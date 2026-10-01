Guatemala se mide ante Surinam, un rival desafiante con sello holandés

La Bicolor visita a un equipo que ha cambiado su perfil competitivo gracias a futbolistas desarrollados en Europa y con experiencia internacional

Surinam no será una aduana sencilla para Guatemala / Concacaf.com

Guatemala tendrá este viernes 2 de octubre una prueba de alto calibre ante Surinam en la tercera jornada de la Liga de Naciones de Concacaf. La Bicolor, dirigida por Luis Fernando Tena, visitará el Dr. Ir. Franklin Essed Stadion con la obligación de competir ante un equipo que ha convertido su vínculo con Países Bajos en una de sus principales fortalezas.

Surinam llega como líder del Grupo B con seis puntos, producto de sus victorias sobre Honduras y Martinica. Guatemala suma tres unidades, por lo que un resultado positivo en Paramaribo puede modificar el panorama de una zona que todavía tiene mucho por definir.

Un rival construido en Países Bajos

La particularidad de Surinam está en la composición de su plantilla. Buena parte de sus futbolistas nació o se formó futbolísticamente en Países Bajos, una consecuencia de los vínculos históricos entre ambos países y de la posibilidad de convocar jugadores de ascendencia surinamesa desarrollados en Europa.

Ese proceso ha elevado el nivel competitivo de la selección. Su convocatoria incluye jugadores que militan en Países Bajos, Inglaterra, Turquía, Ucrania y Arabia Saudita, además de otros con experiencia en diferentes mercados europeos.

El guardameta Etienne Vaessen, titular del FC Groningen de la Eredivisie, representa bien ese perfil. Frente a él aparece una línea defensiva con jugadores como Radinio Balker, Myenty Abena y Shaquille Pinas, mientras que Liam van Gelderen también aporta experiencia en el fútbol neerlandés.

Velocidad y experiencia europea

El peligro no termina en la defensa. Gyrano Kerk, Justin Lonwijk y Richonell Margaret conforman algunas de las principales amenazas para Guatemala. Kerk aporta velocidad y movilidad en ataque, mientras que Lonwijk llega especialmente encendido: marcó en los dos primeros encuentros de Surinam en esta edición.

Guatemala también habrá que vigilar a Shiloh’t Zand y Kenneth Paal, dos futbolistas capaces de darle recorrido y profundidad al equipo dirigido por Henk Fraser. Es así como el conjunto surinamés cuenta con diferentes caminos para generar peligro, especialmente cuando consigue recuperar el balón y acelerar.

El llamado “sello holandés” se refleja precisamente en esa combinación de técnica, velocidad, formación táctica y experiencia adquirida en un fútbol de mayor ritmo competitivo. No significa que el partido esté definido de antemano, pero sí explica por qué Surinam presenta hoy una amenaza distinta a la que Guatemala pudo encontrar en otros ciclos.

Cómo ver el Surinam vs Guatemala de la Concacaf Nations League en EE.UU.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

viernes 2 de octubre de 2026 Estadio: Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo

Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo Hora: 10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT

10:00 p.m. ET / 9:00 p.m. CT / 7:00 p.m. PT Transmisión en EE.UU.: FS2 y FOX One

FS2 y FOX One Streaming: ViX

Una revancha con memoria reciente

Guatemala ya sabe lo complicado que puede resultar jugar en Paramaribo. En octubre de 2025, la Bicolor parecía encaminada a quedarse con la victoria gracias a un gol de Darwin Lom, pero Virgil Misidjan igualó en el minuto 93 para sellar un 1-1 que dejó un sabor amargo al conjunto centroamericano.

Ahora el contexto es diferente. Surinam llega invicto y en la cima del grupo, mientras Guatemala necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos que conducen a los cuartos de final. Además, ambos equipos volverán a encontrarse apenas tres días después, el lunes 5 de octubre, en el estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol.

Para Tena, una de las claves estará en evitar pérdidas que permitan a Surinam correr con espacios. Kerk y Margaret pueden aprovechar las transiciones, mientras que Lonwijk ha demostrado que también puede aparecer desde segunda línea para llegar al área. La Bicolor tendrá que controlar esas zonas sin renunciar a generar peligro.

El duelo también pondrá a prueba la capacidad de Guatemala para imponerse ante una selección que ha encontrado en el talento formado en Europa una vía para crecer. El desafío no pasa únicamente por frenar a una figura; será necesario controlar la velocidad del conjunto surinamés y, sobre todo, impedir que pueda jugar cómodamente después de recuperar el balón.

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