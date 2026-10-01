Clubes de Liga MX no se detienen: los amistosos que llegan a Estados Unidos

América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey y Toluca aprovechan la Fecha FIFA con partidos en California y Texas para mantener el ritmo

La afición de América y Chivas ya espera ambos duelos | Claro Sports

La fecha FIFA de octubre de 2026 detiene temporalmente las ligas del mundo, pero varios equipos de la Liga MX aprovecharán que la Liga MX paró unos días para jugar partidos amistosos en Estados Unidos para mantener el ritmo competitivo.

América, Chivas, Cruz Azul, Monterrey y Toluca tendrán actividad entre California y Texas, con encuentros en San Diego, Houston, Oakland y Carson.

La estrategia combina preparación deportiva con la oportunidad de acercarse a una afición mexicana que sigue a sus clubes desde territorio estadounidense.

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La actividad comienza este jueves 1 de octubre con el América vs. Cruz Azul en el Snapdragon Stadium de San Diego. De acuerdo con la información oficial, el inicio será a las 8:00 p.m. PT, 10:00 p.m. CT y 11:00 p.m. ET. En Estados Unidos podrá verse por TUDN, UniMás, tudn.com y la app de TUDN.

El sábado 3, Monterrey y Toluca se encontrarán en el Shell Energy Stadium de Houston que podrá verse en Estados Unidos en las plataformas de Fox Deportes y ViX, con inicio programado a las 6:30 p.m. CT , 7:30 p.m. ET y 4:30 p.m. PT.

El domingo será especialmente atractivo. América y Chivas llevarán el Clásico Nacional al Oakland Coliseum, donde el balón comenzará a rodar a las 5:30 p.m. PT, 7:30 p.m. CT y 8:30 p.m. ET. El encuentro agotó sus entradas en menos de una semana y podrá verse en vivo por ViX Premium y Layvtime.

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Ese mismo día, Cruz Azul cerrará su gira contra LA Galaxy en Carson. El club angelino confirma el arranque a las 5:30 p.m. PT, 7:30 p.m. CT y 8:30 p.m. ET. Apple TV (MLS Season Pass) y Fox Deportes tendrán la transmisión en vivo.

California y Texas reciben a los clubes de la Liga MX

Las ciudades elegidas tampoco son casualidad. La gira se concentra en mercados estadounidenses con fuertes vínculos con la comunidad mexicana.

San Diego ofrece la cercanía con la frontera y el flujo de aficionados procedentes de Baja California. Houston aporta una numerosa comunidad hispana, mientras Oakland recuperará un Clásico Nacional que no recibía desde 1997. Los Ángeles y Carson, por su parte, constituyen uno de los grandes mercados del fútbol entre la población latina de Estados Unidos.

América jugará dos veces en California, mientras Cruz Azul disputará sus compromisos ante las Águilas y LA Galaxy en cuestión de días.

Cómo la fecha FIFA mantiene activos a los equipos sin seleccionados

El objetivo deportivo resulta igual de importante. Una pausa prolongada puede afectar el ritmo de futbolistas que no fueron convocados por sus selecciones. Los amistosos permiten reproducir situaciones que un entrenamiento difícilmente ofrece: presión del rival, contacto físico, toma rápida de decisiones y competencia ante miles de aficionados.

También aparece una oportunidad para los jóvenes. Las ausencias de seleccionados abren minutos para futbolistas de categorías Sub-23 y Sub-19 que pueden ser evaluados frente a rivales de Primera División.

Pachuca eligió otra fórmula: permanecer en México y enfrentar a la Selección Mexicana Sub-23 en el Estadio Hidalgo. Así, mientras el Apertura 2026 hace una pausa, varios de sus protagonistas seguirán compitiendo.

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