Julián Álvarez vuelve a una convocatoria con el Atlético de Madrid y Simeone le manda un mensaje

El delantero argentino vuelve a estar disponible tras superar una indisposición y cerrar el mercado con su continuidad en Madrid

Julián Álvarez vuelve con Atlético de Madrid | Pierre-Phillippe Marcou-AFP

Julián Álvarez está de regreso. Después de perderse el partido frente al Sevilla por una indisposición, el delantero argentino regresará a una convocatoria del Atlético de Madrid para la visita al Athletic Club, correspondiente a la Jornada 4 de LaLiga 2026-27. Diego Simeone confirmó la noticia y aprovechó su conferencia de prensa para enviar un mensaje al atacante después de un mercado en el que su futuro estuvo en duda.

El encuentro se disputará este sábado 5 de septiembre en San Mamés. El Atlético llega con siete puntos de nueve posibles después de dos triunfos y un empate, además de una victoria por 1-3 sobre el Sevilla en su presentación anterior. El Athletic, por su parte, viene de superar 0-2 al Celta después de caer en sus primeras dos fechas.

La atención, sin embargo, también estará sobre Julián Álvarez. Simeone confirmó que el campeón del mundo entrenó durante la semana y estará disponible para el viaje a Bilbao. “Está entrenando muy bien. Mañana va a venir convocado, va a ser parte del grupo que sale para jugar en Bilbao y esperamos lo mejor de él, como de todos sus compañeros”, explicó el entrenador argentino.

El regreso representa otro capítulo para un futbolista que apenas ha tenido participación durante el inicio de la campaña. Julián quedó fuera del primer partido ante Málaga después de incorporarse más tarde a la pretemporada, mientras que frente al Villarreal disputó 33 minutos. Después no pudo estar disponible ante Sevilla por una indisposición. Su vuelta al trabajo con el grupo abrió la puerta para aparecer nuevamente en la lista del Atlético.

Simeone manda un mensaje a Julián Álvarez tras el cierre del mercado

El futuro de Julián Álvarez ocupó parte de la atención durante el mercado de fichajes. El delantero buscó una salida rumbo al Barcelona, pero la operación no llegó a concretarse y el Atlético mantuvo su postura de conservarlo dentro de su plantilla. También existió interés del Arsenal, aunque esa opción tampoco avanzó. El cierre del mercado confirmó que el argentino continuará en Madrid.

Simeone evitó entrar en una discusión sobre lo ocurrido durante el verano. En cambio, el técnico habló de la situación como una oportunidad para que Julián pueda sacar conclusiones y concentrarse otra vez en su carrera con el Atlético.

“Para mí, la vida está llena de oportunidades y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián de ajustar un montón de situaciones en su vida”, explicó el entrenador, quien también pidió reducir los juicios alrededor del futbolista y poner la atención en lo que pueda aprender después de las últimas semanas.

El mensaje del Cholo tuvo otro punto: quiere recuperar a Julián tanto en el plano futbolístico como en su estado de ánimo. Simeone señaló que espera verlo contento dentro del equipo y recordó el mensaje que Paolo Futre, exjugador del Atlético, dedicó al delantero. Para el entrenador, la mejor respuesta del argentino pasará por volver a encontrarse con el gol.

Julián Álvarez busca recuperar su lugar ante Athletic

Su regreso aumenta las opciones de Simeone en ataque. Además de Julián Álvarez, el entrenador ya puede contar con Jonathan David, quien se incorporó al Atlético en el cierre del mercado. Ambos aparecen como alternativas para un equipo que ha comenzado la temporada sin un delantero fijo en algunos encuentros.

Simeone podría mantener buena parte de la estructura que utilizó contra Sevilla, con Álex Baena, Ademola Lookman y Kang-in Lee entre sus opciones ofensivas. Julián tendrá que competir por minutos después de participar solamente en uno de los primeros tres partidos de LaLiga.

Para el argentino, San Mamés puede significar el comienzo de una nueva etapa dentro de la misma temporada. El mercado terminó, su continuidad quedó definida y ahora el foco vuelve al campo. Simeone ya dejó claro qué espera de él: que utilice lo ocurrido como aprendizaje, recupere su lugar en el Atlético de Madrid y vuelva a aportar goles.

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