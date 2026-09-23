Los mexicanos que dirán presente en los playoffs de MLB 2026: la legión azteca va por octubre

La carrera hacia octubre ya perfila a los mexicanos que podrían disputar los playoffs de MLB 2026 con aspiraciones de Serie Mundial.

Aranda estará presente en los playoffs con Tampa | IMAGE OF SPORT /NURPHOTO VIA AFP

La postemporada de MLB 2026 ya tiene buena parte de su escenario definido y la presencia mexicana volverá a tener peso en octubre. Con varios equipos clasificados y otros muy cerca de asegurar su boleto, la Legión Azteca apunta a contar con representantes en ambas ligas durante la fase decisiva del calendario.

Tampa Bay Rays, Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers, New York Yankees, Atlanta Braves y Boston Red Sox ya aseguraron su lugar. Houston Astros, Cleveland Guardians, Chicago White Sox, San Diego Padres, Philadelphia Phillies y Chicago Cubs aparecen en la fotografía actual de playoffs, aunque algunos todavía necesitan resolver su posición definitiva en el cuadro.

A falta de que termine la temporada regular, el mapa de octubre ya permite anticipar una presencia mexicana diversa. El número final dependerá de los rosters de 26 jugadores que cada club entregue antes de los playoffs y de los últimos boletos que siguen en disputa en ambas ligas.

¿Qué mexicanos jugarían los playoffs de MLB 2026?

La lista incluye a peloteros nacidos en México y representantes de la selección mexicana. Jarren Duran, por ejemplo, nació en California, aunque forma parte de México en competencias internacionales. La relación toma en cuenta el roster activo, el estatus reciente y las opciones reales para la postemporada.

Tampa Bay Rays

Jonathan Aranda , primera base. El tijuanense figura como pieza central del lineup de Tampa Bay. Suma 22 jonrones, 92 carreras impulsadas y un OPS de .798 en la temporada, cifras que lo colocan como una de las referencias ofensivas mexicanas del año.

, primera base. El tijuanense figura como pieza central del lineup de Tampa Bay. Suma 22 jonrones, 92 carreras impulsadas y un OPS de .798 en la temporada, cifras que lo colocan como una de las referencias ofensivas mexicanas del año. Manuel Rodríguez, relevista. El derecho se encuentra en rehabilitación por una molestia en la espalda baja. Ya volvió con el equipo, aunque Tampa Bay aún no lo activó. Su presencia en octubre dependerá de su recuperación y de la decisión del club.

Boston Red Sox

Jarren Duran , jardinero central. El mexicoamericano continúa como parte del roster activo de Boston y aparece en la alineación reciente del equipo. Su velocidad y alcance defensivo pueden tomar valor en una serie corta.

, jardinero central. El mexicoamericano continúa como parte del roster activo de Boston y aparece en la alineación reciente del equipo. Su velocidad y alcance defensivo pueden tomar valor en una serie corta. Patrick Sandoval, lanzador zurdo. El pitcher de ascendencia mexicana regresó de la recuperación por cirugía UCL en julio y forma parte de la plantilla de Boston. Su rol para octubre dependerá de la carga de trabajo que el club decida otorgarle en los últimos días de campaña.

Milwaukee Brewers

Joey Ortiz, infielder. El jugador de Garden Grove, California, representa a México y llega a octubre con producción constante. Tiene promedio de .267, nueve cuadrangulares, 46 impulsadas y nueve robos. Milwaukee lo contempla entre sus opciones en tercera base.

¿Cuántos mexicanos podrían estar en la postemporada 2026?

La cifra de representantes mexicanos en los playoffs de MLB 2026 todavía puede crecer durante los últimos días del calendario regular. Además de los jugadores que ya tienen a sus equipos en zona de clasificación, varios mexicanos pertenecen a clubes que mantienen una ruta sólida hacia octubre.

Houston Astros, Chicago White Sox, Cleveland Guardians, Texas Rangers, Philadelphia Phillies, Chicago Cubs y San Diego Padres forman parte de esa conversación. La lista final dependerá de los boletos que se definan en cada liga en la última semana y de los rosters de 26 peloteros que cada organización presente para las series de postemporada.

Isaac Paredes (Houston Astros)

Alejandro Osuna (Texas Rangers)

José Urquidy (Philadelphia Phillies)

Javier Assad (Chicago Cubs)

Jeremiah Estrada (San Diego Padres)

MÁS INFORMACIÓN: Las estrellas latinas que ya aseguraron su boleto a los playoffs de MLB 2026

¿Cuándo se juega la postemporada de MLB 2026?

La carrera por la Serie Mundial comenzará el 29 de septiembre con las Series de Wild Card y concluirá, a más tardar, el 31 de octubre con un posible séptimo juego de la Serie Mundial. Hasta ahora, Tampa Bay Rays, Milwaukee Brewers, Los Angeles Dodgers y Atlanta Braves ya aseguraron sus títulos divisionales, mientras los demás sectores aún definirán a sus campeones y sembrados.

Los Rays conquistaron el Este de la Liga Americana y amarraron el primer puesto del circuito, por lo que avanzarán directo a la Serie Divisional. Los Brewers ganaron la Central de la Liga Nacional, los Dodgers aseguraron el Oeste y los Braves se quedaron con el Este de la Nacional. Milwaukee, Los Angeles y Atlanta todavía disputan su posición final entre los mejores sembrados de la liga.

El calendario de octubre quedará de la siguiente manera:

Series de Wild Card del 29 de septiembre al 1 de octubre. Cada enfrentamiento será al mejor de tres juegos y se disputará por completo en el estadio del equipo mejor sembrado.

del 29 de septiembre al 1 de octubre. Cada enfrentamiento será al mejor de tres juegos y se disputará por completo en el estadio del equipo mejor sembrado. Series Divisionales de la Liga Americana del 3 al 10 de octubre. Tampa Bay ya tiene asegurado un lugar en esta ronda gracias a su condición de líder de la Americana.

del 3 al 10 de octubre. Tampa Bay ya tiene asegurado un lugar en esta ronda gracias a su condición de líder de la Americana. Series Divisionales de la Liga Nacional del 3 al 9 de octubre. Los dos mejores campeones divisionales de la Nacional evitarán la ronda de Wild Card y entrarán en esta fase.

del 3 al 9 de octubre. Los dos mejores campeones divisionales de la Nacional evitarán la ronda de Wild Card y entrarán en esta fase. Serie de Campeonato de la Liga Nacional del 11 al 19 de octubre.

del 11 al 19 de octubre. Serie de Campeonato de la Liga Americana del 12 al 20 de octubre.

del 12 al 20 de octubre. Serie Mundial del 23 al 31 de octubre. Los Juegos 1 y 2 están previstos para el 23 y 24 de octubre. La serie retomará actividad el 26 de octubre para los Juegos 3 y 4. Los Juegos 5, 6 y 7 solo se jugarán si la serie lo requiere.

El formato de octubre pondrá a los equipos bajo presión desde el arranque. Los equipos que no obtengan descanso deberán sobrevivir una ronda de Wild Card sin margen para errores, mientras los campeones con los mejores récords tendrán varios días para acomodar su rotación y definir sus rosters antes de la Serie Divisional.

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