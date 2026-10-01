Henry Martín y la revancha de 1997: el Clásico que Oakland esperó 29 años

América y Chivas vuelven al Coliseum después de 29 años, con Henry Martín encendido y una afición mexicana lista para otro Clásico

Henry Martin busca revancha en Oakland | Y. Cortez | AFP

El Clásico Nacional América vs Chivas que se jugará en Oakland tendrá un ingrediente especial este domingo 4 de octubre: el regreso al Coliseum después de 29 años y la presencia de un Henry Martín que llega en uno de sus mejores momentos recientes.

El capitán azulcrema viene de marcar un triplete en el 4-2 del América frente a Necaxa, dentro de la jornada 10 de la Liga MX que paró actividades este fin de semana por la fecha FIFA.

Dicho triplete, es el primero que Henry Martín consigue en tres años, justo antes de reencontrarse con una ciudad donde el América todavía tiene pendiente aquella derrota 3-2 ante el Rebaño en 1997.

MÁS INFORMACIÓN: América y Cruz Azul jugarán en San Diego

Henry Martín llega con el recuerdo de 1997

La historia pesa, aunque hayan pasado casi tres décadas. El 10 de octubre de 1997, América y Chivas se enfrentaron en el antiguo Oakland Coliseum y el Guadalajara salió vencedor por 3-2.

Aquella noche quedó registrada como uno de los primeros capítulos importantes de la expansión del Clásico Nacional ante la afición mexicana en Estados Unidos.

Ahora el escenario vuelve a ser el mismo, pero el contexto cambió por completo. Este será el enfrentamiento número 29 entre ambos clubes en territorio estadounidense, una muestra de cómo el duelo dejó de ser una gira ocasional para convertirse en uno de los grandes espectáculos del fútbol mexicano fuera del país.

Y ahí aparece Henry Martín.

El delantero yucateco viene de una actuación que recuperó una imagen que hacía tiempo no se veía. Ante Necaxa marcó tres veces en el triunfo 4-2 del América y llegó a seis goles en el Apertura 2026. Fue su cuarto triplete con las Águilas y el primero desde enero de 2023.

MÁS INFORMACIÓN: América registra a sus tres últimos refuerzos

Un capitán que vuelve a ser decisivo

El momento goleador de Martín no se explica solamente por los números. Su función dentro del equipo de Guillermo Almada también ha evolucionado. Su capacidad para jugar de espaldas, bajar unos metros para atraer a los centrales y abrir espacios para jugadores como Brian Rodríguez y Alejandro Zendejas.

Esa movilidad puede ser especialmente importante ante una defensa de Chivas que llegará con ausencias. Raúl Rangel, Luis Romo y Diego Campillo fueron convocados por la Selección Mexicana en la primera lista de Rafael Márquez, mientras que Bryan González, Miguel Tapias, Miguel Gómez y José Castillo aparecen entre los jugadores afectados por problemas físicos.

Para Martín, entonces, Oakland representa algo más que una oportunidad para seguir marcando. Es la posibilidad de encabezar a un América que quiere escribir una historia distinta en el mismo escenario donde Chivas celebró hace 29 años.

Oakland prepara otro Clásico con sabor mexicano

La conexión con la afición será otro de los protagonistas. El Área de la Bahía concentra una importante comunidad de origen mexicano y el regreso del Clásico después de casi tres décadas generó una demanda considerable por las entradas.

La jornada comenzará mucho antes del partido con la llamada Fiesta Futbolera, que contempla música en vivo, gastronomía y actividades para los aficionados. El BART también ofrecerá acceso directo a la estación Coliseum, conectada mediante un puente peatonal con el inmueble.

Chivas llegará con la memoria de aquel 3-2. América, con un Henry Martín revitalizado, tendrá la oportunidad de cambiar el recuerdo.

Veintinueve años después, Oakland vuelve a recibir al Clásico. Esta vez, el capitán azulcrema llega dispuesto a poner su propia firma en la historia.

Te puede interesar