Guatemala vs. El Salvador: una rivalidad que vuelve a ponerse en juego

Guatemala y El Salvador se enfrentan este lunes en la Nations League de Concacaf. Los dos llegan con un goleador como protagonista: Óscar Santis marcó dos veces ante Jamaica y Harold Osorio volvió a aparecer en el marcador para La Selecta.

Luis Fernando Tena entrenando a Guatemala | @fedefut_oficial

Hay partidos que necesitan una gran competencia para explicar por qué importan. Guatemala contra El Salvador no es uno de ellos.

La rivalidad tiene décadas de historia y ha pasado por eliminatorias mundialistas, torneos de Concacaf, amistosos y escenarios en Estados Unidos. Pero el capítulo que comienza este lunes tiene una particularidad: los dos equipos llegan después de una primera jornada que dejó sensaciones muy diferentes y con dos futbolistas que ya conocen lo que significa decidir este enfrentamiento.

Óscar Santis y Harold Osorio son los nombres.

Santis y Osorio ya conocen esta historia

Santis llega después de marcar los dos goles de Guatemala en Kingston. El delantero abrió el marcador al minuto 2 contra Jamaica y volvió a empatar el partido al 67′. Guatemala terminó perdiendo 3-2 cuando Renaldo Cephas marcó en el tiempo agregado, pero Santis se convirtió en el principal protagonista ofensivo de la Bicolor.

Osorio también llega después de marcar en la primera jornada. El salvadoreño anotó el tercer gol de la victoria 3-1 sobre Martinica, después del doblete de Brayan Gil. El resultado colocó a El Salvador con tres puntos antes de visitar Guatemala.

Pero entre ambos existe una historia más reciente. El 4 de septiembre de 2025, Osorio marcó el único gol en la victoria 1-0 de El Salvador sobre Guatemala en el Estadio Cementos Progreso. Fue al minuto 79, después de un centro de Nathan Ordaz. El arquero salvadoreño Mario González terminó con cinco atajadas.

Un mes después, Santis tuvo la respuesta. El 14 de octubre, Guatemala ganó 1-0 en el Estadio Cuscatlán. Santis marcó a los 46 minutos, apenas comenzado el segundo tiempo, después de recibir un pase de Antonio López. Nicholas Hagen sostuvo la ventaja con una actuación importante bajo los tres postes.

Los dos últimos enfrentamientos oficiales entre las selecciones terminaron, por tanto, con el mismo marcador y una victoria para cada lado. Ahora vuelven a encontrarse.

El Salvador tiene tres puntos; Guatemala, una oportunidad inmediata

La primera jornada de la Liga A dejó a El Salvador con una ventaja que Guatemala necesita corregir rápidamente. La Selecta venció 3-1 a Martinica. Brayan Gil marcó dos veces y Osorio completó el marcador.

Guatemala perdió 3-2 ante Jamaica, a pesar de haberse adelantado dos veces con los goles de Santis. El gol de la victoria jamaicana llegó en el 90+4. Eso coloca al partido del lunes en un punto interesante del Grupo B.

La Liga A utiliza un formato de cuatro partidos por selección en esta fase. Guatemala y El Salvador comparten grupo con Honduras, Jamaica, Surinam y Martinica. Los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, donde ya esperan México, Estados Unidos, Canadá y Panamá.

Además, la Nations League 2026-27 funciona como clasificatorio para la Copa Oro 2027. No hace falta agregarle otra historia al partido: la clasificación ya ofrece suficiente contexto.

¿Cuándo y dónde ver el Guatemala vs. El Salvador en Estados Unidos?

Guatemala vs. El Salvador

Liga de Naciones Concacaf 2026-27 — Liga A, Grupo B

Lunes 28 de septiembre

10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala

Dónde ver en Estados Unidos: FOX Sports, que tiene los derechos en inglés de la Concacaf Nations League en Estados Unidos hasta 2029.

Una rivalidad que también conoce Estados Unidos

Para los aficionados centroamericanos que siguen a sus selecciones desde Estados Unidos, esta rivalidad tampoco es una novedad lejana.

Guatemala y El Salvador han jugado partidos importantes en territorio estadounidense durante las últimas décadas. El primer enfrentamiento entre ambos en Estados Unidos se produjo en 1983, en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, durante la Copa de Naciones. Más recientemente, se enfrentaron en Carson, California, en julio de 2024.

Pero esta vez el escenario será distinto. El Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol, recibirá el partido en Ciudad de Guatemala. Concacaf fijó el inicio para las 10:00 p.m. ET, 9:00 p.m. CT y 7:00 p.m. PT.

El vínculo con el fútbol estadounidense

Hay además varios protagonistas que conectan directamente este partido con el fútbol de Estados Unidos.

Nicholas Hagen, arquero de Guatemala, pertenece al Columbus Crew. El guardameta ha sido protagonista de la campaña del club en la US Open Cup y disputó los cuatro partidos que llevaron al Crew hasta la final.

Olger Escobar ofrece otra conexión. El jugador guatemalteco nació en Massachusetts y pasó por la estructura del New England Revolution antes de continuar su carrera profesional.

No son detalles que definan la rivalidad, pero sí ayudan a explicar por qué el partido puede resultar familiar para los aficionados que siguen a sus selecciones desde Estados Unidos.

Tena contra ‘Bolillo’

En el banco también hay dos técnicos con experiencia en el fútbol de la región.

Luis Fernando Tena, el estratega mexicano campeón olímpico en Londres 2012, continúa dirigiendo a Guatemala. Su equipo acaba de mostrar capacidad para marcar fuera de casa, pero también dejó escapar dos veces la ventaja ante Jamaica en una dolorosa derrota por 3-2 en Kingston en el debut de la Liga de Naciones.

Por otro lado, el experimentado técnico colombiano Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez —uno de los pocos entrenadores en la historia que ha clasificado a tres selecciones distintas a un Mundial— dirige a El Salvador tras asumir el cargo a principios de 2025. El ‘Bolillo’ acaba de comenzar la Nations League con una victoria por 3-1 ante Martinica en el Estadio Jorge “Mágico” González, sumando sus primeros tres puntos.

Y en medio están Santis y Osorio, dos jugadores que ya saben lo que significa aparecer cuando estas dos selecciones se encuentran.

Una rivalidad que vuelve a empezar

La historia entre Guatemala y El Salvador no necesita una clasificación mundialista para ser relevante. Tiene décadas de enfrentamientos, partidos cerrados y escenarios compartidos.

Los dos últimos duelos oficiales terminaron 1-0: primero ganó El Salvador en Guatemala con un gol de Osorio; después Guatemala respondió en San Salvador con Santis.

Ahora Santis llega después de marcar dos veces. Osorio llega después de volver a marcar.

El Salvador tiene tres puntos. Guatemala todavía busca los primeros.

El lunes, en Ciudad de Guatemala, la rivalidad tendrá otro capítulo y, esta vez, la Nations League pondrá algo concreto sobre la mesa: puntos que pueden pesar mucho en un grupo de solamente cuatro partidos por selección.

Te puede interesar