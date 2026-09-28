Team USA: los jugadores de Estados Unidos que pueden cambiar el partido ante Chile

Sin Pulisic ni McKennie, el USMNT abre espacio para una nueva generación que ya mostró argumentos ante Perú

Estados Unidos enfrentará a Perú | R. Storry | Getty Images vía AFP

El Team USA enfrenta a Chile este martes 29 de septiembre en St. Louis, en su segundo partido de esta maratónica fecha FIFA de septiembre y octubre en la etapa del técnico argentino Mauricio Pochettino rumbo al Mundial 2030.

Después del triunfo de Estados Unidos por 4-1 sobre Perú en el arranque de esta serie de partidos, el USMNT vuelve a poner a prueba una convocatoria renovada con jugadores que militan en la MLS, esta vez ante una selección chilena que llega con bajas y desgaste físico.

El encuentro entre Estados Unidos y Perú comenzará a las 7:00 p. m. CT en el Energizer Park.

La ausencia de Christian Pulisic por sus diferencias con Pochettino, Folarin Balogun, Weston McKennie y Ricardo Pepi de última hora por lesión cambia el escenario, pero también permite observar qué futbolistas pueden asumir responsabilidades en un equipo que pretende ampliar su repertorio.

El hombre que puede marcar el ritmo en Estados Unidos

Si hay una pieza alrededor de la cual puede organizarse el partido, esa es Tyler Adams. El mediocampista disputó 87 minutos ante Perú y fue importante para sostener la presión estadounidense, cerrar espacios y darle equilibrio a un mediocampo con futbolistas de perfil mucho más ofensivo.

Su función puede ser todavía más relevante ante Chile. Marcelino Núñez, Vicente Pizarro y César Pérez forman un centro del campo que busca asociarse por dentro antes de encontrar espacios para avanzar. Adams tendrá que leer esos movimientos, impedir que los volantes reciban cómodos y, al mismo tiempo, evitar que el partido se convierta en una sucesión de interrupciones.

El desafío no será únicamente futbolístico. Con un rival que puede apostar por el contacto y las faltas tácticas, la capacidad de Adams para mantener la calma también puede ayudar al Team USA a conservar su estructura.

MÁS INFORMACIÓN: ¿El nuevo Team USA puede competir ante Perú y México sin sus figuras?

Estados Unidos podría buscar las bandas

La ausencia de Gabriel Suazo y Lucas Cepeda dejó a Chile con un problema particular por su sector izquierdo. Ambos están suspendidos, por lo que la selección estadounidense puede intentar cargar el juego por esa zona.

Ahí aparece Justin Ellis, quien ya necesitó apenas cuatro minutos para marcar frente a Perú. Su velocidad y capacidad para atacar los espacios pueden resultar especialmente útiles contra una defensa que tendrá que reorganizarse.

La conexión con Alex Freeman puede darle otra dimensión al ataque. El lateral puede proyectarse y generar situaciones de dos contra uno, mientras Antonee Robinson ofrece profundidad por el costado contrario con su potencia y sus centros rasos.

¿Quién puede romper líneas?

Con las bandas abiertas, Malik Tillman aparece como una pieza importante para encontrar el camino por dentro. Ante Perú marcó de penal y mostró capacidad para recibir entre líneas, proteger la pelota y avanzar hacia zonas peligrosas.

El escenario puede favorecerlo si Chile se repliega en 4-1-4-1. El espacio entre el mediocentro y los centrales puede convertirse en una zona de recepción para Tillman, capaz de filtrar pases o probar desde media distancia.

Y todavía queda una carta para el segundo tiempo: Julian Hall. El joven atacante marcó ante Perú después de ingresar desde el banco y su velocidad puede ser especialmente valiosa si la defensa chilena pierde frescura. Sebastian Berhalter también demostró impacto inmediato, con un gol y una asistencia.

El partido ante Chile, entonces, ofrece una oportunidad para medir algo más que el marcador: quiénes pueden transformar esta etapa de renovación del Team USA en una competencia real por minutos y responsabilidades.

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