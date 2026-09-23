Nicaragua abre la Nations League ante República Dominicana con el reto de mantenerse entre los grandes de Concacaf

La Azul y Blanco enfrenta una prueba clave en Santiago de los Caballeros, donde un buen resultado puede marcar su rumbo en el Grupo A del torneo

Nicaragua buscará un lugar en la Copa Oro / Inti Ocon / AFP

Nicaragua comienza una nueva aventura en la Liga A de la Concacaf Nations League frente a República Dominicana. El debut representa mucho más que tres puntos: la Azul y Blanco inicia un recorrido en el que deberá competir contra selecciones de mayor tradición para conservar su lugar entre la élite regional.

El República Dominicana vs. Nicaragua será el primer capítulo de una fase en la que cada resultado tendrá un peso considerable. La selección nicaragüense comparte el Grupo A con Costa Rica, Haití, Trinidad y Tobago, Curazao y el propio combinado dominicano, en un formato que deja poco margen para corregir tropiezos.

La Liga A contempla cuatro partidos por selección, dos como local y dos como visitante. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, mientras que los equipos que terminen en los puestos cinco y seis descenderán a la Liga B. Para Nicaragua, por lo tanto, la permanencia es uno de los objetivos centrales de esta edición.

El calendario tampoco ofrece mucho tiempo para acomodarse. Después de visitar a República Dominicana, Nicaragua enfrentará a Curazao el 27 de septiembre y posteriormente recibirá a Costa Rica el 1 de octubre. Cuatro días después volverá a jugar en Managua contra República Dominicana. Ese doble enfrentamiento contra los dominicanos puede adquirir especial relevancia. Conseguir puntos en Santiago de los Caballeros y volver a sumar en Managua permitiría a Nicaragua construir una posición más estable dentro de un grupo donde cada unidad puede resultar determinante.

República Dominicana vs. Nicaragua en la Concacaf Nations League: dónde y cómo verlo en EE.UU.

Partido: República Dominicana vs. Nicaragua

República Dominicana vs. Nicaragua Torneo: Concacaf Nations League 2026/27, Liga A

Concacaf Nations League 2026/27, Liga A Fecha: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre Estadio: Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros

Estadio Cibao FC, Santiago de los Caballeros Hora: 8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT

8:00 p.m. ET / 7:00 p.m. CT / 6:00 p.m. MT / 5:00 p.m. PT Transmisión: en español: TUDN y ViX+. En inglés: FOX Sports

en español: TUDN y ViX+. En inglés: FOX Sports Streaming: ViX+ y las plataformas digitales correspondientes a los operadores con acceso a TUDN o FOX Sports

República Dominicana estrena la Liga A

Para República Dominicana, el encuentro también representa un momento especial: será su estreno en la máxima categoría de la Nations League. El conjunto dirigido por Marcelo Neveleff busca aprovechar su condición de local y convertir su primera participación en la Liga A en una oportunidad para medir cuánto ha avanzado su proyecto futbolístico.

La convocatoria dominicana reúne a futbolistas con experiencia en clubes europeos y sudamericanos. Entre los nombres destacados aparecen Mariano Díaz, delantero del Alavés y exjugador del Real Madrid; Dorny Romero, máximo goleador histórico de la selección; Júnior Firpo, del Real Betis; y Pablo Rosario, mediocampista del Porto.

La presencia de Díaz y Romero también le plantea a Neveleff una cuestión táctica interesante: encontrar la manera de aprovechar a sus dos principales referencias ofensivas sin perder movilidad. Romero puede desempeñarse también desde una banda, una alternativa que amplía las posibilidades del ataque dominicano.

Nicaragua busca competir de tú a tú

Para la Azul y Blanco, el desafío será trasladar su capacidad competitiva a un escenario de máxima exigencia dentro de Concacaf. Costa Rica parte como uno de los rivales de mayor recorrido del grupo, mientras que Curazao, Haití, Trinidad y Tobago y República Dominicana representan obstáculos directos en la pelea por sumar y evitar los últimos puestos.

El torneo, además, tiene una recompensa que va más allá de la clasificación interna. La Nations League forma parte de la ruta hacia la Copa Oro 2027, por lo que Nicaragua afronta una competencia que puede servir tanto para sostener su categoría como para buscar una plaza en la siguiente fase.

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