Los Charros de Jalisco propinan paliza a Acereros y dan muestra de su poder ofensivo

La novena tapatía conectó tres home runs en el Estadio Panamericano para dar el banderazo de salida de la temporada en Guadalajara

Charros de Jalisco inició la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol con una victoria de 9-0 sobre Acereros de Monclova en el Estadio Panamericano de Guadalajara. El equipo local marcó diferencia desde las primeras entradas y mantuvo el control del juego hasta el último inning.

La pizarra se abrió en la tercera entrada con un jonrón de Allen Córdoba, tras una revisión que confirmó la validez del batazo. Más tarde, Donny Sands amplió la ventaja con otro cuadrangular que llevó dos carreras al marcador.

En la cuarta entrada, Charros continuó sumando con una combinación de imparables y robos de base que derivaron en más anotaciones. El equipo encontró producción ofensiva en distintos momentos del juego para incrementar la ventaja.

El quinto inning fue clave para aumentar la diferencia, cuando Kyle Garlick conectó un jonrón que impulsó más carreras. Con ese batazo, la novena de Jalisco alcanzó una ventaja de ocho carreras en el encuentro.

Acereros intentó responder en distintos episodios con corredores en base, pero no logró concretar en el marcador. Los turnos al bate del conjunto visitante terminaron en outs forzados, elevados y ponches que frenaron cualquier intento de reacción.

En la séptima entrada, Charros añadió la carrera final para colocar el 9-0 definitivo. El marcador reflejó la diferencia en la producción ofensiva y el control del juego por parte del equipo local.

El encuentro concluyó sin anotaciones para Acereros, que no pudo romper el cero en toda la noche. Charros aseguró la victoria en el primer juego de la serie y comenzó la temporada con un resultado amplio en casa.

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