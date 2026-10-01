La rebelión del Caribe cambia el mapa del fútbol en Concacaf

Curazao, Haití y Surinam han puesto en jaque a Centroamérica en la Nations League y obligan a México y EE.UU. a mirar hacia las islas

Surinam está dando buenas cuentas para el Caribe | O. Sierra | AFP

En la actual fecha FIFA que detuvo a las principales ligas del mundo y que tiene en pausa a la Liga MX por algunos días después de la fecha 10, no solo se juegan duelos amistosos como los de la Selección Mexicana en el debut de Rafa Márquez, también se juegan torneos oficiales como la Concacaf Nations League 2026-27.

Esta Concacaf Nations League está dejando una señal difícil de ignorar: el Caribe ya no quiere ocupar el papel de rival incómodo, sino competir por el centro de la escena.

Curazao, Haití y Surinam arrancaron la Liga A con seis puntos, mientras selecciones históricas como Costa Rica y Nicaragua aparecen en problemas. El cambio tiene una explicación que va mucho más allá de una buena racha: cada vez más futbolistas caribeños se forman y compiten en Europa y en la MLS.

Del dominio centroamericano a la hegemonía del Caribe

Durante años, Costa Rica, Honduras y Guatemala fueron referencias habituales de Centroamérica. Hoy, el panorama es diferente. En las primeras jornadas de esta edición, los equipos de la UNCAF sufrieron seis derrotas en siete partidos frente a selecciones caribeñas.

El golpe más llamativo llegó en San Juan de Tibás. Costa Rica ganaba 3-0 a Curazao al descanso, pero el conjunto caribeño reaccionó con cuatro goles en apenas 21 minutos para completar una remontada de 4-3. Poco después, Haití derrotó 2-0 a los ticos en Kingston.

En este nuevo escenario: Curazao, Haití y República Dominicana lideran el Grupo A con seis puntos, mientras Costa Rica y Nicaragua permanecen sin unidades. En el Grupo B, Surinam también marchaba perfecto.

No es solamente una cuestión de resultados. El Caribe está jugando con otra velocidad.

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El secreto de la evolución: exportación de talento a Europa

La transformación tiene una raíz concreta: la diáspora. Varias federaciones caribeñas aprendieron a buscar jugadores nacidos o formados fuera de sus territorios, aprovechando vínculos familiares y culturales para construir selecciones con experiencia internacional.

Curazao es quizá el ejemplo más claro. Su estructura incorpora futbolistas formados en academias de Países Bajos y con experiencia en competiciones europeas. Armando Obispo, Shurandy Sambo, Jürgen Locadia, Kenji Gorré y Tahith Chong forman parte de esa generación que elevó el nivel competitivo del equipo.

Surinam siguió una ruta parecida después de modificar en 2019 sus reglas para facilitar la incorporación de profesionales nacidos en Países Bajos. Haití, por su parte, aprovecha su conexión histórica con Francia y cuenta con jugadores vinculados a ligas como la Premier League, Ligue 1 y MLS.

La MLS también funciona como puente. Jamaica y Trinidad y Tobago han utilizado su ecosistema para desarrollar futbolistas capaces de trasladar a la selección ritmos, intensidad y experiencia adquiridos en Estados Unidos.

¿Alarma para los gigantes? Lo que cambia en Concacaf

Para México, Estados Unidos y Canadá, el crecimiento caribeño modifica la preparación. Ya no basta con asumir que los cruces regionales serán partidos controlables por jerarquía o experiencia.

El reto es particularmente interesante para el proyecto de Rafael Márquez. México busca desarrollar un fútbol basado en posesión y circulación paciente, pero Curazao, Haití o Surinam pueden plantear bloques compactos y transiciones rápidas para atacar los espacios que quedan a la espalda de los laterales.

Estados Unidos tampoco tiene garantizado un camino sencillo. La velocidad y fortaleza física que tradicionalmente fueron argumentos importantes en Concacaf ahora aparecen también del otro lado, respaldadas por futbolistas acostumbrados al alto nivel europeo.

La gran historia de esta Nations League, por ahora, está en las islas. El Caribe está demostrando que el mapa competitivo de Concacaf puede cambiar cuando una generación encuentra formación, experiencia y oportunidades fuera de casa.

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