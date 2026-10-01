Keyrol Figueroa, de héroe ante Jamaica a nueva esperanza hondureña

Honduras necesita mantener el impulso en la Nations League y el joven atacante llega con confianza tras estrenarse como goleador en Kingston

Keyrol Figueroa porta el número 9 con Honduras / Concacaf.com

Keyrol Figueroa ya sabe lo que significa aparecer cuando Honduras más lo necesita. El delantero de 20 años marcó en su primera titularidad con la Bicolor y su gol en Kingston le dio a la selección hondureña un triunfo histórico por 1-0 sobre Jamaica. Ahora, apenas unos días después, tendrá otra oportunidad de demostrar que puede convertirse en una pieza importante del ataque catracho.

El partido ante Martinica llega en un momento particular para Honduras. La derrota 3-2 frente a Surinam complicó el inicio de la Concacaf Nations League, pero el triunfo en Jamaica devolvió a la Bicolor a la pelea por los primeros lugares del grupo. Martinica, en cambio, llega sin puntos, después de perder sus dos primeros encuentros, por lo que jugará ante su público con la necesidad de reaccionar.

De Liverpool a héroe de Honduras

El gol de Figueroa en Jamaica fue producto de una jugada rápida. Deybi Flores filtró el balón hacia Jonathan Rubio y este encontró al joven atacante, quien definió con la zurda al minuto 14. Fue su primer tanto con la selección absoluta y también el primer triunfo oficial de Honduras en territorio jamaicano.

La escena resume el perfil que Figueroa ha construido desde sus primeros años. Nacido en Tegucigalpa el 31 de agosto de 2006 e hijo del histórico defensor Maynor Figueroa, desarrolló buena parte de su formación entre Estados Unidos e Inglaterra. En 2018 llegó a la academia del Liverpool, donde comenzó a destacar por su capacidad goleadora.

En la temporada 2025-26 tuvo una campaña especialmente productiva con el equipo sub-21 de los Reds, pues registró 12 goles en 15 apariciones de Premier League 2. Incluso, fue convocado por el primer equipo para un partido de Copa de la Liga ante Crystal Palace, aunque no llegó a debutar.

El siguiente paso apareció en septiembre de 2026, cuando Liverpool lo cedió al Port Vale para que comenzara a competir de manera sostenida en el futbol profesional. Su debut en League Two le abrió una nueva etapa, ya que ha podido enfrentar defensas adultas, jugar por puntos y se está acostumbrando a la exigencia semanal que existe lejos de las categorías juveniles.

Martinica vs. Honduras: horario y dónde verlo en EE.UU.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

viernes 2 de octubre de 2026 Estadio: Stade Pierre-Aliker, Fort-de-France, Martinica

Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: FS2

FS2 Streaming: FOX One y Fubo, según la suscripción contratada

¿Por qué Figueroa puede marcar diferencia ante Martinica?

Ante Martinica, el delantero puede ofrecerle a Honduras una característica que quedó expuesta en Kingston: presencia dentro del área y capacidad para aprovechar una oportunidad con pocos toques. Su gol ante Jamaica llegó temprano y convirtió una de las primeras aproximaciones claras en la ventaja que la Bicolor necesitaba para sostener el partido.

Además, llega con confianza. Su estreno goleador se produjo en apenas su primera titularidad con Honduras y eso puede ser especialmente relevante frente a Martinica, que ha recibido cinco goles en sus dos primeros partidos de esta edición y todavía busca su primer punto. La selección caribeña perdió 3-1 ante El Salvador y, posteriormente, cayó 2-1 contra Surinam, resultados que la colocan ante un escenario de presión en su regreso a casa.

Para Honduras, el reto será no confiarse por la diferencia en los resultados recientes. Martinica tendrá el respaldo de su público y necesita ganar para mantenerse con opciones, mientras que la Bicolor sabe que una segunda victoria consecutiva como visitante puede darle mayor margen en la pelea por avanzar a los cuartos de final.

Figueroa puede ser una de las piezas que cambien el partido si Honduras consigue llevar el balón cerca del área. Su movilidad, su búsqueda de espacios y su capacidad para definir de primera pueden convertirse en recursos importantes ante una defensa que tendrá que asumir mayores riesgos si el marcador no le favorece.

El desafío también será demostrar que lo ocurrido en Kingston no fue un episodio aislado. Después de su primer gol internacional, el delantero tendrá que responder a una expectativa nueva: la de un atacante joven que comienza a ser observado como una alternativa real para Honduras y que todavía tiene margen para crecer.

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