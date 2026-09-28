México vs. Perú: ¿por qué el Tri vuelve a jugar en el corazón de Nueva Jersey?

Esta localidad se ha convertido en una plaza estratégica para el conjunto tricolor por su afición mexicana, presencia peruana y conexión con Nueva York

México llegó a Nueva Jersey para el partido / Jamie Sabau / Getty Images via AFP

La Selección Mexicana vuelve a Nueva Jersey para enfrentar a Perú, y la elección de la sede parece estar lejos de ser una simple casualidad. El partido del martes 29 de septiembre forma parte del MexTour 2026 y lleva al Tri a una zona donde confluyen una enorme comunidad mexicana, una importante población peruana y uno de los mercados deportivos más relevantes de Estados Unidos.

La región de Nueva York y Nueva Jersey es una de las sedes históricas de México en este país. El MexTour ha convertido estos encuentros en una plataforma comercial y de conexión con los aficionados, mientras que East Rutherford, también en Nueva Jersey, recibió al Tri en 13 ocasiones antes de este nuevo capítulo en Harrison.

El factor demográfico también pesa. Nueva Jersey es uno de los principales puntos de concentración de población de origen peruano en Estados Unidos, mientras que el área de Harrison tiene una marcada presencia latina. El escenario permite que México y Perú encuentren una afición potencialmente cercana a ambas selecciones.

Hay otro detalle que ayuda a entender la elección: Harrison está a pocos minutos de Manhattan. El Sports Illustrated Stadium tiene capacidad para 25,000 espectadores, un tamaño considerablemente menor que el del MetLife Stadium, pero adecuado para un amistoso, en el que una sede más compacta puede generar una atmósfera más cercana para los aficionados.

Cuándo y cómo ver el México vs Perú en EE.UU.

Fecha: martes 29 de septiembre de 2026

Hora: 9:00 p.m. ET / 8 p.m. CT / 6 p.m. PT

Estadio: Sports Illustrated Stadium – Harrison, Nueva Jersey

Transporte recomendado: PATH, estación Harrison, cuya tarifa es de 2.75 dólares

Cómo llegar: desde World Trade Center: PATH con dirección a Newark y descenso en Harrison / desde 33 St: PATH hacia Journal Square y conexión hacia Newark

Boletos: todavía hay disponibilidad en los canales oficiales y plataformas de venta señaladas en la información de referencia. Sus precios van de los 159 a los 386 dólares.

Transmisión: Univision, TUDN y ViX

Del empate con Colombia al duelo con Perú

El Tri viene de empatar 1-1 ante Colombia en Baltimore. México logró el empate con una anotación de Gilberto Mora y terminó repartiendo puntos en el debut de este nuevo tramo de preparación.

El partido también dejó aspectos por corregir: México tuvo oportunidades para ampliar la ventaja y llegó a estrellar tres remates en los postes. Ahora, ante Perú, el equipo tendrá otra oportunidad para seguir probando piezas.

El duelo ante Perú forma parte de una ventana internacional que marca el inicio de una nueva etapa deportiva y del camino de preparación hacia el ciclo mundialista de 2030. Después de Baltimore, el Tri se presenta en Harrison y posteriormente, tiene previsto medirse con Estados Unidos en Phoenix.

La elección de Harrison resume buena parte de la estrategia del MexTour: acercar a México a sus seguidores sin necesidad de recurrir siempre a los estadios gigantescos. Nueva Jersey ofrece proximidad con Nueva York, una comunidad mexicana consolidada, presencia peruana y un recinto específicamente diseñado para futbol.

Para muchos aficionados del área metropolitana de Nueva York, además, llegar al encuentro es relativamente sencillo gracias a la conexión ferroviaria con la estación Harrison.

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