que aprender a jugar sin Aaron Judge. El capitán pasó más de tres meses en la lista de lesionados por una fractura por estrés en la primera costilla derecha. Regresó el 8 de septiembre, después de exactamente 100 días fuera, y parecía que Nueva York finalmente podía afrontar el cierre de temporada con su principal figura disponible. Duró poco.

El 19 de septiembre, Judge volvió a la lista de lesionados, esta vez por una distensión en la pantorrilla derecha. El manager Aaron Boone describió posteriormente la lesión como de grado moderado. Los Yankees comenzaron a prepararse para la posibilidad de disputar la Serie de Comodines sin su capitán.

Judge, sin embargo, no ha cerrado la puerta a octubre. El jugador mantiene la intención de estar disponible para el Juego 1 de la Serie de Comodines, que comenzará el martes 29 de septiembre en Yankee Stadium. Boone, por su parte, ha señalado que el equipo se prepara para iniciar la postemporada sin él, aunque tampoco ha descartado por completo su regreso.

Una temporada construida en la ausencia

Cuando Judge se perdió tres meses, Nueva York no tuvo la posibilidad de simplemente esperar. La organización tuvo que encontrar otras respuestas. Spencer Jones ganó protagonismo y George Lombard Jr., un novato de 21 años, terminó convirtiéndose en una de las historias del cierre de temporada.

Lombard fue llamado a las Grandes Ligas el 4 de agosto y rápidamente comenzó a aportar. El prospecto número uno de la organización conectó un cuadrangular en su debut y posteriormente siguió ganando espacio dentro del equipo.

El 23 de septiembre conectó su sexto cuadrangular de la temporada ante Tampa Bay y el 25 volvió a aparecer en un momento decisivo, con un cuadrangular que puso a los Yankees arriba en la octava entrada. Nueva York terminó remontando para vencer 6-4 a los Rays.

No significa que los Yankees hayan reemplazado a Judge. No hay una sustitución individual para un jugador de sus características. Significa algo distinto: el equipo desarrolló una manera de competir en la que la ausencia de Judge dejó de ser una explicación suficiente para cada resultado.

Nueva York tuvo que mantenerse a flote sin su capitán mientras enfrentaba otras lesiones importantes y atravesó una racha de 4-14 entre finales de junio y principios de julio. Aun así, consiguió mantenerse dentro de la carrera por la postemporada.

El 14 de septiembre llegó la confirmación. Los Yankees aseguraron su presencia en octubre por tercera temporada consecutiva. Judge estaba en el terreno y había conectado un cuadrangular el día anterior ante Minnesota. Parecía el regreso perfecto. Cinco días después, volvió a la lista de lesionados.

El equipo encontró otras respuestas

La ausencia de Judge no explica por sí sola el camino de Nueva York hacia octubre. Tampoco lo hace un solo jugador. El pitcheo terminó siendo una de las principales razones de la estabilidad del equipo. Según estadísticas de la liga, desde el 28 de julio, los abridores de los Yankees habían permitido dos carreras limpias o menos en 40 de 51 aperturas y habían registrado una efectividad de 2.50 en ese periodo.

La ofensiva también encontró producción en otros lugares. Ben Rice llegó a 41 cuadrangulares el 23 de septiembre y empató entonces el liderato de jonrones de la Liga Americana. Los dos cuadrangulares llegaron en la victoria 9-2 sobre Tampa Bay.

Jugadores como Spencer Jones y George Lombard Jr. también asumieron una mayor responsabilidad durante una temporada en la que los Yankees tuvieron que redistribuir buena parte de la producción que esperaban de Judge.

Eso ayuda a entender por qué el regreso de Judge no es simplemente la solución a todos los problemas de Nueva York. El equipo ya desarrolló otras formas de ganar. Ahora tiene que demostrar que esas respuestas pueden funcionar en octubre.

El capitán puede volver, pero el equipo ya cambió

La pregunta ya no es solamente cuándo regresará Judge. También es qué Yankees encontrará cuando vuelva. El equipo que comenzó la temporada tenía una estructura. La novena que atravesó buena parte del calendario sin su capitán tuvo que desarrollar otra. Y ese proceso también explica por qué la clasificación no puede reducirse a la ausencia del jugador más reconocido de la plantilla.

El admirado Judge disputó 66 partidos antes de su segunda lesión y, aun así, Nueva York aseguró el cuarto puesto de la Liga Americana. Los Yankees serán el primer comodín y tendrán ventaja de local durante toda la Serie de Comodines.

Boston aseguró el quinto puesto de la Liga Americana el 25 de septiembre, por lo que será el rival de Nueva York en una serie al mejor de tres partidos que comenzará el martes 29 de septiembre en Yankee Stadium. En una serie corta, la ausencia de Judge adquiere otra dimensión.

Durante seis meses, los Yankees pudieron repartir ese vacío entre cientos de turnos, entradas y partidos. En octubre ya no existe ese margen. Pero tampoco existe la misma versión de los Yankees que perdió a Judge en primavera. Ahora tienen un equipo que sabe cómo jugar sin él.

Te puede interesar