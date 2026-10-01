¿Qué necesita El Salvador ante Jamaica para que continúe el Bolillo Gómez?

El técnico colombiano puso una condición para seguir al frente de la Selecta: evitar el descenso a la Liga B tras los partidos ante Jamaica y Martinica

Gómez busca recomponer camino con la Selecta / Marvin Recinos / AFP

El futuro de Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez al frente de El Salvador no se define exclusivamente en el partido contra Jamaica. El técnico colombiano puso una condición clara para continuar: La Selecta debe mantenerse en la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf, después de completar sus dos encuentros restantes, justo ante los jamaicanos y Martinica.

El primer examen será este viernes 2 de octubre en el estadio Cuscatlán. El Salvador llega quinto del Grupo B con tres puntos y una diferencia de goles de -4, mientras Jamaica ocupa el cuarto puesto con los mismos puntos, pero con diferencia de goles de 0. Después del duelo en San Salvador, la Selecta visitará a Martinica el lunes 5 de octubre.

Una victoria cambia el escenario

Para El Salvador, vencer a Jamaica sería el resultado que más aliviaría la presión. Llegaría a seis puntos, superaría a los Reggae Boyz y saldría provisionalmente de la zona de descenso, además de recuperar margen antes de enfrentar a Martinica.

Pero perder o empatar con Jamaica no implica automáticamente la salida del ‘Bolillo’. La condición acordada contempla los dos partidos de esta fecha FIFA. La permanencia del entrenador dependerá de que su equipo termine entre los cuatro primeros del grupo y conserve su lugar en la Liga A.

La tabla coloca a El Salvador en una situación particularmente delicada. Surinam lidera con seis puntos, mientras Guatemala, Honduras y Jamaica tienen tres. Martinica marcha última sin unidades. Los dos últimos lugares del grupo descienden a la Liga B, por lo que el conjunto salvadoreño necesita remontar posiciones en las jornadas restantes.

El Salvador vs. Jamaica: dónde y cuándo verlo en EE.UU.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

viernes 2 de octubre de 2026 Estadio: Cuscatlán, San Salvador

Cuscatlán, San Salvador Hora: 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT

10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT Transmisión en EE.UU.: FS2

FS2 Streaming: FOX One

¿Cuántos puntos necesita El Salvador?

No hay una cifra que garantice por sí sola la permanencia antes de conocer los demás resultados. Ganar los dos partidos llevaría a El Salvador a nueve puntos y dejaría muy encaminada su continuidad, mientras que sumar cuatro unidades, por ejemplo, victoria ante Jamaica y empate frente a Martinica, reduciría considerablemente su dependencia de otros marcadores.

En cambio, con seis puntos finales, tendría que esperar la combinación de resultados y los desempates. Un empate ante Jamaica también mantendría abierta la pelea, pero dejaría a la Selecta con menos margen para el partido ante Martinica.

El antecedente más reciente añade presión. El Salvador viene de sufrir una goleada 6-0 ante Guatemala, resultado que dejó su diferencia de goles en -4. Por eso, además de sumar, la magnitud de los marcadores puede terminar siendo importante si varios equipos cierran la fase con la misma cantidad de puntos.

La condición para que siga el ‘Bolillo’

Yamil Bukele, presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), explicó que la continuidad de Gómez fue planteada para esta doble jornada, con la permanencia en la Liga A como punto de referencia. Si El Salvador evita el descenso, el colombiano continuará; si cae a la Liga B, Gómez dejará el cargo el martes siguiente, de acuerdo con la condición comunicada.

Así que la pregunta antes del partido contra Jamaica no es únicamente si el ‘Bolillo’ debe ganar. El objetivo concreto es acumular los puntos suficientes entre Jamaica y Martinica para terminar cuarto o mejor. El duelo del Cuscatlán puede acercar esa meta, pero la respuesta definitiva llegará después del segundo partido.

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