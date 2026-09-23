MLS: los latinos que llegan en gran momento a la recta final por los playoffs

La fecha FIFA cambia el panorama, pero figuras latinas como Messi, Espinoza, Fernández Mercau y Navarro llegan encendidas al tramo decisivo

Messi de las grandes ausencias en Inter Miami | M. Briggs | Getty Images vía AFP

La MLS que no se detuvo en este parón atípico de la fecha FIFA de octubre entra en una etapa decisiva con ocho jornadas por disputar y varios futbolistas latinos convertidos en piezas fundamentales para sus equipos rumbo a los playoffs en donde Nashville ya consiguió su boleto.

Lionel Messi lidera la liga con 20 goles y 13 asistencias, mientras que nombres como Nicolás Fernández Mercau, Rafael Navarro, Cristian Espinoza y Evander uno de los más destados de la MLS, también atraviesan un tramo destacado de la temporada. La gran incógnita ahora es cuánto podrán mantener ese nivel mientras la fecha FIFA de 16 días obliga a varios clubes a jugar sin algunas de sus principales figuras.

Los equipos en racha y el duelo FC Dallas vs. LAFC

Nashville SC llega como el primer clasificado matemáticamente a los playoffs después de vencer 3-0 a Chicago Fire. Cristian Espinoza es uno de los nombres importantes de su gran campaña: suma 10 asistencias y participa en la generación ofensiva de un equipo que también cuenta con la producción goleadora de Sam Surridge.

En el Oeste, St. Louis CITY SC también vive un momento positivo, mientras FC Dallas ocupa la segunda posición con 44 puntos. En contraste, LAFC acumula apenas una victoria en sus últimos nueve partidos y marcha sexto con 41 unidades.

Ahí aparece uno de los partidos más importantes de la jornada: FC Dallas vs. LAFC, este sábado 26 de septiembre en el Toyota Stadium. El conjunto texano necesita proteger su posición, mientras LAFC busca recuperar terreno antes de que se complique su pelea por la localía.

Patrickson Delgado representa una pieza latina relevante para Dallas. El ecuatoriano aporta equilibrio en el mediocampo y conecta la recuperación con los movimientos ofensivos, mientras Petar Musa llega como referencia de área con 18 goles.

Del lado angelino, Denis Bouanga suma 14 tantos, aunque el equipo necesita recuperar estabilidad colectiva. El duelo también tendrá un componente especial para los aficionados latinos de Texas, con un mediocampista ecuatoriano en una de las zonas donde puede comenzar a definirse el partido.

La Fecha FIFA puede cambiar la pelea por los playoffs

La ventana internacional de 16 días representa un problema adicional para varios clubes. La MLS mantiene actividad el 26 y 27 de septiembre, mientras las selecciones disputan sus compromisos internacionales. El resultado es una jornada en la que algunos contendientes tendrán que competir con planteles incompletos.

Inter Miami es el caso más evidente. Lionel Messi y Rodrigo De Paul están con Argentina, Germán Berterame con México, Telasco Segovia con Venezuela y Matías Galarza con Paraguay. El conjunto de Florida visita a Columbus Crew sin buena parte de su columna vertebral.

LA Galaxy también pierde a Hirving “Chucky” Lozano, justo después de una actuación de 90 minutos ante Minnesota United. Orlando City, por su parte, afrontará su partido contra Philadelphia Union sin Pedro Gallese ni Wilder Cartagena.

Para otros clubes, conservar a sus jugadores internacionales puede marcar una diferencia. Nashville mantiene a Espinoza y Dallas conserva a Patrickson Delgado, dos piezas latinas importantes en esta carrera.

Agenda MLS: horarios y dónde ver en Estados Unidos

La jornada del sábado 26 y domingo 27 podrá seguirse en Apple TV, plataforma que transmite todos los partidos de la temporada 2026 de MLS.

FC Dallas vs. LAFC: sábado 26, 8:30 p. m. ET / 5:30 p. m. PT — Apple TV.

sábado 26, 8:30 p. m. ET / 5:30 p. m. PT — Apple TV. LA Galaxy vs. Colorado Rapids: sábado 26, 10:30 p. m. ET / 7:30 p. m. PT — Apple TV.

sábado 26, 10:30 p. m. ET / 7:30 p. m. PT — Apple TV. Philadelphia Union vs. Orlando City: sábado 26, 7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT — Apple TV.

sábado 26, 7:30 p. m. ET / 4:30 p. m. PT — Apple TV. Nashville SC vs. Toronto FC: sábado 26, 8:30 p. m. ET / 5:30 p. m. PT — Apple TV.

sábado 26, 8:30 p. m. ET / 5:30 p. m. PT — Apple TV. Columbus Crew vs. Inter Miami: domingo 27, 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT — Apple TV.

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